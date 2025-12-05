Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce: co 3. Polak martwi się o jedzenie

Co trzeci Polak obawia się, czy wystarczy mu pieniędzy na jedzenie, a niemal połowa zna kogoś, kto ma trudności z zakupem żywności. Najnowszy raport The Access Alliance ujawnia skalę i mechanizmy braku bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Dane pokazują, że problem częściej dotyka młodych kobiet, rodzin z dziećmi i mieszkańców wsi, a wstyd wciąż powstrzymuje wielu przed szukaniem pomocy.

Przeczytaj także: Bezpieczeństwo żywnościowe: wojna w Ukrainie niesie głód



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duża jest skala braku bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce?

Kto najczęściej doświadcza trudności z zakupem żywności?

Jak brak pieniędzy na jedzenie wpływa na codzienne życie i relacje społeczne?

Jak Polacy pomagają osobom zagrożonym brakiem dostępu do żywności?



Jak kształtuje się zjawisko braku bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce?

kobiet w wieku 18–34 lat,

osób z niższym wykształceniem,

mieszkańców wsi,

gospodarstw domowych liczących cztery lub więcej osób,

rodzin z dziećmi,

osób niepracujących lub osiągających miesięczny dochód poniżej 4 tys. zł netto.

Brak środków na zakup żywności

pomijać posiłki,

zmniejszać porcje,

zastępować produkty tańszymi odpowiednikami.

Codzienne nawyki żywieniowe

większość badanych deklaruje spożywanie trzech lub więcej posiłków dziennie ,

deklaruje spożywanie , 8% respondentów ogranicza się do dwóch lub mniej posiłków ,

respondentów ogranicza się do , niespełna 1% je tylko raz dziennie.

23% badanych przyznaje, że ich posiłki nie są odpowiednio zbilansowane ,

badanych , 22% nie potrafi ocenić, czy dostarczają one wszystkich niezbędnych składników odżywczych

nie potrafi ocenić, czy dostarczają one wszystkich niezbędnych składników odżywczych około połowa Polaków uważa swoją dietę za jakościowo prawidłową.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego w najbliższym otoczeniu

wśród nich 9% jest o tym całkowicie przekonanych,

jest o tym całkowicie przekonanych, natomiast 15% badanych jedynie podejrzewa, że taki problem może dotyczyć kogoś z ich bliskich.

Oznaki braku bezpieczeństwa żywnościowego

pomijanie posiłków,

spożywanie porcji mniejszych niż potrzebne do prawidłowego funkcjonowania,

konieczność kupowania tańszej i mniej wartościowej żywności,

proszenie innych o pomoc w zdobyciu jedzenia,

korzystanie ze wsparcia organizacji charytatywnych.

które same zmagają się z tym problemem,

znają kogoś w podobnej sytuacji

są bardziej otwarte na rozmowę o trudnych tematach.

Pomoc i solidarność społeczna

Zjawisko braku bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce jest znacznie bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. Choć według badań dotyka ono 3,5-6,5% społeczeństwa, jego konsekwencje są odczuwalne znacznie szerzej – zarówno w codziennych doświadczeniach wielu osób, jak i w sytuacjach obserwowanych w najbliższym otoczeniu.



W Glovo doskonale wiemy, że kluczowe znaczenie ma nie tylko ilościowy, lecz także jakościowy dostęp do żywności. Właśnie dlatego tworzymy i rozwijamy The Access Alliance, które umożliwia wspólne działanie partnerów biznesowych, instytucji społecznych i organizacji pozarządowych na rzecz poprawy dostępu do jedzenia.



Wierzymy, że technologia – odpowiednio wykorzystana – może realnie wspierać walkę z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego: ułatwiać dostęp do żywności, ograniczać marnowanie zasobów oraz kierować nadwyżki tam, gdzie są najbardziej potrzebne – mówi Małgorzata Żurowska, Impact & Sustainability Lead w Glovo.

Przeczytaj także: Wzrost cen największą bolączką branży spożywczej w Europie Środkowej

Zjawisko braku bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce przybiera wyraźnie zróżnicowany charakter i pozostaje w dużej mierze niezrozumiane przez opinię publiczną. Wyniki badania wskazują, że międzyrealnie zmaga się z tym problemem, podczas gdy większość Polaków szacuje jego skalę naJednocześnierespondentów, co potwierdza zarówno zawyżoną percepcję społeczną, jak i niski poziom wiedzy na temat tego zjawiska.Najczęściej dotyczy ono:Zjawisko to pokazuje, że problem, choć często ukryty, posiada silny wymiar społeczny i relacyjny.Brak środków na zakup żywności staje się w Polsce zjawiskiem o coraz bardziej odczuwalnej skali społecznej. Z najnowszych danych wynika, żeniemal połowa PolakówCo trzecia osoba wskazuje, że takie obawy pojawiały się „często” lub „czasami”, co oznacza, że dla wielu gospodarstw domowych lęk o możliwość zakupu żywności był stałym elementem codziennego funkcjonowania.Ograniczenia finansowe przekładają się bezpośrednio na realne konsekwencje żywieniowe.respondentówTo właśnie wybór tańszej, często mniej wartościowej żywności jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów radzenia sobie z niedoborem środków.Brak pieniędzy na jedzenie oddziałuje również na sferę społeczną.Polaków przyznało, żez powodu kosztów związanych z jedzeniem lub wspólnymi posiłkami. Tego typu decyzje nierzadko stanowią pierwszy sygnał narastających trudności finansowych i jednocześnie pogłębiają ryzyko wykluczenia społecznego.Codzienne nawyki żywieniowe Polaków charakteryzują się stosunkowo dużą stabilnością:Większość Polaków ocenia, że ich dieta pokrywa dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Niemal jedna trzecia uważa, że dostarcza organizmowi więcej kalorii, niż potrzebuje, natomiast jedynieDane te sugerują, że głównym wyzwaniem nie jest ilościowa dostępność żywności, lecz jej jakość:Brak bezpieczeństwa żywnościowego, choć często postrzegany jako zjawisko odległe i mało widoczne, okazuje się obecny również w najbliższym otoczeniu wielu Polaków. Wyniki badania wskazują, że niemal co czwarta osoba () uważa, iżPonad połowa respondentów () deklaruje, żeOznaki braku bezpieczeństwa żywnościowego mogą przyjmować różnorodne formy. Zgodnie z definicją oraz percepcją respondentów, należą do nich m.in.:Choć większość Polaków deklaruje, że potrafiłaby rozpoznać u kogoś tego typu trudności, wyniki badania sugerują, że umiejętności te są często przeszacowane.Badanie ujawnia również silny wymiar emocjonalny związany z tym zjawiskiem.. Te dane wskazują, że wstyd oraz obawa przed oceną społeczną pozostają ważnymi barierami utrudniającymi rozmowę o problemach z dostępem do żywności i poszukiwanie wsparcia.Pomoc i solidarność społeczna w obszarze dostępu do żywności stanowią w Polsce zjawisko zarówno powszechne, jak i silnie zakorzenione. Wyniki badania pokazują, żeTak wysoki poziom zaangażowania potwierdza, że problem braku bezpieczeństwa żywnościowego nie pozostaje społecznie obojętny.Glovo zachęca organizacje pozarządowe, firmy oraz samorządy lokalne do włączenia się w program The Access Alliance – inicjatywę, która łączy partnerów wokół wspólnego celu: poprawy dostępu do żywności i ograniczenia jej marnowania.Przystępując do The Access Alliance, partnerzy stają się częścią szerokiej koalicji pracującej nad trwałymi, praktycznymi rozwiązaniami – od lepszego zarządzania zasobami, po działania projektowane wspólnie z lokalnymi społecznościami.Dołączenie do koalicji oznacza realne zaangażowanie w inicjatywy takie jak przekierowywanie nadwyżek jedzenia do potrzebujących, tworzenie lokalnych punktów wsparcia żywnościowego czy wdrażanie technologii ułatwiających szybkie reagowanie na deficyty żywności. Razem możemy budować system, który skutecznie odpowiada na potrzeby osób najbardziej narażonych na brak dostępu do żywności.