Kwarantanna pracowników z Ukrainy szansą polskich pracodawców?

Na Ukrainie, podobnie zresztą jak w naszym kraju, notuje się w ostatnim czasie zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem. W związku z tym tamtejsze władze zdecydowały się na wprowadzenie restrykcji – do końca lata powracających do kraju obywateli czekać będzie dwutygodniowa kwarantanna. Dla polskich pracodawców oznacza to możliwość zatrzymania pracowników z Ukrainy na dłużej – uważają eksperci Personnel Service.

- Wielu pracowników z Ukrainy zatrudnionych w Polsce nie będzie chciało wracać teraz do swojego kraju, bo będzie się to wiązało z koniecznością odbycia dwutygodniowej kwarantanny. Zdecydowanie bardziej opłacalne, i to dosłownie, będzie wydłużenie pobytu w Polsce i kontynuowanie pracy – zaznacza Krzysztof Inglot.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bannafarsai - Fotolia.com Pracownicy Kwarantanna na Ukrainie może ucieszyć polskich pracodawców wspierających się kadrami ze wschodu

Automatyczne wydłużenie pobytu w Polsce możliwe od kilku miesięcy

- Z perspektywy czasu widać, że jest to jedna z naprawdę ważnych zmian w ramach tego narzędzia. Cieszymy się, że nasza sugestia została wówczas zrealizowana. Dzięki temu pracownicy z Ukrainy mogli dalej pracować w naszym kraju, bez konieczności ponownego ubiegania się o pozwolenie na pracę w ramach standardowych procedur – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Ukraina ma już blisko 82 tysiące stwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem . Tylko 10 sierpnia br. odnotowanych zostało 1008 nowych zachorowań. W związku z rosnącą liczbą zakażonych, w miejscach gdzie problem występuje w największym stopniu, ukraińskie władze wprowadziły nowy system kwarantanny adaptacyjnej.Jak wyjaśnia Personnel Service, w zależności od sytuacji epidemicznej występującej w danym regionie kraju wprowadza się „zielony”, „żółty”, „pomarańczowy” lub „czerwony” poziom zagrożenia. Najwyższy, czerwony stopień oznacza identyczne restrykcje, z jakimi Ukraińcy musieli mierzyć się na początku pandemii - zawieszony zostaje transport, zamknięte są punkty gastronomiczne, centra handlowe, sklepy czy placówki oświatowe.Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy, przyznaje, że z punktu widzenia polskich pracodawców kwarantanna na Ukrainie do dobra wiadomość, a jej istota nie sprowadza się jedynie do zmniejszania ryzyka zakażeniem.Zdaniem eksperta, nowe zasady kwarantanny na Ukrainie nie powinny wpłynąć na decyzję tych, którzy mają już wizy i chcą do Polski przyjechać. Sprzyjają temu nowe przepisy dotyczące ewentualnego wydłużenia wygasającego pozwolenia na pracę. Od marca, czyli od samego początku wprowadzania obostrzeń związanych z koronawirusem w Polsce, Personnel Service i stowarzyszenie Pracodawcy RP postulowali o zmiany w prawie prowadzące do automatycznego wydłużania pobytu w Polsce tym pracownikom z Ukrainy, którym kończyły się pozwolenia na pracę w naszym kraju. Miało to ograniczyć odpływ pracowników ze Wschodu i zapewnić stabilność polskiemu rynkowi pracy. Rząd przychylił się do tych postulatów i uwzględnił je jeszcze w marcu, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.