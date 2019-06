Nowe powierzchnie magazynowe: 7R Park Poznań East

Powierzchnie magazynowe w naszym kraju rosną dość dynamicznie, a kolejną cegiełkę do rozwoju tego rynku przykłada 7R. W odległości 15 km od centrum Poznania firma wybuduje park magazynowy 7R Park Poznań East. Inwestycja jest realizowana w partnerstwie joint venture z Liebrecht & wooD.

– Poznań jest kolejnym etapem rozwoju sieci magazynów 7R w Polsce. Nasze sukcesy w miastach regionalnych, takich jak Gdańsk, Szczecin czy Wrocław spowodowały, że podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu projektu w środkowo-zachodniej części kraju. Magazyny w Wielkopolsce cieszą się dziś dużym zainteresowaniem nie tylko krajowych najemców, ale i firm z zagranicy, głównie Europy Zachodniej. Dogodna infrastruktura komunikacyjna, strategiczne położenie geograficzne oraz dynamiczne środowisko gospodarcze czynią z tego regionu jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków magazynowych w Polsce. Nie mogło zatem zabraknąć tutaj 7R. Współpraca przy tym projekcie z Liebrecht & wooD, który już wcześniej działał na poznańskim rynku, z pewnością przyczyni się do sukcesu tego przedsięwzięcia – komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu 7R SA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. GOLDBECK sp. z o.o 7R Park Poznań East - budowa 7R Park Poznań East to nowoczesny projekt magazynowy o powierzchni 22 200 mkw.

– Cieszymy się ze współpracy nawiązanej z 7R i wierzymy, że będzie ona owocna dla obu stron. Nasza znajomość regionu oraz kompetencje na rynku nieruchomości komercyjnych, w połączeniu z dużym doświadczeniem i profesjonalizmem 7R, gwarantują sukces 7R Park Poznań East – dodaje Magdalena Bartkiewicz-Podoba, Dyrektor Generalny Liebrecht & wooD w Polsce.

– Pierwsze transakcje jeszcze przed rozpoczęciem budowy naszego nowego projektu to dowód na duże zainteresowanie najmem powierzchni magazynowo -produkcyjnej w okolicach Poznania, a także potwierdzenie zaufania jakim obdarzają nas firmy lokujące swoje biznesy w nowoczesnych magazynach 7R w całej Polsce. W ramach 7R Park Poznań East oferujemy moduły najmu od 3 000 mkw. – mówi Maciej Krawiecki, Leasing Director 7R SA.

7R Park Poznań East to nowoczesny projekt magazynowy, który liczyć będzie sobie 22 200 mkw. Powstanie bezpośrednio przy drodze krajowej nr 92, 15 km na wschód od centrum stolicy Wielkopolski. Taka lokalizacja zapewni z jednej strony łatwy dostęp do trasy S5 i autostrady A2 (węzeł Poznań Wschód), a z drugiej - dogodną komunikację z Poznaniem. W niedalekim sąsiedztwie parku znajdą się również przystanki komunikacji publicznej. Od Portu Lotniczego Poznań Ławica inwestycję dzielić będą 22 km.Zainteresowanie wśród najemców powierzchniami oferowanymi w 7R Park Poznań East jest bardzo duże. Umowy najmu podpisała już Grupa EXPOSERVICE POLSKA, która zajmie 4 000 mkw. powierzchni magazynowo - produkcyjnej oraz firma Rhenus, która wynajęła 2 500 mkw.7R Park Poznań East, podobnie jak pozostałe realizacje 7R, został zaprojektowany tak, by spełniać wymagania certyfikacji BREEAM. Obiekt wyposażony będzie w oświetlenie LED, destryfikatory powietrza oraz wysoki standard ochrony przeciwpożarowej.