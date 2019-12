Świąteczne promocje sieci komórkowych. Gdzie przepłacisz nawet 350 zł?

355 zł - nawet tyle można przepłacić, korzystając ze świątecznych promocji operatorów telefonii. Sieci komórkowe kuszą w nich obniżkami cen smartfonów. Mimo sporych rabatów nie zawsze jest to najtańszy sposób na zakup telefonu.

1. Drugi smartfon w prezencie za 1 zł w Orange

abonament komórkowy bez limitów z 15 GB

telefon Redmi Note 7 za 1 zł

telefon Redmi Note 7A za 0 zł

pakiet bez limitów z 15 GB

kupiony osobno telefon Redmi Note 7 za 776 zł

kupiony osobno telefon Redmi Note 7A za 399 zł

2. Samsung Galaxy A70 taniej o 468 zł w Play

abonament komórkowych bez limitów z 20 GB

telefon Samsung Galaxy A70 za 1 zł

pakiet bez limitów z 15 GB

kupiony osobno telefon Samsung Galaxy A70 za 1496 zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. pkproject - Fotolia.com Smartfony Na świątecznych ofertach operatorów GSM można stracić nawet 350 zł.

3. Święta w Plus MIX!

elastyczna oferta mix z 4 GB

telefon Samsung Galaxy A10 za 49 zł

pakiet bez limitów z 20 GB

kupiony osobno Samsung Galaxy A10 za 550 zł

4. Samsung Galaxy S10e tańszy o 828 zł w T-Mobile

abonament komórkowy bez limitów z 70 GB

telefon Samsung Galaxy S10e za 1 zł

pakiet bez limitów z 10 GB

kupiony osobno telefon Samsung Galaxy S10e za 3299 zł

Podsumowanie

- Szał świątecznych zakupów i bombardowanie nas ciągłymi reklamami w mediach wpływa na naszą czujność i podejmowanie racjonalnych decyzji. Często kierujemy się emocjami zamiast zdrowym rozsądkiem. Rzeczywiście- świąteczne promocje to możliwość otrzymania drugiego telefonu w gratisie, ale można zyskać znacznie więcej. Dzięki standardowym i tanim ofertom jesteśmy w stanie zaoszczędzić równowartość kolejnego smartfona - zauważa Wojciech Płuciennik z portalu komórkomat.pl.



Pierwsze tegoroczne świąteczne promocje pojawiły się 7 listopada. Sieci komórkowe oferują w nich niższe ceny, darmowe gadżety i telefony jako świetny prezent pod choinkę. Przeceniony sprzęt oferowany jest w abonamentach z umową zawieraną na okres 24 miesięcy. Jak się jednak okazuje, promocje świąteczne nie muszą być najlepszymi ofertami dostępnymi na rynku - korzystniej mogą nawet wypadać standardowe pakiety... tych samych operatorów!Eksperci portalu komórkomat.pl dokładnie przeanalizowali świąteczne promocje od czterech największych operatorów. Porównano je z tanimi pakietami na kartę tych samych sieci GSM z przedziału 25-30 zł, do których można zakupić ten sam sprzęt, lecz nie z ofertą operatora, a osobno bez umowy.Orange dodaje na do swojego abonamentu drugiego smartfona zupełnie za darmo. Oto jego propozycja:Sam abonament kosztuje 55 zł, ale za Redmi Note 7 pobierana jest osobna rata w wysokości 37 zł. Model Note 7A zwolniony jest z tych opłat, a abonament Orange i raty spłacane są przez 24 miesiące. W skali całej umowy wychodzi:Powyższe opłaty można porównać z niedrogą ofertą bez długoterminowej umowy i z telefonami kupionymi w sklepie po średniej cenie rynkowej. Standardowa oferta na kartę Orange zapewnia:Przez 2 lata opłaty wyniosą:Play chwali się specjalną promocją pod choinkę, w której Samsung Galaxy A70 tanieje z 469 do zaledwie 1 zł w abonamencie za 105 zł miesięcznie.Operator zapewnia w ofercie:Umowa trwa standardowe 24 miesiące, a do pierwszej faktury naliczana jest jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 50 zł. W sumie zapłacimy:Podobny zakres usług proponuje znacznie tańszy Play Solo L na kartę, który oferuje:Umowa z Premium Mobile zawierana jest na czas nieokreślony. Tym razem koszt aktywacji wynosi 29 zł, a Samsung Galaxy A70 kosztuje bez umowy niecałe 1500 zł. W skali 2 lat opłaty wyniosą:. Gdyby nie tymczasowa promocja, różnica wyniosłaby ponad 820 zł.Plus oferuje w swojej elastycznej ofercie mix na Święta kilka smartfonów. Jednym z nich jest Samsung Galaxy A10. Tym razem nie jest to pełna oferta bez limitów - operator zapewnia nielimitowane SMS-y i MMS-y, paczkę 400 minut i transfer 4 GB na miesiąc.Umowa zawierana jest na 24 doładowań - 12 w kwocie 40 zł i kolejne 12 w wysokości 80 zł.W regularnej ofercie dostępny jest tańszy pakiet Plus na kartę za 25 zł.Opłaty w Plusie na kartę wyniosą przez 2 lata:. Co więcej, tańsza oferta na kartę tego operatora zapewnia zdecydowanie lepszy zakres świadczonych usług.Jeszcze większy rabat oferuje T-Mobile w swojej ofercie świątecznej. Flagowy Samsung Galaxy S10e kosztuje teraz tylko 1 zł (standardowo 829 zł) w abonamencie kosztującym 149 zł miesięcznie. Operator zapewnia:Również w T-Mobile umowa zawierana jest na 2 lata. Do pierwszego rachunku doliczana jest opłata aktywacyjna w wysokości 20 zł.Kolejna tania oferta bez umowy, jaka mieści się w przedziale około 25-30 zł, to T-Mobile na kartę, która zapewnia:Pakiet na kartę tego samego operatora kosztuje tylko 25 zł, ale zakup modelu Galaxy S10e w sklepie jest kosztowny i znacząco przekracza kwotę w wysokości 3000 zł.. To nieliczny przypadek, gdzie faktycznie możemy zaoszczędzić w świątecznych promocjach. Należy pamiętać jednak, że - w przeciwieństwie do karty - umowa na abonament w T-Mobile trwa 24 miesiące.Przypadek T-Mobile pokazuje, że istnieją świąteczne promocje, w których da się realnie zaoszczędzić. Są one jednak w mniejszości. Większość pakietów promowanych przez sieci komórkowe z okazji Świąt w skali całej umowy jest droższych - i to mimo sporych rabatów - od ogólnie dostępnych ofert bezterminowych, które zapewniają bardzo dobre warunki umowy w cenie niższej niż 30 zł.