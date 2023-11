5 głównych trendów dla przemysłu na 2024 rok

Nowy rok niesie za sobą nowe trendy dla sektorów gospodarczych. Przemysł nie jest pod tym względem wyjątkiem tym bardziej, że jego dynamiczny rozwój co rusz stawia przed nim kolejne wyzwania. Jaki będzie dla branży przemysłowej nadchodzą rok? Na jakie tendencje powinna być gotowa? Odpowiedzi na te pytania dostarcza opublikowany przez ManpowerGroup raport "Industrials World of Work".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kompetencje pracowników są poszukiwane przez pracodawców z branży przemysłowej?

Jakie wyzwania rysują się przed przemysłem?

Na czym powinno polegać przemodelowanie łańcuchów dostaw w przemyśle?

ESG i zielone kołnierzyki

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Robotyka i automatyzacja priorytetem inwestycyjnym Coraz więcej firm produkcyjnych wdraża innowacje polegające na wykorzystaniu nowych technologii wspierających pracowników, ale także w niektórych przypadkach zastępujących ich. Sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), czy rzeczywistość wirtualna (VR) są implementowane w różnych procesach poprawiając ich efektywność.

Z tego właśnie względu rośnie popularność green jobs, czyli stanowisk, gdzie kluczowe są kompetencje zarządzania miejscem pracy (w tym BHP) oraz wpływem działalności firmy na środowisko naturalne. Ponieważ biznesowy nacisk na kwestię ekologii jest relatywnie nowym zjawiskiem, w szczególności w przemyśle, nie ma obecnie na rynku wystarczającej liczby kandydatów posiadających wiedzę oraz odpowiednie umiejętności. Polska w porównaniu do krajów Europy Zachodniej czy Skandynawii jest na początku drogi rozwoju green jobs. Dlatego musimy maksymalnie efektywnie wykorzystać ten czas na przygotowanie odpowiedniej puli talentów mogących zaspokoić nadchodzący wzrost zapotrzebowania na „zielone kompetencje” – mówi ekspert.

Możliwie najkrótszy łańcuch dostaw priorytetem dla firm

Wydarzenia takie jak pandemia oraz aktualna sytuacja geopolityczna w wielu regionach świata zmuszają firmy przemysłowe do przemodelowania swoich łańcuchów dostaw. W głównej mierze jest to właśnie ich skracanie, by uniknąć zakłóceń w dostępności produktów przy okazji jakichkolwiek perturbacji. Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów dzięki zapewnieniu dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz dość dobrej infrastruktury, która nieustannie się rozwija. Nie bez znaczenia jest także nasze położenie geograficzne oraz wciąż atrakcyjność kosztowa w porównaniu do krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Wiele dużych, międzynarodowych firm przemysłowych funkcjonuje w Polsce od lat, a to dodatkowy magnes dla kolejnych, nowych inwestycji – mówi Piotr Skierkowski.

Robotyka i automatyzacja głównym priorytetem inwestycyjnym

Coraz więcej firm produkcyjnych wdraża innowacje polegające na wykorzystaniu nowych technologii wspierających pracowników, ale także w niektórych przypadkach zastępujących ich. Sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), czy rzeczywistość wirtualna (VR) są implementowane w różnych procesach poprawiając ich efektywność. AI i ML często pomagają między innymi w tworzeniu nieskomplikowanych treści, jak np. instrukcje działań czy obsługi, które po szybkiej weryfikacji przez specjalistę mogą być natychmiast wdrażane. VR może natomiast w znaczący sposób usprawnić testowanie oraz onboarding nowych pracowników, a także umożliwić pracę nad jakimś praktycznym zadaniem zespołowi rozproszonemu w różnych lokalizacjach.



Jednym z przykładów jest „wirtualne spawanie”, które skutecznie sprawdza kwalifikacje kandydata bez konieczności wizyty w fabryce. Z pewnością zmiany płynące z wdrażania innowacyjnych rozwiązań wiążą się z koniecznością wykazania dużej elastyczności przez pracowników celem zdobycia nowych kompetencji. Jest to również duża szansa na powstanie nieznanych dotąd miejsc pracy związanej na przykład z testowaniem rozwiązań „wymyślonych” przez AI i ML – podsumowuje ekspert.

