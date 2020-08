Jakie studia wybrać? Ranking miast przyjaznych dla studenta

Od dzisiaj tegoroczni maturzyści mogą sprawdzać w internecie wyniki matur. Ci, którym udało się zdobyć na egzaminie dojrzałości pozytywny wyniki, stają przed pytaniem: jakie studia wybrać? Podpowiedzią w tej kwestii może być opracowany przez ikalkulator.pl ranking najlepszych miast do studiowania. Jego autorzy wskazują m.in., które ośrodki akademickie w kraju oferują studentowi najwyższy poziom edukacji i perspektywy rozwoju a także najniższe koszty utrzymania.

Jakie studia wybrać, jeżeli chodzi nam o wysoki poziom edukacji?

Jakie studia wybrać, aby mieć najlepsze perspektywy na rozwój?

Gdzie studiować, gdy mamy okrojony budżet?

Znasz już wyniki matur, ale nie bardzo wiesz, jakie studia wybrać ? Najlepiej warszawskie. W głównym rankingu najlepszych do studiowania miast zwyciężyła bowiem nasza stolica, której udało się zdobyć 148 punktów. Nie można jednak nie podkreślić zaledwie o 1 punkt gorszego wyniku Krakowa. Dwa główne miasta naszego kraju zdecydowanie zdeklasowały swoich rywali - różnica punktowa pomiędzy grodem Kraka a trzecim Poznaniem jest przeszło 40-punktowa. Na czwartej pozycji uplasował się Wrocław, a pierwszą piątkę zamknął Gdańsk. Jednocześnie są to jedyne miasta, których punktacja była wyższa niż 100.Na drugim biegunie zestawienia iKalkulator.pl znajdziemy Białystok (61 punktów). Nieco lepsze okazały się Kielce (68 punktów), a następnie Rzeszów i Lublin (po 73 punkty).Średnia dla rankingu wyniosła 90 punktów. Widać zatem duże odchylenia od średniej – zarówno w przypadku najwyższych, jak i najniższych miejsc zestawienia.O pozycji w rankingu w dużej mierze decydował poziom edukacji – który jest kluczowym czynnikiem przy wyborze danej uczelni. W rankingu iKalkulator.pl skuliliśmy się na uczelniach publicznych. W tej kategorii przyznaliśmy punkty tym ośrodkom edukacyjnym, które znalazły się w ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020.Liczba punktów była zależna od pozycji konkretnej uczelni w zestawieniu. Dodatkowo, przyznaliśmy dodatkowe punkty uczelniom, które znalazły się w rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie – The World University Rankings 2020. W liczącym 1 400 uczelni zestawieniu znalazło się też 15 placówek z Polski.Najwięcej uczelni, które znalazły się w tym prestiżowym rankingu, znajduje się w Krakowie (3). Po dwie placówki wyróżnione w zestawieniu ma Warszawa (w tym sklasyfikowany najwyżej z polskich uczelni Uniwersytet Warszawski), Łódź, Poznań, Wrocław i Gdańsk, a po jednej – Toruń i Gliwice.W kategorii edukacja pierwsze miejsce zajęła Warszawa, która znacząco uciekła swoim rywalom – prześcigając drugi Kraków o 8 punktów. Na trzecim miejscu znalazł się Poznań, który do Warszawy stracił aż 40 punktów. Na końcu zestawienia znalazły się: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Olsztyn.Poza wyborem kierunku studiów i uczelni, ważne jest również to, jakie perspektywy rozwojowe zapewni nam miasto akademickie . Część studentów decyduje się na płatne praktyki lub pracę zarobkową, choćby dorywczą, już w czasie nauki.Dlatego iKalkulator.pl zweryfikował miasta pod względem poziomu bezrobocia, wysokości średniego wynagrodzenia, a także tego, gdzie jest najwięcej absolwentów multimilionerów – z dorobkiem min. 100 mln euro. W którym mieście student ma najlepszą przyszłość?Kolejny raz na najwyższym stopniu podium znalazła się Warszawa. Z niewielką stratą do niej na drugim miejscu uplasował się Kraków, a na trzecim – Wrocław i Katowice. W ścisłej czołówce znalazły się też Poznań i Gdańsk, które uzyskały powyżej 30 punktów.Na drugim końcu zestawienia uplasował się Białystok, Kielce i Gorzów Wielkopolski, które w tej kategorii zebrały najmniejszą liczbę punktów.Nie każdy może sobie pozwolić na beztroskie studiowanie, bez konieczności pilnowania każdej złotówki. Dlatego sprawdziliśmy, ile w danych miastach student musi zapłacić za lokum. Na warsztat wzięliśmy ceny akademików, ale także średni koszt wynajmu pokoju i mieszkania dwupokojowego. Dodatkowo, iKalkulator.pl sprawdził ceny biletów miesięcznych komunikacji miejskiej. Gdzie zatem studiowanie jest najtańsze?Najbardziej przyjazny dla studenckiego budżetu okazał się Gorzów Wielkopolski, który zdobył 68 punktów. 9 punktów mniej zebrała Zielona Góra, a 10 mniej – Olsztyn. Z kolei najdroższym miastem zestawienia zdecydowanie jest Warszawa, która zdobyła jedynie 16 punktów. Za nią uplasował się Wrocław, Poznań i Gdańsk.