Dekpol buduje Bałtyckie Centrum Logistyczne

Na terenie gdańskiej Wyspy Portowej Dekpol rozpoczął realizację dwóch hal magazynowo-usługowych w ramach inwestycji Flex Gdańsk BCL (Bałtyckie Centrum Logistyczne). Obiekty dostarczą około 15 tys. m2 powierzchni użytkowej i składać będą się z niewielkich rozmiarów modułów SBU (small business unit) z wydzieloną częścią biurową.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Flex Gdańsk BCL Dekpol rozpoczął budowę dwóch nowoczesnych hal magazynowo-usługowych w Gdańsku

Bałtyckie Centrum Logistyczne wzniesie się na terenie gdańskiej Przeróbki. Plany zakładają powstanie dwóch nowoczesnych hal magazynowo-usługowych, na terenie których zostaną wydzielone pomieszczenia o przeznaczeniu biurowym. Całkowita powierzchnia użytkowa obu obiektów ma sięgać 14.755 m2. Hale składać się będą z modułów typu SBU, gdzie znajdzie się miejsce dla niewielkich magazynów , pomieszczeń przeznaczonych pod lekką produkcję oraz wspomnianych już biur. Inwestycja realizowana jest na zlecenie spółki Flex Gdańsk BCL. W ofercie znajdują się jeszcze wolne powierzchnie do wynajęcia.Warte podkreślenia jest to, że Bałtyckie Centrum Logistyczne posiadać będzie dostęp do bocznicy kolejowej PKP. Usytuowane zostanie w pobliskim sąsiedztwie terminala kontenerowego DCT oraz zaledwie 2 km od drogi ekspresowej S7. Dojazd samochodem do centrum Gdańska nie powinien z kolei zabierać więcej niż kilka minut.Dekpol jest ekspertem w budowie obiektów logistycznych, przemysłowych, centrów handlowych oraz pozostałych obiektów kubaturowych. Na koniec 2018 roku Grupa realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 637 mln zł netto. W pierwszym kwartale br. wartość kontraktów dla podmiotów zewnętrznych wzrosła w ujęciu r./r. aż o 46%.