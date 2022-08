Czy Polacy pracują za dużo? Aż 64% uważa, że tak

64% Polaków twierdzi, że pracuje za dużo, a 60% ledwo wystarcza pieniędzy na podstawowe potrzeby. Co więcej, w związku ze zbyt dużą ilością pracy 72% badanych ma problemy z relacjami z rodziną i przyjaciółmi, a przepracowanie odbija się negatywnie na zdrowiu 87% ankietowanych.

znacznie więcej kobiet (41%) niż mężczyzn (27%) wyrabia nadgodziny bezpłatnie

wśród respondentów 52% uważa wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego za dobre rozwiązanie

dochód gwarantowany popiera 57% badanych mężczyzn i 47% badanych kobiet.

W serwisie LiveCareer.pl przeprowadzono badanie "Czy Polacy pracują zbyt dużo?", w którym ponad 1000 respondentów podzieliło się opiniami na temat organizacji współczesnego rynku pracy i swoich doświadczeń.Wśród najstarszych ankietowanych, czyli osób powyżej 55. roku życia, odsetek osób które pracują lub pracowały za dużo, wynosi 70%, a wśród najmłodszych (18-25 lat) - 50%.W związku z problemami z relacjami i ze zdrowiem wynikającymi z przepracowania, niemal połowa ankietowanych (44%) zadeklarowała chęć pracy w mniejszym wymiarze czasu pracy. Z kolei 30% badanych stwierdziło, że mogłoby pracować na niepełny etat przy zmniejszeniu pensji.Dodatkowo 66% badanych przyznało, że pensja nie wystarcza im na życie na satysfakcjonującym poziomie. Uważa tak więcej kobiet (69%) niż mężczyzn (63%) oraz 72% badanych z dużych miast (mających powyżej pół miliona mieszkańców).Ponadto 65% badanych przyznało, że robi nadgodziny - w tym aż 76% pracowników zatrudnionych w przemyśle oraz 75% pracowników sektora edukacji. Niestety jednak dodatkowa praca nie zawsze przekłada się na płacę. Spośród ankietowanych, którzy pracują w dodatkowych godzinach, ponad ⅓ (34%) nie dostaje za nie wynagrodzenia.Przepracowanie, ale też wypalenie zawodowe czy brak satysfakcji z pracy może fatalnie odbijać się na zdrowiu, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Z drugiej strony w Polsce relacja kosztów życia (zwłaszcza na rynku mieszkaniowym, który jest słabo regulowany przez państwo) do zarobków jest zdecydowanie niekorzystna dla obywateli, więc nie dziwi w ogóle, że wielu pracowników podejmuje się nadgodzin lub szuka dodatkowych zajęć - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.Wśród badanych 55% uważa, że skrócenie tygodnia pracy do 4 dni to dobry pomysł, który korzystnie wpłynie na społeczeństwo. Co ciekawe, wśród młodszych respondentów jest znacznie więcej entuzjastów tego pomysłu - w grupie wiekowej 18-25 lat sądzi tak 67%, a w grupie 26-29 - 66% osób.Za skróceniem tygodnia pracy do 35 godzin opowiada się 61% ankietowanych. Wśród najmłodszych respondentów takie rozwiązanie popiera 71% osób.Warto przy okazji dodać, że 31% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby, które mają problemy finansowe, nie pracują wystarczająco ciężko. Uważa tak 37% badanych mężczyzn i 31% kobiet.- mówi Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.Oto inne ciekawe wyniki badania: