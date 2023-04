5 najpopularniejszych faktów i mitów na temat wzroku

Oczy traktowane są przez nas po macoszemu, traktujemy je, jakby były niezniszczalne. Ze wzroku korzystamy pracując, a także odpoczywając. Bardzo często krótko po przebudzeniu sięgamy po smartfona, by przejrzeć media społecznościowe – podobnie robimy także przed snem. Taki styl życia na dłuższą metę prowadzi do tego, że nasze oczy są zaczerwienione, odczuwamy pieczenie i suchość. Co powinniśmy robić, by je wesprzeć, a co jest zupełnie niewskazane? Poznaj 5 faktów i mitów na temat oczu.

Fakt: Jazda samochodem wpływa na zmęczenie oczu

Mit: Jak się wyśpię, pozbędę się wszystkich dolegliwości oczu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dieta ma znaczący wpływ na zdrowie oczu Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o nawadnianiu. Składniki odżywcze zawarte w posiłkach także mogą być wsparciem dla naszych oczu. Dieta powinna być zbilansowana i zawierać w sobie m.in. kwasy tłuszczowe omega-3 czy witaminy.

Fakt: Długotrwała praca przy komputerze jest niekorzystna dla oczu

Złe nawyki musimy zamieniać na dobre, by wspierać nasze zdrowie. Po zakończeniu pracy zdecydujmy się na przynajmniej półgodzinny spacer, podczas którego nie będziemy w ogóle korzystać z urządzeń elektronicznych. Starajmy się używać ich jak najmniej i ograniczajmy wtedy, kiedy to możliwe. Na przykład przed snem proponuję przeczytanie książki lub posłuchanie muzyki. Im mniej będziemy narażać oczy na niebieskie światło, tym z pewnością będziemy czuć się lepiej – podpowiada Alina Adamowicz, terapeutka i ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

Mit: Dolegliwości takie jak: zaczerwienienie, pieczenie i suchość są błahe i nie wymagają reakcji

Fakt: Dieta ma znaczący wpływ na zdrowie oczu

Wiele osób zauważa, że jazda samochodem powoduje wzmożoną intensywność pracy naszych oczu. Męczą się one zdecydowanie bardziej niż np. podczas spaceru. Wzrok jest wtedy szczególnie skupiony, co wpływa na rzadsze mruganie, przez co oczy stają się nieodpowiednio nawilżone, a my zaczynamy odczuwać dyskomfort. W trakcie jazdy oczy muszą się także mierzyć z często zmieniającym się intensywnym światłem – zwłaszcza nocą. Choć wydaje nam się, że jadąc samochodem wzrok odpoczywa, bo nie patrzymy w żaden ekran, okazuje się, że jest to dla niego spore wyzwanie.Jeśli nasz dojazd do pracy nie wymaga użycia samochodu, warto pomyśleć o zrezygnowaniu z tego środka transportu. Przy dobrej pogodzie można wybrać np. rower. Oprócz ulgi dla oczu pomożemy także całemu organizmowi. Dojazd i powrót z pracy rowerem to świetna forma aktywności fizycznej na cały dzień.Sen jest istotnym elementem dbania o dobrą kondycję naszych oczu, jednak warto pamiętać, że przy uciążliwych objawach, samo wyspanie się może nie wystarczyć. Bardzo często wydaje nam się, że położenie się spać rozwiąże wszystkie problemy, tymczasem w kolejnym dniu dolegliwości powtarzają się, bo nie zmieniamy złych nawyków. Sen to jeden z elementów dbania o zdrowie oczu, a nie jednostkowe rozwiązanie.Powinniśmy spać 7-8 godzin dziennie. Oprócz regeneracji całego organizmu i przywrócenia mu energii, korzystnie wpływamy także na nasz wzrok. Pamiętajmy też o odpowiedniej higienie snu – godzinę przed pójściem spać zaleca się zrezygnować z korzystania z urządzeń elektronicznych.Szkodliwe światło niebieskie emitowane przez ekrany urządzeń jest w naszym życiu wszechobecne. Z komputerów korzystamy w pracy, a po powrocie do domu spędzamy wolny czas, oglądając telewizję, platformy streamingowe, przeglądamy media społecznościowe na swoich smartfonach lub gramy w gry komputerowe. Nasz wzrok pracuje przez cały nasz dzień, a brak odpoczynku może doprowadzać do nieprzyjemnych dolegliwości.To błędne myślenie, które powoduje, że ludzie nie podejmują działań, łagodzących nieprzyjemne objawy związane z oczami. To, że dolegliwości są powszechne, nie znaczy, że można je bagatelizować. Jeśli nie będziemy reagowali na to, że nasze oczy są zaczerwienione, pieką i są suche, może to doprowadzić do tzw. Zespołu Suchego Oka.Zazwyczaj nie zwracamy większej uwagi na objawy ze strony naszych oczu i wydaje nam się, że są tylko chwilowe. Warto pamiętać, że każdy nieprzyjemny symptom, jaki odczuwamy w naszym organizmie powinien zwrócić naszą uwagę – coś powinniśmy robić inaczej. W przypadku narządu wzroku – być może zbyt go przeciążamy. Zastanówmy się czy robimy 5-minutowe przerwy na każdą godzinę pracy. Pomyślmy także nad formą spędzania wolnego czasu w domu – zaplanujmy więcej aktywności niezwiązanych z patrzeniem w ekran. Dobrze jest mieć także pod ręką krople do oczu, co pozwoli zapewnić ich nawilżenie.Nasza dieta ma ogromny wpływ na zdrowie całego naszego organizmu – w tym także oczu. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o nawadnianiu. Dziennie powinniśmy wypijać przynajmniej 1,5 litra płynów, a liczba ta powinna rosnąć wraz z aktywnościami fizycznymi, których podejmujemy się w trakcie dnia. Najlepszą rekomendacją jest zwykła niegazowana woda mineralna.Składniki odżywcze zawarte w posiłkach także mogą być wsparciem dla naszych oczu. Dieta powinna być zbilansowana i zawierać w sobie m.in. kwasy tłuszczowe omega-3 czy witaminy. Z tego powodu powinniśmy regularnie zjadać zielone i czerwone warzywa, a także owoce, ryby morskie, orzechy czy nasiona i ziarna, które są dodatkowo źródłem cynku.Wszystkie fakty i mity sprowadzają się do jednego – reagujmy na nieprzyjemne objawy takie jak: zaczerwienienie, pieczenie i suchość oczu. Nawet jeśli nie odczuwamy podobnych dolegliwości, dobrze jest działać profilaktycznie i już teraz wprowadzić zmiany, mające na celu poprawić kondycję naszego wzroku.