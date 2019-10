Zakupy modowe online, czyli click&collect

Centra handlowe (63%) oraz internet (48%). To miejsca, w których Polacy najchętniej kupują odzież - wynika z badania zrealizowanego dla CBRE. Dziś kupujący mają do wyboru nie tylko szeroką gamę produktów, ale swobodnie również mogą decydować o tym, gdzie i kiedy zrobią zakupy. Z tego też względu sklepy odzieżowe powinny dokładać starań do integracji kanałów off i online. Tym bardziej, że w zakupach modowych wyraźnie zaznacza się trend click&collect, a więc kupowanie odzieży przez internet i odbieranie jej stacjonarnie, a 60% klientów przy okazji odbioru decyduje się na dodatkowe zakupy. Jest to zatem grupa konsumentów, która wydaje więcej niż "zwyczajny" klient.

- Na rynku mamy teraz do czynienia z ciekawym zjawiskiem synergii między handlem internetowym a tradycyjnym. Kiedyś obawiano się, że jeden może znacząco wpłynąć na drugi, ale jak się okazuje, największe korzyści wynikają ze współpracy. I nie chodzi tylko o zyski. Klienci coraz częściej domagają się dostępności pełnej oferty ze sklepu stacjonarnego w sklepie internetowym oraz możliwość odbioru i zwrotu zamówienia w salonie. Chodzi zatem o jak najwięcej opcji dla klienta, tak żeby wybrał odpowiednią dla siebie.

Click&collect czyli modne kupowanie online i odbiór w sklepie

- Klienci realizujący zakupy w modelu „click&collect” są szczególnie wartościowi. Jak się okazuje ich zaangażowanie w zakupy nie słabnie w porównaniu do tradycyjnych konsumentów, a to oznacza, że są tak samo skłonni coś kupić na miejscu. To pokazuje, że handel tradycyjny i internetowy nie muszą się nawzajem zwalczać, wręcz przeciwnie, współpraca jest bardzo korzystna – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE.

Zmieniająca się rola sklepów stacjonarnych

fot. mat. prasowe Gdzie Polacy kupują ubrania - zwyczaje zakupowe Z badania przeprowadzonego na zlecenie CBRE wynika, że aż 63% Polaków kupuje ubrania w centrum handlowym.

Jeszcze przed kilkoma laty wydawało się, że dynamiczny rozwój e-commerce może w istotny sposób zahamować rozwój sklepów stacjonarnych. Tymczasem, jak wskazuje Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego CBRE:Jak wynika ze zrealizowanego przez CBRE badania, 63% Polaków zakupów odzieżowych dokonuje w centrach handlowych, połowa wykorzystuje w tym celu internet, a 42% kupuje ubrania w sklepach zlokalizowanych poza galeriami. Co istotne, aż 2 na 3 kupujących zamówioną przez internet odzież odbiera w sklepach stacjonarnych (click&collect). 12% badanych praktykuje to nawet 2-3 razy w miesiącu, 21% raz na miesiąc, 21% raz na kwartał, a co piąty z klientów nieco rzadziej. Na uwagę zasługuje również fakt, że 6 na 10 klientów, odbierając w sklepie zamówiony towar, decyduje się na dodatkowe zakupy. Analogiczne wnioski płyną z badania zrealizowanego przez organizację Revo z Wielkiej Brytanii. Okazuje się zatem, że zakupy online mogą wspomagać handel stacjonarny Sklep stacjonarny coraz częściej, poza funkcją klasycznego miejsca sprzedaży, pełni rolę ambasadora marki. Klienci mają w tym miejscu poczuć jakie jest DNA danej firmy i jakie wartości są dla niej ważne. To szczególnie istotne w dobie rosnącej popularności trendów ekologicznych i zindywidualizowanego podejścia. Właśnie w sklepie stacjonarnym klienci mogą zobaczyć m.in. jak poprzez nowe koncepty sklepów realizuje się spersonalizowane podejście do konsumenta oraz jak firma wspiera ważne inicjatywy społeczne. Przykładem jest Kazar, który wprowadził na rynek nową markę skierowaną do pokolenia Y. Pierwszy sklep Kazar Studio został otwarty w Poznaniu (Posnania). Koncept Kazar Studio wyróżnia się minimalistycznie zaprojektowanym wnętrzem i różnorodną pod względem modeli, wzorów, kolorów ofertą produktową, co obrazuje jak marka odnosi się do najnowszych trendów. Natomiast H&M w wyraźny sposób wyróżnia swoje kolekcje z materiałów ekologicznych, nazywając je H&M Conscious.