Jakie studia wybrać? 7 praktycznych wskazówek

Tegoroczni maturzyści rozpoczęli egzaminacyjne zmagania 4 maja. Ci, którym uda się przejść przez matury z pozytywnym wynikiem, staną przed kolejnym ważnym, często determinującym ich dalsze losy, krokiem - wyborem uczelni. Jakie studia wybrać? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Podejmując decyzję o dalszej ścieżce kształcenia, warto wziąć pod uwagę co najmniej kilka czynników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w poszukiwaniu studiów warto kierować się rankingami uczelni?

Dlaczego warto czytać programy studiów?

Jakie informacje zawiera IRK – portal Internetowej Rekrutacji Kandydatów?

1. Nie kieruj się jedynie rankingami.

Tworzone są one w dużej mierze na podstawie wyników badań prowadzonych na uczelni oraz liczby i cytowań publikacji. Nie zawsze przekłada się to na standard nauczania studentów na studiach licencjackich – przekonuje Aleksander Stawiarski, student medycyny na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Trudno jest opisywać tak wieloaspektowe rzeczy jedną liczbą – wtóruje mu Róża Okoń, studentka Uniwersytetu Warszawskiego. – Myślę, że warto zastanowić się, czego konkretnie oczekujemy od uczelni i pod tym kątem rozważyć jej słabe i mocne strony. Osobom zainteresowanym naukami ścisłymi mogę poradzić, aby poświęciły trochę czasu na research, jaki ośrodek naukowy przewodzi w danej dziedzinie i gdzie znajdziemy dobre zespoły badawcze, w których działalność można się zaangażować. Najważniejsze jest dobre środowisko do rozwoju.

2. Jakie studia wybrać? Pomyśl o efekcie końcowym.

Młodszym kolegom zawsze doradzam, żeby myśleli nie o tym, czego chcą się nauczyć, lecz co może dać im studiowanie i ukończenie danego kierunku na danej uczelni. Jestem zdania, że jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć, to z pewnością mu się to uda, w taki czy inny sposób. Z tego powodu trzeba skupić się na tym, co da mi dyplom z danej uczelni: prestiż, zaświadczenie umiejętności, prawo wykonywania zawodu? Jakie inne korzyści przyniesie mi studiowanie: znajomości, dostęp do zaplecza laboratoryjno-pracownianego, kursy? – podpowiada Jędrzej Machtyl, student na kierunku lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

3. Czytaj programy.

4. Sprawdź możliwości oferowane przez uczelnię.

Uniwersytet Wrocławski, na którym studiuję, oferuje wymiany z EPFL-em, czyli jedną z najlepszych uczelni technicznych na świecie – podkreśla Maciej Draguła, student informatyki i fizyki. – Polecam, aby zastanowić się też nad innymi aspektami studiowania. Jak wygląda sprawa nauki języków obcych na uczelni – czy raczej jest to nieprzyjemny obowiązek, czy można ten czas naprawdę pożytecznie wykorzystać? Ponadto, jak wygląda kwestia sportu? Czy jako student mamy dostęp do sal gimnastycznych, siłowni, basenów, itp. w ramach WF-ów czy sekcji sportowych? – wymienia. – Czasami najciekawszą wiedzę i najcenniejsze doświadczenia można zdobyć w kołach naukowych, dlatego dobrze jest zainteresować się ich działalnością.

5. Zastanów się, jak będziesz czuł się w nowym otoczeniu.

Pomyślmy też, jak daleko, w przypadku wyprowadzki, będziemy mieli do bliskich: przyjaciół, partnera czy partnerki, rodziny? Ludzi do spontanicznego wyjścia znajdzie się wszędzie, ale te najbardziej wartościowe relacje buduje się latami – zauważa Maciej. –Warto zastanowić się również, czy wybrane miasto po prostu nam się podoba – w końcu będziemy w nim żyć przez następne kilka lat.

6. Zbieraj jak najwięcej informacji o procesie rekrutacji.

Uwierz w siebie!

Choć rankingi szkół wyższych często kuszą prostotą i przejrzystością, decyzji, jakie studia wybrać, nie warto podejmować wyłącznie na ich podstawie.Choć wielu kandydatów na studia nie ma jeszcze skonkretyzowanej wizji swojej kariery, warto przyjąć pragmatyczne podejście. Dobrze zastanowić się, jakie doświadczenia chcielibyśmy wynieść i – ostatecznie – jakimi absolwentami się stać?Czasami nazwa kierunku może być myląca, a jego opis – wyidealizowany. Ponadto programy realizowane na dwóch różnych uczelniach – mimo tej samej nazwy – bywają zupełnie inne. Podczas wczytywania się w listę przedmiotów dobrze jest zwrócić też uwagę, czy plan zajęć jest elastyczny. Niektóre uczelnie i wydziały dają studentom sporą swobodę w wyborze przedmiotów, inne – żadnej. Należy jednak uważać na moduły do wyboru – często do uruchomienia kursu w danym semestrze konieczne jest zebranie odpowiedniej grupy chętnych. Studia to nie tylko wykłady, ćwiczenia i zaliczenia. Uczelnie tworzą rozmaite szanse rozwoju, które warto wziąć pod uwagę. Do najcenniejszych możliwości należą wymiany studenckie, które mogą otworzyć nam furtkę do wymarzonych szkół.Studia często wiążą się z wyprowadzką do innego miasta lub nawet za granicę. Warto zwrócić uwagę, jakie możliwości oferuje nowe miejsce, a z drugiej strony – z jakimi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć? Koszty życia mogą ogromnie się różnić. Należy pamiętać także o dojazdach – jak często chcemy wracać do domu i z jakich środków transportu będziemy przy tym korzystać?Rankingi, wieloetapowe rekrutacje, progi – to wszystko może wydawać się nieco przytłaczające. Najlepszym rozwiązaniem jest uzbrojenie się w jak największą ilość rzetelnych informacji. W przypadku polskich uczelni najbardziej wiarygodnym miejscem jest zawsze IRK – portal Internetowej Rekrutacji Kandydatów. To tam znajdziemy wszystkie niezbędne informacje o wymaganiach, dokumentach i terminach, które często mogą zaważyć na naszym wyborze. Wiele pomocnych wskazówek czeka na odkrycie także poza oficjalnymi kanałami uczelni.Podejmując decyzję jakie studia wybrać, wiele kwestii dobrze jest przemyśleć „na chłodno”, jednak z drugiej strony nie powinniśmy rezygnować ze swoich pasji i marzeń. W internecie można sprawdzić progi punktowe z poprzednich lat, ale nie należy się do nich przywiązywać – wszystko zależy od wyników kandydatów w danym roczniku. Dlatego warto próbować dostać się na upragnione studia, nie zniechęcać się skomplikowanymi procedurami i mierzyć wysoko. Warto też pamiętać, że akademia rządzi się swoimi prawami i nic nie jest ostateczne – jeśli uznamy, że dokonaliśmy złego wyboru, zawsze możemy zmienić kierunek studiów i uczelnię.