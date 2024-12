Sylwester 2024: jak go spędzimy?

Jakie mamy plany na spędzenie Sylwestra? Co sądzimy o ograniczeniu pokazów pirotechnicznych w tym dniu? Odpowiedzi na te pytania udziela badanie zrealizowane przez prof. Dominikę Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Oto, co udało się ustalić na podstawie opinii zebranych od ponad 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Jak Polacy planują spędzić najbliższego Sylwestra?

Prawie połowa Polaków (46%) planuje spędzić tegorocznego Sylwestra w domu z innymi domownikami i bez gości

Zwyczaj hucznego świętowania Sylwestra jest stosunkowo nową tradycją – pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Od tego czasu, to jak Polacy spędzają Sylwestra, zmieniło się. Obecnie większość Polaków (46%) spędza ten wieczór w zaciszu domowym i w gronie najbliższych. Relatywnie duża grupa, szczególnie wśród najmłodszych Polaków, wyjdzie tego dzień na tzw. „domówkę” - imprezę sylwestrową organizowaną w domu jednego z uczestników. Natomiast bale sylwestrowe, które królowały w PRL-u wydają się być zanikającą tradycją. Wówczas niemal każda restauracja i zakład pracy, nawet w małych miastach, miały taką ofertę na ostatnią noc roku. Obecnie spędzanie tego wieczoru na zorganizowanym balu sylwestrowym jest zdecydowanie rzadkie – tak noc przełomu roku zamierza spędzić tylko 4% Polaków. – mówi prof. Dominika Maison.

W sposobie spędzania nocy sylwestrowej widać duże różnice pokoleniowe. Tzw. Baby boomers czyli osoby powyżej 60 roku życia najczęściej spędzają ten dzień kameralnie i w zaciszu domowym. Natomiast najmłodsi Polacy (poniżej 30 roku życia), czyli tzw. Generacja Z, częściej niż inne generacje planuje uczestniczenie w imprezach domowych, ale organizowanych przez kogoś innego, a nie ich samych. Jest też, co prawda dosyć mała grupa osób, które spędzą ten dzień w pracy – i tu dominują osoby w średnim wieku, tzw. Generacja X, czyli osoby między 45 a 60 rokiem życia. – mówi prof. Dominika Maison.

Fajerwerki – kontrowersyjny element sylwestrowej tradycji

Kwestia dopuszczenia pokazu fajerwerków w noc sylwestrową wyraźnie dzieli Polaków. Polaków, którzy są za całkowitym zakazem jest nieco więcej (36%), niż przeciwników takiego zakazu (24%). Przeciwnicy to częściej kobiety i osoby z najstarszego pokolenia, tzw. Baby boomers. Pozostali Polacy (40%) są za częściowymi ograniczeniami korzystania z fajerwerków. Za zakazem prywatnego używania fajerwerków, ale dopuszczeniem fajerwerkowych pokazów organizowanych przez miasto jest co czwarty Polak (27%) i najwięcej zwolenników tego rozwiązania (43%) znajdziemy wśród mieszkańców wielkich miast (ponad 500 tys. mieszkańców), czyli osób, które w największym stopniu mogą skorzystać z takich pokazów. – mówi prof. Dominika Maison.

