Ceny drobiu: ile kosztuje kurczak w Polsce i jak wypadamy na tle Europy?

Mięso to źródło białka, tłuszczy i witamin. I wprawdzie rośnie rzesza konsumentów, którzy rezygnują z jego spożywania, to jednak dla wielu ciągle stanowi ono istotny składnik codziennej diety – przeciętny Europejczyk konsumuje 68 kg mięsa rocznie. Zespół Picodi zebrał ceny drobiu, a konkretnie kurczaka, w 45 krajach Europy, w tym również w tych państwach, które tylko częściowo należą do Starego Kontynentu i odniósł te ceny do średnich wynagrodzeń.

Polska w rankingu cen kurczaka jest 10. najtańszym krajem spośród 45 uwzględnionych – w lipcu 2023 roku średnia cena 1 kg wynosiła 24,45 zł (5,50 €), poniżej średniej europejskiej.

Zestawienie cen mięsa z zarobkami

Za polską średnią krajową można kupić 211 kg piersi z kurczaka, jest to więcej niż w takich krajach jak Francja (202 kg), Austria (201 kg), Czechy (194 kg) i Włochy (164 kg).

Luksemburg 395 kg Wielka Brytania 395 kg Holandia - 369 kg Niemcy - 327 kg Dania - 313 kg Irlandia - 298 kg Hiszpania - 267 kg Szwecja - 264 kg Norwegia - 260 kg Finlandia - 257 kg Belgia - 257 kg Islandia - 241 kg Szwajcaria - 229 kg Polska - 211 kg Francja - 202 kg Austria - 201 kg Estonia - 195 kg Czechy - 194 kg Węgry - 182 kg Cypr - 181 kg Malta - 176 kg Litwa - 167 kg Portugalia - 166 kg Włochy - 164 kg Słowacja - 158 kg Rosja - 155 kg Słowenia - 152 kg Łotwa - 149 kg Rumunia - 137 kg Białoruś - 125 kg Chorwacja - 120 kg Bułgaria - 118 kg Czarnogóra - 111 kg Kazachstan - 110 kg Turcja - 109 kg Ukraina - 106 kg Grecja - 103 kg Mołdawia - 100 kg Bośnia i Hercegowina - 94 kg Serbia - 93 kg Armenia - 88 kg Azerbejdżan - 86 kg Albania - 76 kg Macedonia Północna - 74 kg Gruzja - 72 kg

Przeprowadzona analiza dowiodła, że średnio na kontynencie 1 kg filetu z kurczaka kosztuje 7,78 € (ok. 35 zł).Najmniej za mięso z kurczaka płaci się na wschodzie kontynentu: w Turcji (14,7 zł/kg), Rosji (14,8 zł/kg) i Ukrainie (15,9 zł/kg). Najwięcej – w Szwajcarii (111 zł/kg), Islandii (72 zł/kg) i Norwegii (54 zł/kg).W celu stworzenia bardziej sprawiedliwego rankingu policzyliśmy, ile kg mięsa można kupić za średnią pensję w poszczególnych krajach.Najlepsza w Europie relacja cen drobiu do zarobków jest w Luksemburgu – tam za średnią pensję (ponad 4,5 tys. €!) można kupić 395 kg piersi z kurczaka. Odrobinę mniej kurczaka mieści się w brytyjskiej (394,9 kg) i w holenderskiej (369 kg) średniej krajowej.