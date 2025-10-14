eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyPolskie firmy e-commerce w czołówce transformacji cyfrowej

Polskie firmy e-commerce w czołówce transformacji cyfrowej

2025-10-14 10:07

Polskie firmy e-commerce w czołówce transformacji cyfrowej

Pierwsza, biznesowa edycja raportu E-commerce Trends 2025 © fot. mat. prasowe

Polscy przedsiębiorcy nie tylko nadążają za globalnymi trendami, ale w wielu obszarach wręcz wyznaczają kierunek zmian. Nowy raport DHL eCommerce Trends 2025 pokazuje, że firmy z Polski coraz odważniej sięgają po sztuczną inteligencję, social commerce i sprzedaż zagraniczną. Aż 97% z nich uważa ofertę logistyczną za kluczowy element sukcesu, a ekspansja międzynarodowa staje się dla nich codziennością.

Przeczytaj także: Wojna celna 2025. Czy polski cross-border e-commerce może na niej skorzystać?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie globalne trendy kształtują branżę e-commerce w 2025 roku?
  • W jaki sposób polskie firmy wykorzystują sztuczną inteligencję i social commerce w sprzedaży?
  • Jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma logistyka i zrównoważony rozwój?
  • Na które rynki zagraniczne najczęściej eksportują polscy sprzedawcy online?


  • Coraz szybsza adopcja rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI): prawie połowa firm integruje AI w swoich operacjach, w Polsce 39% badanych deklaruje jej wykorzystanie.
  • Social commerce rośnie w siłę: 87% firm jest obecnych w mediach społecznościowych, z Tik Tokiem i Instagramem na czele. Polscy przedsiębiorcy deklarują wykorzystanie platform społecznościowych na tym samym poziomie.
  • Rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju: 85% firm uważa go za ważny aspekt działalności - wielu sprzedawców ogranicza użycie plastiku, zajmuje się odsprzedażą (reselling) i przechodzi na model cyrkularny. Polskie firmy również w czołówce – 80% badanych deklaruje, że zrównoważony rozwój jest istotny w ich działalności.

Nasz raport pokazuje jak ewoluuje e-commerce: od personalizacji napędzanej sztuczną inteligencją i social commerce po wzrost znaczenia handlu transgranicznego oraz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi tu tylko o trendy - zauważamy potężne procesy transformacyjne, które mają swoje odzwierciedlenie zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie - powiedział Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce.

Widzimy, że firmy skalują się szybciej, sprzedają mądrzej i priorytetyzują zrównoważony rozwój jak nigdy dotąd, a DHL, jako dostawca usług logistycznych, jest integralną częścią tych procesów – podsumował Pablo Ciano.

Polskie firmy wykorzystują momentum


W ramach pierwszej edycji raportu DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit zbadano 300 firm z branży e-commerce z Polski. Polscy przedsiębiorcy bardzo sprawnie posługują się możliwościami jakie dają im różne platformy sprzedażowe. 32% z nich deklaruje prowadzenie działalności na dwóch, 27% na trzech, a 29% na czterech i więcej marketplace’ach.
Z naszego badania wyłania się bardzo ciekawy obraz polskiego biznesu e-commerce: firmy prowadzą działalność handlową praktycznie na całym świecie, wykorzystując różne platformy, a także są obeznane z najnowszymi trendami i innowacjami. To przedsiębiorcy, którzy rozumieją cyfrowy świat, prowadzą dialog ze swoimi klientami w social mediach i potrafią wykorzystać potencjał usług logistycznych – powiedziała Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.

Po pierwsze logistyka. 96% sprzedawców detalicznych twierdzi, że ich oferta logistyczna jest kluczowa dla finalizacji transakcji (w Polsce 97%), a 86% uważa, że bezpłatna dostawa i zwroty pozytywnie wpływają na sprzedaż – polscy przedsiębiorcy ufają temu rozwiązaniu w większym zakresie, aż 89% respondentów potwierdziło tę tezę.

Co więcej, coraz ważniejsze dla polskich firm e-commerce są usługi subskrypcyjne, które zmieniają dotychczasową lojalność klientów. W skali globalnej 52% firm oferuje subskrypcje produktów, a w Polsce 41% firm deklaruje wykorzystanie tego typu modelu współpracy. Na świecie 14% przedsiębiorstw oferuje subskrypcje na dostawę i zwroty, w Polsce na razie tylko 11%.

Sprzedaż bez granic. Polskie firmy e-commerce są aktywne w handlu międzynarodowym - 61% zbadanych podmiotów realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych. W tym aspekcie Polska goni średnią światową, która wynosi 64%.

Globalne rynki stają się naturalną alternatywą i pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój biznesów. 67% badanych podmiotów z Polski zadeklarowało eksport produktów do Niemiec, 42% do Francji, 31% do Wielkiej Brytanii, 30% do Czech, a 24% do USA.

Punkty odbioru przesyłek poza domem to must-have. Punkty odbioru przesyłek poza domem są niezbędne dla dużych firm i praktyczne dla mniejszych podmiotów – 96% dużych i średnich sprzedawców internetowych twierdzi, że mają one kluczowe znaczenie dla zwiększania sprzedaży i powtórnych zakupów, a 53% jednoosobowych przedsiębiorców polega na nich w największym stopniu przy wysyłaniu paczek.

Cyfrowa transformacja. Polska należy do najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych. 45% polskich firm oferuje już BNPL (ang. „buy now, pay later”), co czyni nasz kraj wiceliderem tej formy płatności w UE, za Holandią (48%). Na świecie wyprzedzają nas tylko Australia (56%), Malezja (54%) czy Indie (50%).

Nowa generacja wchodzi do gry. W globalnym ujęciu pokolenia Gen Z i Millennialsi dominują w cotygodniowych zakupach online. Sprzedawcy zauważają, że Gen Alpha staje się nowym i istotnym czynnikiem wpływającym na zakupy w gospodarstwach domowych. Polska nie odbiega tu od uśrednionych wyników globalnych.

Przeczytaj także: Eko opakowania w e-commerce to dla logistyki szansa, wyzwanie i dylemat Eko opakowania w e-commerce to dla logistyki szansa, wyzwanie i dylemat

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: e-commerce, handel internetowy, polskie firmy, rozwój biznesu, handel międzynarodowy, sprzedaż transgraniczna, logistyka, zrównoważony rozwój

Przeczytaj także

5 kluczowych trendów w e-commerce. Bez nich zginiesz na rynku

5 kluczowych trendów w e-commerce. Bez nich zginiesz na rynku

Globalna logistyka rośnie we wszystkich obszarach

Globalna logistyka rośnie we wszystkich obszarach

Logistyka kontraktowa podąża za PKB. Nowe prognozy na 2024 rok

Logistyka kontraktowa podąża za PKB. Nowe prognozy na 2024 rok

Czy platformy marketplace zdominują europejską logistykę e-commerce?

Czy platformy marketplace zdominują europejską logistykę e-commerce?

Klucz do sukcesu w e-commerce? Szybka dostawa

Klucz do sukcesu w e-commerce? Szybka dostawa

Logistyka e-commerce rośnie trzy razy szybciej niż rynek kontraktowy

Logistyka e-commerce rośnie trzy razy szybciej niż rynek kontraktowy

Akt o usługach cyfrowych. Jak wpłynie na e-commerce?

Akt o usługach cyfrowych. Jak wpłynie na e-commerce?

Trendy w e-commerce 2024

Trendy w e-commerce 2024

E-commerce zawiódł. Na czym branża TSL zarobi w tym roku najwięcej?

E-commerce zawiódł. Na czym branża TSL zarobi w tym roku najwięcej?

Następny artykuł

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Artykuły promowane

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Test Volvo XC60 B5 - czy warto wybrać ten popularny SUV?

Test Volvo XC60 B5 - czy warto wybrać ten popularny SUV?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Polskie start-upy w drodze do USA. Rusza nabór do programu NCBR-USA 2025

Polskie start-upy w drodze do USA. Rusza nabór do programu NCBR-USA 2025

Kto uratuje polski rynek pracy? Ukryty potencjał niewidzialnych grup pracowników

Kto uratuje polski rynek pracy? Ukryty potencjał niewidzialnych grup pracowników

Kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicem, czyli jak zwiększyć zdolność kredytową

Kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicem, czyli jak zwiększyć zdolność kredytową

Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

Wzrost kosztów życia największym wyzwaniem finansowym rodziców tej jesieni

Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: