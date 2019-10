Antywirusy ESET w nowych wersjach

ESET wprowadza nowe wersje swoich rozwiązań antywirusowych dla domu i małych firm. Zostały one wyposażone w mechanizm zaawansowanego uczenia maszynowego, który wprowadza dodatkową warstwę ochrony komputera przed dotychczas niezidentyfikowanymi zagrożeniami. Najnowsze programy zawierają także liczne usprawnienia w zakresie m.in. zabezpieczenia sieci domowej czy ochrony podczas realizowania przelewów online.

ESET NOD32 Antivirus (program antywirusowy i antyspyware)

(pakiet bezpieczeństwa)

(pakiet bezpieczeństwa) ESET Smart Security Premium (pakiet bezpieczeństwa klasy premium, który oprócz rozbudowanej ochrony komputera podłączonego do sieci, oferuje opcję szyfrowania danych i menedżera haseł)

(pakiet bezpieczeństwa klasy premium, który oprócz rozbudowanej ochrony komputera podłączonego do sieci, oferuje opcję szyfrowania danych i menedżera haseł) ESET Security Pack (pakiet rozwiązań ESET do ochrony komputera, smartfona oraz smart TV) dostępny w dwóch wersjach: pozwalającej chronić 1 komputer i 1 smartfon/tablet/smart TV pozwalającej chronić 3 komputery i 3 smartfony/tablety/smart TV

(pakiet rozwiązań ESET do ochrony komputera, smartfona oraz smart TV) dostępny w dwóch wersjach:

Technologia uczenia maszynowego została zaimplementowana na jeszcze szerszą skalę, poprzez wprowadzenie dodatkowej warstwy ochrony bezpośrednio na komputerach użytkowników. Dzięki temu produkty ESET są w stanie znacznie lepiej rozpoznawać nowe, dotychczas niezidentyfikowane zagrożenia, bez konieczności aktualizowania sygnatur silnika skanującego. W połączeniu z nową wersją systemu zapobiegania włamaniom działającego na hoście (HIPS) programy ESET potrafią teraz jeszcze lepiej chronić przed złośliwym oprogramowaniem.W noweych wersjach produktów ESET ulepszona została także ochrona przed phishingiem (wyłudzaniem danych) – teraz program potrafi identyfikować złośliwe strony internetowe (podszywające się pod popularne witryny) na podstawie analizy homoglifów w adresie WWW, czyli symboli wyglądających identycznie jak inne litery i znaki. Usprawniono także dostępną w produktach ESET Internet Security i ESET Smart Security Premium ochronę bankowości elektronicznej. Teraz rozbudowano ją o ochronę portfeli kryptowalut. Dodatkowo funkcja monitora sieci domowej potrafi teraz zidentyfikować każde urządzenie podłączone do lokalnego routera oraz podać jego nazwę, model i adresy IP oraz MAC.W nowej wersji ESET Smart Security Premium ulepszony został menedżer haseł, do którego dostęp można teraz wzmocnić za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA), oraz funkcja Secure Data (szyfrowanie danych). Od teraz użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych także na urządzeniu, na którym program ESET Smart Security Premium nie został zainstalowany – wystarczy, że na etapie tworzenia zaszyfrowanego dysku twardego lub nośnika USB użytkownik zaznaczy odpowiednią opcję.Nowe rozwiązania ESET dla użytkowników domowych i małych firm (1-4 stacje robocze):Posiadacze programów ESET z aktywnymi licencjami mogą bezpłatnie zaktualizować swoje rozwiązania do najnowszych wersji.