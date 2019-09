Małe centra handlowe tracą klientów

Sytuacja działających w Polsce centrów handlowych i osiągane przez nie wyniki w dużym stopniu uwarunkowane są tym, co dzieje się w polskiej gospodarce. Pikujące bezrobocie, rosnące płace i PKB, a jednocześnie osiągająca coraz wyższy poziom inflacja, wzrastające ceny i coraz większe narzekania odnośnie spadku siły nabywczej. To wszystko wpływa na funkcjonowanie rodzimych centrów i sieci handlowych. Jak radzą sobie one w takich warunkach?

Odwiedzalność (wreszcie) powoli rośnie

– To dobry prognostyk i długo wyczekiwana przez Radę Ekspertów Instytutu zmiana. W drugim kwartale widać silny wpływ przygotowań do świąt Wielkanocnych – mieliśmy więc bardzo dobry kwiecień (+4,2 proc.), niezwykle słaby maj (-2,1 proc.), który odbił piętno na wynikach w II kwartale, oraz lekkie odbicie wyników w czerwcu (+1,3 proc.). W II kwartale nadal najwięcej klientów traciły centra bardzo małe (-1,5 proc.) i małe (-2,7 proc.). Centra średnie nie poprawiły­ znacząco wyniku z 2018 roku, ale widać, że mozolnie odrabiają straty (+0,3 proc). Centra duże i bar­dzo duże osiągnęły natomiast stabilny 3,3 proc. wzrost i tym samym miały największy wpływ na indeks, wyjaśnia Anna Szmeja, Prezes Retail Institute.



Klienci w centrum handlowym

Obroty poniżej oczekiwań

Odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie dostarczają nam rezultaty opracowanego przez Retail Institute raportu „Experts Review - wyniki centrów i sieci handlowych w II kw. 2019”. Opracowanie, bazujące na badaniach zrealizowanych na grupie 120 reprezentatywnych centrów handlowych, przygląda się powodom spadków odwiedzalności i obrotów badanych obiektów, nakreślając jednocześnie kontekst makroekonomiczny, w jakim przyszło im funkcjonować w I połowie tego roku.W II kwartale br. analizowane przez Retail Institute centra handlowe odnotowały sięgający 1,2 proc. wzrost odwiedzin rdr. Tym samym całe pierwsze półrocze udało się zamknąć wynikiem na poziomie 0,5 proc.Obroty firm prowadzących działalność w 120 centrach handlowych monitorowanych przez Retail Institute wzrosły w I półroczu o 1 proc. r/d/r. W II kwartale największy wpływ na indeks obrotów miały doskonałe wyniki sieci handlowych w kwietniu (+3,7 proc.) oraz w czerwcu (+5,5 proc.), niestety maj był już na dużym minusie (-2,6 proc.) co istotnie pokrywało się ze słabymi wynikami odwiedzalności centrów handlowych w tym czasie.Pozytywnie na Indeks obrotów wpłynęły wyniki sklepów modowych (+1,1 proc.) w tym: moda damska, moda męska, moda mieszana, bielizna, obuwie, galanteria skórzana, biżuteria i zegarki oraz pozostałe kategorie: zdrowie i uroda, dom, ogród i wnętrze, kawiarnie i restauracje. Spadki od 1 do 3,5 proc. odnotowały natomiast: moda i artykuły sportowe, moda i artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży, elektronika, książki i multimedia, rozrywka oraz specjalistyczne sklepy spożywcze.Analizując wyniki uwzględniając wielkości centrów handlowych widać jednak ogromne dysproporcje. I tak obroty firm prowadzących działalność w centrach mających średniej wielkości (od 20 000 do 39 999 mkw. pow. najmy) spadły w I półroczu o -1 proc. r/d/r, w centrach małych (od 5000 do 19999 mkw. pow. najmu) już o -4,2 proc r/d/r. powodując ogromne trudności zarówno wśród zarządców obiektów jak i samych najemców.Eksperci Retail Institute uważają, że słabe wyniki w centrach handlowych mających mniej niż 40 000 mkw. powierzchni najmu są w dużej mierze skutkiem zakazu handlu w niedziele, który od 18 miesięcy dusi rynek. Przyczyn upatruje się również w ograniczonej ofercie handlowej i usługowej oraz w uboższym asortymencie samych sieci handlowych. Determinującym czynnikiem odwiedzin dla centrów małych i średnich jest w wielu przypadkach oferta operatora spożywczego. Dziś super i hipermarkety coraz częściej nie wytrzymują konkurencji z popularnymi sieciami dyskontów, które przyciągają klientów cotygodniowymi okazjami produktowymi i cenowymi i nie zwalniają ekspansji otwierając kolejne punkty handlowe na mapie Polski.