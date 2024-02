TOP trendy rynku pracy 2024: pokolenie Z rozdaje karty?

Jakie tendencje na rynku pracy zaznaczą swoją obecność w nadchodzących miesiącach? Na to pytanie odpowiada "Raport Trendów & Wynagrodzeń 2024". Przygotowane przez ManpowerGroup we współpracy z portalem pracy rocketjobs.pl. opracowanie wskazuje m.in., że za sporą część zmian zachodzących właśnie na rynku pracy odpowiada rosnące w siłę pokolenie Z. Niemałą rolę odgrywa również rozwój nowych technologii.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pracownicy powinni obawiać się likwidacji stanowisk w związku z rozwojem sztucznej inteligencji?

Co wyróżnia pracowników reprezentujących najmłodsze na rynku pracy pokolenie Z?

Jakie problemy rozwiązać mogą upskilling i reskilling?

Rozwój sztucznej inteligencji i jej implementacja w niemal wszystkie dziedziny naszego życia zmieniły świat pracy, jaki znaliśmy dotychczas. Automatyzacja oraz wykorzystanie AI w wielu branżach sprawiają, że pracownicy obawiają się zastąpienia przez roboty czy aplikacje. Choć nic takiego nie będzie miało miejsca, prawdą jest, że niektóre ze stanowisk znikną. W ich miejsce jednak pojawią się nowe, nieznane dotychczas miejsca pracy – mówi Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce. Jak podkreśla, dlatego między innymi do trendów przyszłości należeć będą upskilling oraz reskilling, otwartość talentów na doświadczenia, zdobywanie nowych i ciekawych umiejętności. – Pracodawcy powinni natomiast sięgać do niezbyt często wykorzystywanych pul talentów, a także dostosować strategie do zmieniającego się otoczenia biznesowego – dodaje ekspert.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pressmaster - Fotolia.com Generacja Z zmienia świat pracy na lepsze Pracownicy z generacji Z pokazali, jak stawiać granice między życiem zawodowym i prywatnym, otworzyli współpracowników na nowe technologie i nauczyli pragnienia sukcesu w pracy.

Zmieniająca się struktura demograficzna pracowników, napływ kandydatów z pokolenia Z – z nowoczesnym, progresywnym mindsetem sprawia, że środowisko pracy głęboko się redefiniuje. Generacja Z przenosi swój system wartości na grunt zawodowy, co zmusza pracodawców do stworzenia kultury organizacyjnej firmy niemal od nowa. Różnorodność, równość, integracja i przynależność to już absolutny „must have” nie tylko w kulturze, ale i całej strategii biznesowej organizacji – mówi Piotr Nowosielski, CEO portali pracy Just Join IT i rocketjobs.pl.

Gez Z zmienia świat pracy na lepsze

Elastyczność, technologie, autentyczność, rozwój – tych słów nie da się już wymazać ze słownika przedstawicieli Generacji Z. Równowaga między pracą a życiem osobistym, full-remote oraz elastyczność godzin pracy to dla nich realne oczekiwania wobec pracodawcy, a nie nieosiągalny luksus. Co to oznacza dla rynku pracy? Zmiany, i to w każdej materii – podkreśla Marcin Nowosad HRBP Manager w portalach pracy rocketjobs.pl i Just Join IT. – Na przykład w obszarze technologii, która dla GenZ nie jest tylko narzędziem, ale integralną częścią ich codzienności. Organizacje, które nie inwestują w narzędzia cyfrowe i procesy stają się dla przedstawicieli najmłodszych generacji mało atrakcyjne. Dobrze rozwinięty obszar IT wspierać będzie zaangażowanie i utrzymanie tych młodych talentów. Zmienia się również relacja pracodawca-pracownik, gdzie na priorytetowych miejscach pojawiają się takie obszary jak skupienie na wartościach, autentyczność czy zrównoważony rozwój. Ich wpisanie w firmowe DNA pozwala z dużą łatwością identyfikować takie miejsca jako przyjazne dla wszystkich generacji pracowników – podsumowuje ekspert rocketjobs.pl.

Upskilling i reskilling sposobem na niedobór talentów oraz różnice pokoleniowe

Rynek pracy napędzają kobiety

Człowiek w centrum sztucznej inteligencji

Świat, w którym technologie rozwijają się z nieznaną dotąd prędkością, wymaga od managerów i organizacji niebywałej otwartości na zmiany. Bez mądrego określania i mierzenia realizacji celów zespołowych łatwo jest wpaść w pułapkę pogoni za źle rozumianą produktywnością i nie wykorzystać w pełni potencjału ludzi – podkreśla Piotr Durlej, Head of Product Just Join IT.

Sprzedaż z podwyżkami sięgającymi 20%, green energy dynamicznie się rozwija

Na oferty pracy nadal mogą liczyć przedstawiciele handlowi oraz dyrektorzy sprzedaży. W cenie będą również kandydaci, którzy posiadają umiejętności związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz posiadają wiedzę w zakresie analizy danych: analitycy danych sprzedażowych, specjaliści ds. CRM oraz Key Account Managerowie – dodają.



Na pewno wpływ na nie ma doświadczenie kandydata, wykształcenie kierunkowe czy dodatkowe kwalifikacje, ale także region czy kraj w jakim zlokalizowana jest organizacja. Aktualnie coraz więcej firm wdraża strategie ESG lub intensywnie nad nimi pracuje, co generuje zwiększone zainteresowanie kandydatami z zielonymi umiejętnościami, a także w naturalny sposób wpływa na kwestie finansowe, zwiększając poziom wynagrodzenia dla tych ekspertów. Najbardziej intensywne działania rekrutacyjne w tym obszarze deklarują przedsiębiorstwa z branży transportu, logistyki i motoryzacji (75 proc.), energetyki i usług komunalnych (75 proc.) oraz IT (74 proc.) – dodaje ekspertka.

Jak wskazują dane zaprezentowane w raporcie „Trendy & Wynagrodzenia 2024”, generacja Z uzyskuje coraz większy wpływ na swoje środowiska pracy. 93% ankietowanych talentów jest zgodnych co do tego, że ich współpracownicy z generacji Z wywarli niebagatelny wpływ na ich życie zawodowe. Pokazali, jak stawiać granice między życiem zawodowym i prywatnym (78%), otworzyli ich na nowe technologie (76%), czy nauczyli pragnienia sukcesu w pracy (76%).Dla przedstawicieli najmłodszego pokolenia niezwykle istotna jest także świadomość zdrowia psychicznego i odpowiednia o nie dbałość, tak samo jak spersonalizowane ścieżki rozwoju kariery poprzez regularne wskazówki, mentoring, na co wskazuje 60% Gen Z.Aktywność zawodowa populacji w wieku powyżej 65 roku życia wzrasta w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Utrata know how organizacji wraz z przechodzącymi na emeryturę pracownikami wyżu to jedno z wyzwań, któremu czoła muszą stawić pracodawcy, kolejnym jest dostosowanie miejsc pracy do wymagań każdego z nich.Dlatego tak istotny jest dobrze przeprowadzony reskilling, upskilling, a także mentoring, które pomagają wypełnić luki talentów. Programy szkoleń przekrojowych pomogą pokoleniu Z oraz doświadczonym pracownikom na przekazywanie know how. Oferowanie wsparcia, elastyczności zadań oraz nowych możliwości uczenia się wspiera zatrzymanie dojrzałych talentów. Umożliwienie im przekwalifikowania się do pełnienia ról wpływa jednocześnie na zwiększenie produktywności organizacji.Pomimo tego, że kobiety stanowią połowę światowej populacji aktywnej zawodowo, zajmują mniej niż 1/3 stanowisk kierowniczych oraz liderskich. Gdy wybuchła pandemia, wiele z nich zmuszonych było zrezygnować z pracy, a później, gdy sytuacja się ustabilizowała, przepełniały je obawy o to, że powrót na rynek zajmie wiele czasu. Jednak w zaledwie trzy lata poziom zatrudnienia kobiet powrócił do stałego poziomu.Co więcej, to właśnie one przewodzą post pandemicznej odbudowie rynku pracy. W skali globalnej współczynnik aktywności zawodowej kobiet wynosi nieco ponad 50%. W szczególności mowa tutaj o grupie w wieku 25-54 lat, których odsetek na rynku pracy osiągnął rekordowy poziom. Rozwinęły one zupełnie nowe ścieżki kariery, zawalczyły o lepsze wynagrodzenia i benefity.Publikacja porusza także kwestie AI na rynku pracy. 58% pracodawców uważa, że sztuczna inteligencja oraz rzeczywistość wirtualna będą miały pozytywny wpływ na zatrudnienie w ich organizacji w najbliższych dwóch latach. Rozwój sztucznej inteligencji już teraz zmienia miejsca pracy.W związku z tym prym wiodą firmy będące pionierami innowacji, ale stawiające jednocześnie ludzi w centrum projektowania oraz wdrażania systemów. Zarówno firmy, jak i pracownicy muszą zrozumieć, że technologia jest potężnym sprzymierzeńcem, który wspiera, a nie zastępuje ludzkie zdolności. Wykorzystanie potencjału AI do napędzania wzrostu oraz zwiększania produktywności będzie wymagało od organizacji priorytetowego traktowania talentów.Publikacja ManpowerGroup i Rocket Jobs zawiera także siatki wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w siedmiu sektorach kluczowych dla gospodarki: inżynierii, finansach i księgowości, budownictwie i nieruchomościach, sprzedaży i marketingu, Life Science, Supply Chain oraz branży HR & Legal. Analiza wskazuje, że na jeden z największych wzrostów płac mogą liczyć kandydaci, którzy są otwarci na zmiany zawodowe w branży sprzedaży. Według szacunków ekspertów, wynagrodzenia w tym sektorze zwiększą się nawet o 20%.Zdaniem Sandry Szczęsnej oraz Marty Pyclik, starszych konsultantek biznesowych ds. zatrudnienia stałego w Manpower, pomimo spadku liczby ofert pracy nadal cenieni będą kandydaci z doświadczeniem sprzedażowym w danym sektorze produktowym, którzy posiadają bazy swoich kontaktów oraz ugruntowaną pozycję wśród klientów.Eksperci Manpower wskazują również, że obszar green energy w branży inżynierii rozwija się wyjątkowo dynamicznie, a wdrażane w coraz większym stopniu strategie ESG przyczynią się do tego, że trend jeszcze bardziej przybierze na sile. Niezbędne są tutaj zarówno wysoce wyspecjalizowane umiejętności, jak i wiedza techniczna, pozostanie na bieżąco ze zmieniającymi się technologiami.Anna Dobysz, lider zespołu ds. realizacji rekrutacji stałej w Manpower pokreśla, że wynagrodzenia specjalistów z zielonymi umiejętnościami są zróżnicowane.