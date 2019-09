Centra handlowe w aglomeracjach I poł. 2019

Colliers International podsumowuje I półrocze na rynku centrów handlowych w największych aglomeracjach. Najwięcej obiektów działa na terenie Warszawy i Górnego Śląska, ale największe nasycenie powierzchnią handlową dotyczy Wrocławia i Poznania. Średni wskaźnik pustostanów to 3,8%, największy (6,6%) odnotowano w Łodzi. U schyłku czerwca br. w ośmiu największych ośrodkach miejskich funkcjonowało 215 centrów handlowych, które łącznie zajmowały 6,7 mln mkw.

– Nowe życie zyskują także lokalizacje o funkcjach mieszanych z rozbudowanym handlem, usługami i gastronomią. Modernizacje i remonty znajdują się w centrum uwagi większości centrów handlowych, które ukończyły 15 lat – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku Colliers International.

Poznań i Wrocław najbardziej nasycone

Najwięcej rekomercjalizacji i renegocjacji

Pakiety zachęt dla strategicznych najemców

– Wprowadzony zakaz handlu w niedziele wzmacnia dominujące centra i obniża odwiedzalność obiektów drugorzędnych. Kolejnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na rynek handlowy w Polsce jest prawdopodobne wejście w życie nowego podatku od sprzedaży detalicznej, zwanego „podatkiem od hipermarketów” – mówi Katarzyna Michnikowska.

Centra handlowe działające na terenie największych polskich aglomeracji są dojrzałe i dobrze rozwinięte. Dzięki temu około 10 mln konsumentów o rocznej sile nabywczej sięgającej niemal 410 mld zł może wybierać spośród wielu lokalizacji formatów obiektów handlowych i korzystać z ich szerokiej oferty. I wprawdzie I połowa br. nie powiększyła istotnie powierzchni zajmowanej przez obiekty handlowe, to jednak dziś ważniejsze są zachodzące w nich zmiany jakościowe. Mowa tu w szczególności o nowych funkcjach i przebudowach. Dynamiczny rozwój sektora e-commerce oraz wchodzenie sieci handlowych w omnichannel to czynniki, które wręcz wymuszają na centrach handlowych zmiany w zakresie stosowanych technologii.Na przestrzeni ostatniego roku osiem największych polskich aglomeracji zyskało osiem nowych centrów handlowych. Tyle samo obiektów rozbudowano. Ich łączna powierzchnia najmu przekroczyła 240 tys. mkw. Jeśli wziąć pod uwagę tylko ostatnie sześć miesięcy, podaż powierzchni handlowej osiągnęła ponad 130 tys. mkw.Największe, zarówno pod względem liczby obiektów, jak i ich powierzchni, są rynki aglomeracji warszawskiej (52 centra o łącznej powierzchni ponad 1,7 mln mkw.) i Górnego Śląska (49 centrów, ponad 1,2 mln mkw.), zaś najmniejszym pozostaje Szczecin (305 tys. mkw. w 11 obiektach). Najwyższe nasycenie powierzchnią centrów handlowych odnotowano we Wrocławiu (885 mkw./1000 mieszkańców) i w Poznaniu (857 mkw./1000 mieszkańców).W związku z ograniczeniem aktywności deweloperskiej w największych aglomeracjach w strukturze popytu dominują rekomercjalizacje i renegocjacje umów. Współczynnik pustostanów dla największych aglomeracji pozostaje na średnim poziomie 3,8%, przy czym najwyższe jego wartości notowane są w Łodzi (6,6%), a najniższe w Szczecinie (1,0%).Lata 2018-2019 na rynku handlowym to czas dyskontów niespożywczych. Dynamiczną ekspansję prowadzą zarówno debiutanci, jak i podmioty o ugruntowanej pozycji, tacy jak: Kik, Dealz, czy Pepco.W związku z boomem na rynku mieszkaniowym obserwujemy rozwój podmiotów z sektora wszystko dla domu (IKEA, Komfort, Jysk, Home&You, Duka). W dalszym ciągu rosną też sieci klubów fitness. Widać to na przykładzie Poznania, gdzie w okresie lipiec 2018 – czerwiec 2019 umowy w centrach handlowych podpisało aż pięć podmiotów. Otwierają się także kina oraz centra rozrywki lub edukacji.Polska staje się krajem atrakcyjnym dla marek o profilu budżetowym, co potwierdzają zapowiadane wejścia sieci Primark (Galeria Młociny w Warszawie), Monki (Galeria Katowicka, Bonarka w Krakowie) oraz Weekday (Elektrownia Powiśle w Warszawie).Czynsze w największych aglomeracjach pozostają stabilne, z tendencją wzrostową za najlepsze lokale w pierwszorzędnych centrach handlowych. Praktyką rynkową staje się większa elastyczność w warunkach najmu, szczególnie w przypadku obiektów drugorzędnych. Najemcom o strategicznym znaczeniu dla centrum oferowane są pakiety zachęt, takie jak: partycypacja w kosztach aranżacji powierzchni, najem oparty jedynie o czynsz od obrotu, krótsze okresy najmu, czasowe obniżki czy zamrażanie kosztów eksploatacyjnych.Zmiany w warunkach najmu w najbliższym czasie przynieść mogą nowe regulacje prawne.