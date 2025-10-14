Polskie firmy e-commerce w czołówce transformacji cyfrowej

Polscy przedsiębiorcy nie tylko nadążają za globalnymi trendami, ale w wielu obszarach wręcz wyznaczają kierunek zmian. Nowy raport DHL eCommerce Trends 2025 pokazuje, że firmy z Polski coraz odważniej sięgają po sztuczną inteligencję, social commerce i sprzedaż zagraniczną. Aż 97% z nich uważa ofertę logistyczną za kluczowy element sukcesu, a ekspansja międzynarodowa staje się dla nich codziennością.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie globalne trendy kształtują branżę e-commerce w 2025 roku?

W jaki sposób polskie firmy wykorzystują sztuczną inteligencję i social commerce w sprzedaży?

Jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma logistyka i zrównoważony rozwój?

Na które rynki zagraniczne najczęściej eksportują polscy sprzedawcy online?



Coraz szybsza adopcja rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI): prawie połowa firm integruje AI w swoich operacjach, w Polsce 39% badanych deklaruje jej wykorzystanie.

prawie połowa firm integruje AI w swoich operacjach, w Polsce badanych deklaruje jej wykorzystanie. Social commerce rośnie w siłę: 87% firm jest obecnych w mediach społecznościowych, z Tik Tokiem i Instagramem na czele. Polscy przedsiębiorcy deklarują wykorzystanie platform społecznościowych na tym samym poziomie.

firm jest obecnych w mediach społecznościowych, z Tik Tokiem i Instagramem na czele. Polscy przedsiębiorcy deklarują wykorzystanie platform społecznościowych na tym samym poziomie. Rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju: 85% firm uważa go za ważny aspekt działalności - wielu sprzedawców ogranicza użycie plastiku, zajmuje się odsprzedażą (reselling) i przechodzi na model cyrkularny. Polskie firmy również w czołówce – 80% badanych deklaruje, że zrównoważony rozwój jest istotny w ich działalności.

Nasz raport pokazuje jak ewoluuje e-commerce: od personalizacji napędzanej sztuczną inteligencją i social commerce po wzrost znaczenia handlu transgranicznego oraz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi tu tylko o trendy - zauważamy potężne procesy transformacyjne, które mają swoje odzwierciedlenie zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie - powiedział Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce.



Widzimy, że firmy skalują się szybciej, sprzedają mądrzej i priorytetyzują zrównoważony rozwój jak nigdy dotąd, a DHL, jako dostawca usług logistycznych, jest integralną częścią tych procesów – podsumował Pablo Ciano.

Polskie firmy wykorzystują momentum

Z naszego badania wyłania się bardzo ciekawy obraz polskiego biznesu e-commerce: firmy prowadzą działalność handlową praktycznie na całym świecie, wykorzystując różne platformy, a także są obeznane z najnowszymi trendami i innowacjami. To przedsiębiorcy, którzy rozumieją cyfrowy świat, prowadzą dialog ze swoimi klientami w social mediach i potrafią wykorzystać potencjał usług logistycznych – powiedziała Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.

W ramach pierwszej edycji raportu DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit zbadano 300 firm z branży e-commerce z Polski. Polscy przedsiębiorcy bardzo sprawnie posługują się możliwościami jakie dają im różne platformy sprzedażowe.z nich deklaruje prowadzenie działalności na dwóch,na trzech, ana czterech i więcej marketplace’ach.sprzedawców detalicznych twierdzi, że ich oferta logistyczna jest kluczowa dla finalizacji transakcji (w Polsce), auważa, że bezpłatna dostawa i zwroty pozytywnie wpływają na sprzedaż – polscy przedsiębiorcy ufają temu rozwiązaniu w większym zakresie, ażrespondentów potwierdziło tę tezę.Co więcej, coraz ważniejsze dla polskich firm e-commerce są usługi subskrypcyjne, które zmieniają dotychczasową lojalność klientów. W skali globalnejfirm oferuje, a w Polscefirm deklaruje wykorzystanie tego typu modelu współpracy. Na świecieprzedsiębiorstw oferuje subskrypcje na dostawę i zwroty, w Polsce na razie tylko. Polskie firmy e-commerce są aktywne w handlu międzynarodowym -zbadanych podmiotów realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych. W tym aspekcie Polska goni średnią światową, która wynosiGlobalne rynki stają się naturalną alternatywą i pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój biznesów.badanych podmiotów z Polski zadeklarowało eksport produktów do Niemiec,do Francji,do Wielkiej Brytanii,do Czech, ado USA.. Punkty odbioru przesyłek poza domem są niezbędne dla dużych firm i praktyczne dla mniejszych podmiotów –dużych i średnich sprzedawców internetowych twierdzi, że mają one kluczowe znaczenie dla zwiększania sprzedaży i powtórnych zakupów, ajednoosobowych przedsiębiorców polega na nich w największym stopniu przy wysyłaniu paczek.. Polska należy do najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych.polskich firm oferuje już BNPL (ang. „buy now, pay later”), co czyni nasz kraj wiceliderem tej formy płatności w UE, za Holandią (48%). Na świecie wyprzedzają nas tylko Australia (56%), Malezja (54%) czy Indie (50%).. W globalnym ujęciu pokolenia Gen Z i Millennialsi dominują w cotygodniowych zakupach online. Sprzedawcy zauważają, że Gen Alpha staje się nowym i istotnym czynnikiem wpływającym na zakupy w gospodarstwach domowych. Polska nie odbiega tu od uśrednionych wyników globalnych.