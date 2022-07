Panattoni wybuduje Wrocław Logistics South Hub

Wrocław Logistics South Hub to nowa inwestycja Panattoni, która powstanie w Magnicach, 15 km od centrum Wrocławia, pomiędzy Autostradową Obwodnicą Wrocławia S8 i autostradą A4. Ten kompleks przemysłowo-logistyczny będzie miał docelowo powierzchnię 250 000 m kw. W pierwszym etapie powstanie hala spekulacyjna wielkości 120 000 m kw.

Przeczytaj także: Rusza budowa Panattoni Park Grudziądz

Dolny Śląsk to region z ogromnym potencjałem. Jego populacja, blisko 2,9 mln, gwarantuje dobrą dostępność zasobów pracowniczych, a znakomita lokalizacja pozwala na sprawną obsługę operacji w kraju i za granicą, sprawiając, że firmy chcą tu inwestować. Polska wciąż pozostaje niezwykle atrakcyjnym rynkiem dla biznesu, dodatkowo fantastycznie zlokalizowanym w centrum Europy. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i ruszamy z budową Wrocław Logistics South Hub i przygotowujemy kolejne nowoczesne powierzchnie w regionie. Dolny Śląsk jest gotowy na wielkie marki – mówi Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wrocław Logistics South Hub Pierwszy etap przewiduje powstanie hali spekulacyjnej wielkości 120 000 m kw., a docelowo deweloper dostarczy 250 000 m kw.

Przeczytaj także: Ruszyła budowa Panattoni Park Pabianice

Wrocław Logistics South Hub pozwoli na prowadzenie różnego rodzaju procesów – od magazynowania, logistyki, przez e-commerce, po produkcję.Wrocław Logisitcs South Hub powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S8 przecinającej niemal cały kraj - od Białegostoku na północnym-wschodzie aż po Wrocław i autostradę A4, umożlwiającą sprawne połączenie z krajami Europy zachodniej. Warto zaznaczyć, że lokalizacja Wrocław Logistics South Hub pozwala na realizację dostawy do granicy z Czechami oraz do granicy z Niemcami w niecałe dwie godziny.Wrocław Logistics South Hub obejmie budynki o łącznej powierzchni 247 000 m kw. Inwestycja zostanie przygotowana w sposób zrównoważony i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Park zostanie wyposażony w technologie pozwalające znacznie ograniczyć zużycie wody, energii, jak i zmniejszyć emisję CO2. Ponadto deweloper stworzy zielone strefy relaksu dla pracowników, a biura zostaną zbadane pod kątem akustyki, jakości powietrza oraz dopływu światła dziennego. Najemcy skorzystają również z punktów ładowania samochodów elektrycznych, czy miejsc dla carsharingu.Wrocław Logistics South Hub to kolejna inwestycja tej skali, z którą rusza deweloper. W ubiegłym roku Panattoni rozpoczął realizację Campus 39 o docelowej powierzchni 200 000 m kw. Ogromna przestrzeń znajduje kolejnych najemców – m.in. na 80 000 m kw. prowadzone są operacje dla branży e-commerce, pozwalające obsłużyć wiele zagranicznych rynków. Powierzchnię wynajmuje tam też kilka czołowych firm logistycznych. Gigantyczny kompleks logistyczno-przemysłowy powstaje w pobliżu obiektów firmy Amazon oraz LG Chem Wrocław Energy i jest idealnym rozwiązaniem m.in. dla firm z sektora e-commerce czy elektromobilności.