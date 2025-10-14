eGospodarka.pl
Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

2025-10-14 10:11

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Studenci są zróżnicowaną grupą konsumentów © fot. mat. prasowe

O tym, że przeszło milion studentów pobierających naukę nad Wisłą to niezwykle znacząca siła nabywcza, nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Młodzi konsumenci zostawiają w sklepach średnio ponad 1000 zł miesięcznie i coraz częściej robią to online. Jak wynika z analizy INEOGroup, to pokolenie otwarte na nowe technologie, sklepy autonomiczne i zakupy bez kolejek. Czy detaliści potrafią sprostać ich oczekiwaniom?

Przeczytaj także: Prezenty świąteczne: w tym roku więcej za mniej


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile wynoszą miesięczne wydatki polskich studentów i na co najczęściej przeznaczają pieniądze?
  • Jakie sklepy i kanały sprzedaży wybierają młodzi konsumenci?
  • Dlaczego strategia omnichannel staje się kluczowa w dotarciu do studentów?
  • Jakie znaczenie dla branży retail mają sklepy bezobsługowe i nowe formy zakupów?


Oszczędny czy rozrzutny? Obraz współczesnego studenta


Studenci są zróżnicowaną grupą konsumentów. Część z nich odpowiada powszechnemu stereotypowi i stara się żyć oszczędnie, inni kupują dużo i często. Wszystko zależy od wielkości miesięcznego budżetu, na który wbrew pozorom nie składają się wyłącznie stypendia i wsparcie finansowe od rodziców.

Badania pokazują bowiem, że 59 proc. żaków łączy pracę z nauką. Co trzecia osoba z tej grupy jedynie dorabia, zasilając każdego miesiąca swój portfel kwotą nie większą niż 2 tys. zł, jednak co dziesiąta zarabia powyżej 5 tys. zł.

Według szacunków z 2025 roku średnie miesięczne wydatki studentów z Polski wynoszą niemal 4 tys. zł. Spora część tej kwoty jest przeznaczana na zakup różnych produktów, głównie artykułów żywnościowych (ponad 641 zł), ubrań (267 zł) czy kosmetyków i artykułów chemicznych (130 zł). W ciągu miesiąca przeciętny student zostawia zatem w sklepach ponad 1000 zł.

Jak podkreśla Witold Miśniakiewicz, Prezes INEOGroup, to jeden z powodów, dla których warto zadbać o tę grupę klientów.
Standardowym sposobem na przyciągnięcie studentów są zniżki studenckie. Na taką formę promocji decydują się często sklepy z elektroniką użytkową, księgarnie czy sklepy odzieżowe, a więc punkty, z oferty których młodzi konsumenci bardzo chętnie korzystają. Rabat może być stały lub obowiązywać w określonym czasie, na przykład w pierwszych tygodniach roku akademickiego – tak, aby przyciągnąć do sklepu osoby, które mieszkają w danym mieście od niedawna i najpewniej spędzą w nim kilka kolejnych lat.

Zachętą dla studentów będą również promocje ogólne. Na początku roku akademickiego warto objąć nimi produkty, które są niezbędne na nowym etapie edukacji. W systemie wykorzystywanym w sklepie detaliści mogą przykładowo stworzyć osobną grupę, uwzględniając w niej produkty “studenckie”, a następnie określić warunki niezbędne do naliczenia zniżki, np. zakup określonej liczby produktów lub minimalna kwota na paragonie – mówi Witold Miśniakiewicz, Prezes INEOGroup.

Na zakupy spożywcze do dyskontu, ale rzadziej od innych pokoleń


Pod względem niektórych nawyków zakupowych studenci są podobni do przedstawicieli starszych pokoleń, a w innych kwestiach znacznie się od nich różnią. Tak samo jak w przypadku pozostałych grup wiekowych, najwięcej osób w wieku studenckim (18-24 lata) wybiera się na zakupy spożywcze głównie do dyskontów (70 proc. odpowiedzi), supermarketów (65 proc.) i hipermarketów (61 proc.).

Jednak odsetek osób wskazujących na pierwszy z wymienionych typów sklepów jest wyraźnie niższy niż w przypadku wszystkich innych pokoleń (w każdej grupie wynosił co najmniej 80 proc.).

Jedną z przyczyn może być fakt, że konsumenci w wieku studenckim są bardziej otwarci na zakupy spożywcze online. Z oferty sklepów internetowych korzysta co czwarty z nich – to o 7 punktów procentowych więcej niż w przypadku klientów między 25 a 34 rokiem życia.

Przy pomocy aplikacji i platform z produktami z różnych sklepów kupuje z kolei 20 proc. osób z grupy wiekowej 18-24 lata (o 3 p.p. więcej niż w grupie 25-34) . Jak wyjaśnia Anna Krajewska, Lider Analizy Biznesowej w INEOGroup, dane te wskazują, że największe szanse na przyciągnięcie studentów mają przede wszystkim sklepy realizujące strategię omnichannel.
O ile w przypadku sklepów odzieżowych czy drogerii zakupy internetowe są już standardem, o tyle część konsumentów nadal nie jest przyzwyczajona, że w sieci może również kupić artykuły spożywcze. Studenci chętniej korzystają z tej opcji, ponieważ dorastali w świecie e-commerce i są na bieżąco z nowościami. Ponadto widzą w niej sposób na dodatkową oszczędność i znalezienie balansu pomiędzy nauką, pracą i odpoczynkiem.

Zakupy spożywcze online będą coraz popularniejsze, dlatego warto już teraz rozpocząć pracę nad strategią omnichannel. To, o czym detaliści muszą pamiętać, to zapewnienie klientom spójnych doświadczeń zakupowych i synchronizacja danych między wszystkimi dostępnymi kanałami sprzedaży. Możliwość realizacji tych działań zależy od systemu do zarządzania sprzedażą – dodaje Anna Krajewska, INEOGroup.

Większa otwartość na nowoczesny retail


Młodzi konsumenci chętniej również podchodzą do nietradycyjnych form zakupów. Co czwarta osoba w wieku 18-24 lata miała już okazję skorzystać z oferty sklepów bezobsługowych.

Dla porównania – w grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten wynosi 22 proc., a wśród konsumentów powyżej 55 roku życia zaledwie 9 proc . Jak wyjaśnia Tomasz Kondej, Project Manager w INEO, młodzi konsumenci są również najbardziej świadomi istnienia takich punktów sprzedaży, co nie jest tak oczywiste.
O sklepach bez kasjerów słyszało już 72 proc. osób w wieku studenckim, najwięcej spośród wszystkich grup wiekowych. Zainteresowanie takimi punktami sprzedaży może wynikać z trybu życia młodych konsumentów, którzy często mają potrzebę kupienia określonych produktów w niestandardowych godzinach.

Sklepy autonomiczne są jeszcze rzadkością na polskim rynku, jednak z roku na rok ich liczba rośnie. Detaliści coraz częściej zauważają korzyści z tej formy sprzedaży. Są to przede wszystkim niskie koszty utrzymania i mniejsze ryzyko biznesowe związane z lokalizacją – kontenery mobilne można przykładowo ustawić w tych miejscach, w których otwarcie sklepu stacjonarnego mogłoby okazać się nieopłacalne – tłumaczy Tomasz Kondej, INEOGroup.

Studenci są sporą grupą klientów sklepów – strategia biznesowa powinna zatem uwzględniać ich potrzeby. Choć stereotypowo młodzi ludzie kojarzą się przede wszystkim z niskim budżetem i poszukiwaniem oszczędności, w praktyce kwestia ta nie jest tak jednoznaczna. Większość konsumentów w wieku studenckim łączy inna cecha – otwartość na nowoczesne formy sprzedaży i płatności.

Przeczytaj także: Koszty życia studenta kontra jego możliwości: różowo nie jest Koszty życia studenta kontra jego możliwości: różowo nie jest

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: studenci, studia, życie studenckie, koszty utrzymania, decyzje zakupowe, zachowania konsumentów

