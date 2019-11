Rodzina w Orange Flex. Nowe funkcjonalności i plany od 15 zł

W Orange Flex można stworzyć teraz Rodzinę, w ramach której można podłączyć do 6 numerów. W ofercie tej dostępny będzie nowy plan za 15 zł z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami w Polsce i w roamingu w UE.

W ramach oferty Flex Rodzina można podłączyć maksymalnie 6 numerów.

Flex Rodzina obsługuje dwa profile: administratora oraz członka rodziny. Właścicielem wszystkich numerów jest płacący za usługi - administrator. Może on dołączać i usuwać członków rodziny, a także zarządzać ich ofertą oraz kartami SIM.Administrator może także aktywować lub wyłączyć każdemu członkowi rodziny nową funkcjonalność - opcję „Zapytaj o zakup”, która daje możliwość kontroli nad wydatkami. Kiedy opcja jest włączona, administrator każdorazowo otrzyma w aplikacji powiadomienie z prośbą o wyrażenie zgody na zakup. Członek rodziny może kupować dodatkowe usługi, np.: passy, pakiety danych, czy pakiety roamingowe bezpośrednio w aplikacji. Wtedy wszystkie dodatkowe usługi działają tylko dla danego numeru.Jednocześnie tylko w ofercie Flex Rodzina pojawia się nowy plan za 15 zł. Zawiera on nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i w roamingu w UE. Ten plan nie posiada paczki danych, bo w założeniu ma służyć rodzicom, którzy chcą ograniczyć dostęp najmłodszych do Internetu oraz starszym użytkownikom, którzy nie są zainteresowani surfowaniem po sieci. Dodatkowe GB można zawsze dokupić w aplikacji wg potrzeb. Dostępne są trzy różne opcje jednorazowych pakietów GB (1 GB, 5 GB, 10 GB).Natomiast zarówno administrator, jak i każdy z członków Flex Rodziny, może skorzystać z funkcji „Przekaż GB”, pozwalającej przesuwać gigabajty pomiędzy użytkownikami Orange Flex . To dobry, darmowy i kontrolowany sposób na to, by uzupełnić najmniejszy Plan o GB danych.