Rynek usług HR stabilny, rekrutacje pod presją

Polskie Forum HR, organizacja zrzeszająca firmy świadczące profesjonalne usługi HR w Polsce, przedstawia najnowsze doniesienia z branży. Okazuje się, że wbrew widocznym w otoczeniu biznesowym zawirowaniom rynek pozostaje dość stabilny. Pod wyraźną presją znajduje się sektor rekrutacji, choć prognozy na przyszłość niosą za sobą powiew optymizmu.

Rok 2025 przyniósł wyraźny wzrost płacy minimalnej – aż o 8,5%! To nadal istotny czynnik wpływający na wartość rynku pracy tymczasowej, choć coraz wyraźniej widać, że zależność ta słabnie. Coraz więcej pracowników tymczasowych otrzymuje wynagrodzenie powyżej ustawowego minimum. Produkcja wciąż dominuje, ale sektor usług powoli, choć systematycznie, buduje swoją pozycję. Pomimo spadku liczby przepracowanych godzin ogółem, w usługach odnotowaliśmy wzrost o 2% – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Wyniki firm członkowskich dobrze ilustrują wyzwania sektora produkcji, który zatrudnia aż 63% pracowników tymczasowych w Polsce. Pomimo wzrostu PKB, dane GUS wskazują na spadek zatrudnienia w I kwartale: w produkcji maszyn i urządzeń o 4%, a w produkcji pojazdów o 1,4%. Nadzieję na poprawę przynosi drugi i trzeci kwartał, kiedy spodziewany jest wzrost inwestycji – głównie dzięki środkom z KPO – dodaje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR.

Sytuacja juniorów w IT wciąż jest trudna, ale obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych ekspertów – zwłaszcza w obszarach infrastruktury chmurowej, Data & AI, cyberbezpieczeństwa oraz aplikacji biznesowych (SAP i inne systemy ERP). Trend ten widoczny jest zarówno w kontraktingu, jak i rekrutacjach stałych – zaznacza Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

, odpowiadając za ponad 62% wartości usług świadczonych przez firmy zrzeszone w PFHR. Choć liczba pracowników tymczasowych spadła o 3% r/r, a liczba przepracowanych godzin (FTE) również zmniejszyła się o 3%, wartość segmentu wzrosła o 2%. To efekt rosnących stawek wynagrodzeń.Struktura zatrudnienia pozostaje stabilna –. Największą grupę wiekową stanowią osoby w przedziale 26–50 lat (52%), ale istotny jest również udział młodych pracowników do 26. roku życia (28%). Co warte podkreślenia –, co świadczy o profesjonalizacji i wysokich standardach wśród członków organizacji.Drugim największym segmentem rynku HR pozostaje, który odpowiada za niemal 27% całkowitej wartości usług HR. W pierwszym kwartale 2025 roku jego wartość osiągnęła, co oznacza wzrost o 5% kwartał do kwartału i 4% w ujęciu rocznym. Do usług outsourcingowych, dla potrzeb statystycznych wliczamy również inne formy zewnętrznego zatrudnienia niebędące pracą tymczasową, np. IT contracting. Mimo, że dynamika wzrostowa generalnie w outsourcingu nieco słabnie, to jednak widzimy, że po wielu ciężkich miesiącach dla specjalistów IT, ich sytuacja się nieco poprawia.Dynamiczny wzrost notuje również– usługa polegająca na przejęciu przez zewnętrznego partnera całego lub częściowego procesu rekrutacyjnego klienta. Wartość rynku RPO w analizowanym okresie wzrosła, osiągając poziom 26 mln zł.– wartość rynku zmniejszyła się o 13% r/r, co może wynikać zarówno z niższego zapotrzebowania na nowe kadry, jak i opóźnień decyzyjnych związanych z niepewnością gospodarczą. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się wzrost kwartalny – o 6%, a także lekki, lecz stabilny wzrost liczby ofert pracy i pozytywne prognozy zatrudnieniowe. Wszystko to daje podstawy do umiarkowanego optymizmu i nadziei na odbudowę tego segmentu w kolejnych miesiącach.