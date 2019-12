Język niemiecki: gwarancja pracy i wysokich zarobków

O ile władanie angielskim staje się wśród Polaków wręcz standardem, o tyle już język niemiecki zna stosunkowo niewielka rzesza z nas. Z tego też względu stawki, jakie pracodawcy potrafią zaoferować niemieckojęzycznym pracownikom są całkiem pokaźne.

Kliknij, aby powiekszyć fot. denisismagilov - Fotolia.com Warto uczyć się niemieckiego Znasz język niemiecki? Bez problemu znajdziesz pracę.

„Nauczanie języka niemieckiego i zapotrzebowanie na osoby niemieckojęzyczne na rynku pracy” mówi Ewa Trojak, ekspert HRK SSC/BPO, dodając, że najczęściej znajomości języka niemieckiego poszukują pracodawcy z branży finansów, księgowości, obsługi klienta, HR oraz wsparcia IT. Ze względu na brak pracowników z tą umiejętnością, oferowane wynagrodzenie bywa naprawdę atrakcyjne.

Z analizy HRK wynika, że ogłoszenia o pracę, w których nie wspomina się o wymogu znajomości angielskiego , należą dziś do rzadkości. Co więcej, niemal 8 na 10 pracodawców wymaga, aby zatrudnieni znali ten język na poziomie C1/C2, a 4 na 10 życzy sobie znajomości słownictwa technicznego czy biznesowego. Jest to niezbędne przede wszystkim w przypadku firm, których codziennością są kontakty z zagranicą, a także w sektorze usług dla biznesu, gdzie angielski jest właściwie oficjalnym językiem wewnętrznej komunikacji.Na popularności istotnie zyskuje również język niemiecki, co jest m.in. następstwem pojawiania się w naszym kraju coraz liczniejszego grona inwestorów z krajów niemieckojęzycznych.Obecnie ponad 2/3 firm z niemieckim kapitałem, w ogłoszeniach o pracę podaje wymóg bardzo zaawansowanej, zaawansowanej lub profesjonalnej znajomości języka niemieckiego. Tego typu zapis możemy spotkać na stanowiskach m.in. związanych z obsługą klienta, tzw. call center – czytamy w najnowszym raporcie Pro Progressio.Jak podaje ekspertka jest ono zależne od branży – najlepiej opłacani są specjaliści IT, specjaliści z branży finansowej oraz księgowości. Oczywiście, na jego wysokość wpływ ma również staż pracy oraz lokalizacja. Wyłączając stanowiska z branży IT, specjalista w Warszawie może liczyć na wynagrodzenie powyżej 6 000 zł brutto, a starszy specjalista nawet do 10 000 zł brutto. Z kolei w Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu stawki te mogą być niższe, ale wraz z upływem czasu będą się one zrównywać z tymi oferowanymi w stolicy.Według wszelkich przewidywań ekspertów rynku pracy, zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języka niemieckiego wciąż będzie rosnąć. Jakość usług świadczona przez zlokalizowane w Polsce centra usług wspólnych jest obecnie bardzo wysoko oceniania, przez co polski rynek wciąż jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, nawet pomimo rosnących kosztów pracy.