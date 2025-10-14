Polskie firmy e-commerce w czołówce transformacji cyfrowej
2025-10-14 10:07
Pierwsza, biznesowa edycja raportu E-commerce Trends 2025 © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie globalne trendy kształtują branżę e-commerce w 2025 roku?
- W jaki sposób polskie firmy wykorzystują sztuczną inteligencję i social commerce w sprzedaży?
- Jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma logistyka i zrównoważony rozwój?
- Na które rynki zagraniczne najczęściej eksportują polscy sprzedawcy online?
- Coraz szybsza adopcja rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI): prawie połowa firm integruje AI w swoich operacjach, w Polsce 39% badanych deklaruje jej wykorzystanie.
- Social commerce rośnie w siłę: 87% firm jest obecnych w mediach społecznościowych, z Tik Tokiem i Instagramem na czele. Polscy przedsiębiorcy deklarują wykorzystanie platform społecznościowych na tym samym poziomie.
- Rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju: 85% firm uważa go za ważny aspekt działalności - wielu sprzedawców ogranicza użycie plastiku, zajmuje się odsprzedażą (reselling) i przechodzi na model cyrkularny. Polskie firmy również w czołówce – 80% badanych deklaruje, że zrównoważony rozwój jest istotny w ich działalności.
Nasz raport pokazuje jak ewoluuje e-commerce: od personalizacji napędzanej sztuczną inteligencją i social commerce po wzrost znaczenia handlu transgranicznego oraz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi tu tylko o trendy - zauważamy potężne procesy transformacyjne, które mają swoje odzwierciedlenie zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie - powiedział Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce.
Widzimy, że firmy skalują się szybciej, sprzedają mądrzej i priorytetyzują zrównoważony rozwój jak nigdy dotąd, a DHL, jako dostawca usług logistycznych, jest integralną częścią tych procesów – podsumował Pablo Ciano.
Polskie firmy wykorzystują momentum
W ramach pierwszej edycji raportu DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit zbadano 300 firm z branży e-commerce z Polski. Polscy przedsiębiorcy bardzo sprawnie posługują się możliwościami jakie dają im różne platformy sprzedażowe. 32% z nich deklaruje prowadzenie działalności na dwóch, 27% na trzech, a 29% na czterech i więcej marketplace’ach.
Z naszego badania wyłania się bardzo ciekawy obraz polskiego biznesu e-commerce: firmy prowadzą działalność handlową praktycznie na całym świecie, wykorzystując różne platformy, a także są obeznane z najnowszymi trendami i innowacjami. To przedsiębiorcy, którzy rozumieją cyfrowy świat, prowadzą dialog ze swoimi klientami w social mediach i potrafią wykorzystać potencjał usług logistycznych – powiedziała Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.
Po pierwsze logistyka. 96% sprzedawców detalicznych twierdzi, że ich oferta logistyczna jest kluczowa dla finalizacji transakcji (w Polsce 97%), a 86% uważa, że bezpłatna dostawa i zwroty pozytywnie wpływają na sprzedaż – polscy przedsiębiorcy ufają temu rozwiązaniu w większym zakresie, aż 89% respondentów potwierdziło tę tezę.
Co więcej, coraz ważniejsze dla polskich firm e-commerce są usługi subskrypcyjne, które zmieniają dotychczasową lojalność klientów. W skali globalnej 52% firm oferuje subskrypcje produktów, a w Polsce 41% firm deklaruje wykorzystanie tego typu modelu współpracy. Na świecie 14% przedsiębiorstw oferuje subskrypcje na dostawę i zwroty, w Polsce na razie tylko 11%.
Sprzedaż bez granic. Polskie firmy e-commerce są aktywne w handlu międzynarodowym - 61% zbadanych podmiotów realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych. W tym aspekcie Polska goni średnią światową, która wynosi 64%.
Globalne rynki stają się naturalną alternatywą i pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój biznesów. 67% badanych podmiotów z Polski zadeklarowało eksport produktów do Niemiec, 42% do Francji, 31% do Wielkiej Brytanii, 30% do Czech, a 24% do USA.
Punkty odbioru przesyłek poza domem to must-have. Punkty odbioru przesyłek poza domem są niezbędne dla dużych firm i praktyczne dla mniejszych podmiotów – 96% dużych i średnich sprzedawców internetowych twierdzi, że mają one kluczowe znaczenie dla zwiększania sprzedaży i powtórnych zakupów, a 53% jednoosobowych przedsiębiorców polega na nich w największym stopniu przy wysyłaniu paczek.
Cyfrowa transformacja. Polska należy do najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych. 45% polskich firm oferuje już BNPL (ang. „buy now, pay later”), co czyni nasz kraj wiceliderem tej formy płatności w UE, za Holandią (48%). Na świecie wyprzedzają nas tylko Australia (56%), Malezja (54%) czy Indie (50%).
Nowa generacja wchodzi do gry. W globalnym ujęciu pokolenia Gen Z i Millennialsi dominują w cotygodniowych zakupach online. Sprzedawcy zauważają, że Gen Alpha staje się nowym i istotnym czynnikiem wpływającym na zakupy w gospodarstwach domowych. Polska nie odbiega tu od uśrednionych wyników globalnych.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
