Smartfony HAMMER Energy 2 oraz myPhone FUN 6

Na rynek wchodzą dwa nowe smartfony - 5,5 calowy, wytrzymały HAMMER Energy 2 oraz 5-calowy myPhone FUN 6. Nowe modele firmy mPTech są dostępne w cenach, odpowiednio 699 i 219 złotych.

ma wzmocnioną konstrukcję i odporność potwierdzoną certyfikatem IP68. Jest odporny na wodę i pył, a także na upadki i zderzenia zgodnie z normą IK05. Ma 5,5-calowy ekran HD+ IPS. Ma 3GB RAM oraz 4-rdzeniowy procesor, a także funkcje komunikacyjne takie jak LTE, NFC oraz Bluetooth 5.0. Został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh.Energy 2 oferuje aparat główny Sony 13 Mpx, a także przedni 8 Mpx oraz 32 GB pamięci wewnętrznej na multimedia, którą można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB za pomocą karty microSD. Smartfon ma funkcje, takie jak: Express Charging gwarantujący szybkie ładowanie, funkcję powerbank umożliwiającą zasilanie innych urządzeń i NFC do płatności zbliżeniowych. Smartfon Energy 2 pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie.to nowy 5-calowy, poręczny smartfon z ekranem HD i lekkim interfejsem opartym o Android 9.0 Pie (Go edition).myPhone FUN 6 ma 4-rdzeniowy procesor współpracujący z 1 GB pamięci RAM. Model posiada aparat główny 2 Mpx oraz kamerkę przednią VGA, 16 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie pamięci. Do tego wymienny akumulator o pojemności 2000 mAh, którego pracę optymalizuje system Go Edition. Ponadto: Dual SIM (dual standby), Wi-Fi do łączenia się z internetem oraz Bluetooth 4.0 gwarantujący szybką i bezprzewodową łączność telefonu z innymi urządzeniami czy transfer danych.Smartfon oferuje dostosowane aplikacje takie jak YouTube GO, czy Google Maps GO oraz możliwość korzystania z Google Assistant.