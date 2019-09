Cyfrowa transformacja potrzebuje pracowników rozumiejących AI

Kompetencje cyfrowe to coś, czego na rynku pracy brakuje i najprawdopodobniej będzie brakować. Badanie przeprowadzone przez IDC[1] dla Microsoftu dowodzi, że już 63 proc. rodzimych menedżerów potwierdza wzrost popytu na pracowników, którzy mogliby pracować na stanowiskach wymagających szerokiego użycia systemów i aplikacji IT. Szczególne zapotrzebowanie w tym zakresie zgłaszają firmy, które wykorzystują rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Prawie połowa polskich firm prognozuje, że w przyszłości szczególnie potrzebne będą właśnie kadry rozumiejące AI. Podobnego zdania jest 32 proc. organizacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

3, 2, 1 Start! Cyfrowy wyścig trwa

„Wyścig po kompetencje cyfrowe już się rozpoczął. Potrzeby w tym obszarze są wywołane zjawiskiem cyfrowej transformacji, które opanowało niemal każdą organizację. Rodzime firmy są generalnie świadome potrzeby transformacji, jednak niewiele z nich osiągnęło zaawansowane stadium cyfrowych zmian. Właśnie dlatego potrzebują one zarówno liderów transformacji, jak i osób, które będą w stanie ją zrealizować” – przekonuje Cecylia Szymańska-Ban, Dyrektor ds. sektora edukacji w polskim oddziale Microsoft.

Kliknij, aby powiekszyć fot. _michelangelus - Fotolia.com AI 50% firm w Polsce będzie poszukiwało pracowników rozumiejących AI.

Im więcej AI, tym większy popyt na specjalistów

„47 proc. polskich firm uznało, że popyt na umiejętności związane z AI wzrośnie w przyszłości. Organizacje, które już korzystają z AI zgłaszają większy popyt na wszystkie kategorie pracowników. Sztuczna inteligencja nie powinna być zatem postrzegana jako zagrożenie dla miejsc pracy, ale raczej jako technologia, która umożliwia organizacjom rozwój i zapewnia więcej możliwości zatrudnienia” – mówi Ewa Zborowska, analityk IDC Polska. „Jeśli chodzi o główne aspekty niedoborów umiejętności, organizacje w Polsce mają największe trudności ze znalezieniem właściwego połączenia umiejętności biznesowych i technologicznych. Ci, którzy już przyjęli AI, prawdopodobnie zgodzą się z twierdzeniem, że umiejętności są dostępne, ale zbyt drogie” – dodaje przedstawicielka IDC.

Jak wynika z raportu, brak umiejętności cyfrowych zaznacza swoją obecność przede wszystkim w takich obszarach jak zastosowanie chmury obliczeniowej, cyberbezpieczeństwo, dostosowanie wymagań biznesowych i IT, a także przetwarzanie Big Data. Jeśli przyjrzeć się poszczególnym działom organizacji, to okazuje się, że deficyt pracowników legitymujących się wysokimi kompetencjami cyfrowymi dotyka w sposób szczególny pion operacyjny, finanse oraz sprzedaż.Ponad 90 proc. polskich menedżerów biorących udział w badaniu zgodziło się ze stwierdzeniem, że cyfryzacja ma znaczenie dla ich organizacji. Jednocześnie tylko 11 proc. przyznało, że ma gotową strategię cyfrowej transformacji i może pochwalić się zaawansowanym poziomem jej realizacji. Wysoka świadomość potrzeb w zakresie cyfrowej transformacji, przy stosunkowo niskiej skali jej wdrożenia, rodzi duży popyt na pracowników posiadających nie tylko zaawansowane, ale również podstawowe kompetencje cyfrowe. 60 proc. uczestników badania spodziewa się wzrostu zatrudnienia właśnie na takich stanowiskach.Wraz z podniesieniem kompetencji cyfrowych pracowników, menedżerowie oczekują konkretnych korzyści dla rozwoju swojego biznesu. Niemal 40 proc. respondentów spodziewa się zwiększenia efektywności procesów operacyjnych i biznesowych, a 36 proc. wskazuje wprost na wzrost przychodów z tego tytułu. Podobny odsetek ankietowanych zwrócił uwagę na podniesienie konkurencyjności firmy, a niemal 1/3 upatruje nowych okazji biznesowych wraz z podniesieniem kompetencji cyfrowych swojego zespołu. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mają istotny wpływ na cyfrową transformację biznesu. Udział firm posiadających plan zmiany i adopcji nowoczesnych technologii jest niemal dwukrotnie większy w przypadku firm stosujących AI. Podobnie jak udział firm, które już poczyniły duże postępy we wdrażaniu takiej strategii.Analitycy IDC wskazują, że prawdopodobne upowszechnienie AI ma znaczący wpływ na ogólny popyt na pracowników posiadających kompetencje cyfrowe, nie tylko te związane z AI. Prawdopodobne jest, że dalsze stosowanie AI pogłębi niedopasowanie popytu i podaży umiejętności cyfrowych. Organizacje, które przyjęły już niektóre rozwiązania oparte na AI, znacznie częściej zgłaszają problem z pozyskaniem pracowników (20 proc. wskazań), w porównaniu z tymi, które wciąż nie rozpoznały tej technologii (10 proc. wskazań).