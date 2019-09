60 tysięcy smartfonów nie przeżyło cało urlopu

W czasie tegorocznych wakacji Polacy niszczyli swoje smartfony średnio co minutę - wynika z bilansu zgłoszeń otrzymanych przez firmę Digital Care w okresie letnim. Łącznie przyjęto ich aż 60 tysięcy, a rachunek za najdroższą naprawę przekroczył 3 tys. złotych.

- Nasze doświadczenie pokazuje, że fizyczna ochrona telefonu taka jak szkło ochronne czy etui, choć ważna, nadal nie jest wystarczającym zabezpieczeniem. W czasach, gdy smartfony towarzyszą nam w niemal każdej sytuacji, musimy szukać innych, bardziej efektywnych form ochrony. Tu przychodzą z pomocą usługi serwisowe i ubezpieczenia, dzięki którym użytkownicy smartfonów nie muszą martwić się naprawą, gdy coś się stanie. Z danych Digital Care jasno wynika, że coraz większą popularnością cieszą się już nie tylko podstawowe produkty ochronne obejmujące wyświetlacz, ale też wprowadzane przez nas na rynek kompleksowe produkty, które zapewniają naprawę w razie dowolnego uszkodzenia, w tym popularnego w okresie wakacji zalania. Warto też pamiętać, iż koszt dobrego etui oraz szkła ochronnego to około 150 zł, podczas gdy ceny produktów ochronnych u operatorów zaczynają się już od kilku złotych miesięcznie. – mówi Maciej Ryszard Sierakowski, Key Account Director z Digital Care.

Okres urlopowy to bez wątpienia ten czas, w którym również smartfony święcą swoje 5 minut. Zabieramy je na wakacje, aby móc uwiecznić beztroskie chwile relaksu i towarzyszące im malownicze widoki. Okazuje się jednak, że okres letni jest dla nich również okresem próby - nasi nieodłączni towarzysze są w wakacje szczególnie narażeni na różnego rodzaju uszkodzenia Dane Digital Care wskazują, że polskich posiadaczy smartfonów cechuje spora zapobiegliwość - aż 96% z nas stara się je zabezpieczać przed uszkodzeniami. W tym celu 2/3 badanych stosuje szkło ochronne na wyświetlacz oraz etui. Niestety okazuje się, że zastosowanie zabezpieczenia nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia - niemal co drugi z ankietowanych deklaruje, iż jego smartfon został w przeszłości uszkodzony lub zalany. W czasie wakacji urządzenia mobilne są szczególnie narażone na uszkodzenia - w okresie od końca czerwca do końca sierpnia firma Digital Care przyjęła 60 tysięcy zgłoszeń dotyczących uszkodzeń telefonów. Co ciekawe aż 82% z nich to uszkodzenia wyświetlacza, którego naprawa często jest najbardziej kosztowna. Kolejne 9% zgłoszeń dotyczyło uszkodzeń innych elementów niż ekran, a kolejne 9% - zalania.Jak podaje Digital Care, najdroższą wakacyjną naprawą była naprawa Samsunga Galaxy S10+ za kwotę, bagatela, 3102,25 zł. Strach pomyśleć, co by było, gdyby nie wykupiona usługa, dzięki której posiadacz smartfona nie musiał płacić za naprawę urządzenia.Jeżeli chodzi o miasta, z których najczęściej zgłaszali się poszkodowani klienci niechlubny prym wiedzie Warszawa, a na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk i aglomeracja śląska.