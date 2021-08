Czy są chętni na biura w Katowicach?

Firma doradcza Cresa sprawdziła, jak na koniec I półrocza bieżącego roku prezentowała się sytuacja na katowickim rynku biurowym. Okazuje się, że szczególnie owocny okazał się II kwartał, w którym to mieliśmy do czynienia z rekordowym wręcz popytem na biura. Na przestrzeni roku zasób powierzchni biurowych w Katowicach powiększył się o blisko 6%.

Natomiast najemcy, którzy decydowali się na relokację, byli zainteresowani przede wszystkim podwyższeniem standardu biura oraz lokalizacjami w centrum miasta. Ich oczekiwania w tym zakresie spełniają powstające tu obecnie obiekty – dodaje Elżbieta Golik

Po okresie niewielkiej aktywności najemców w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, drugi kwartał zakończył się rekordowym wolumenem transakcji. Jest to zasługa głównie renegocjacji umowy najmu przez firmę Rockwell Automation w kompleksie A4 Business Park III, która odpowiadała za ponad połowę wolumenu transakcji – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Elżbieta Golik, Starszy Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska podkreśla, że II kwartał bieżącego roku okazał się rekordowy pod względem popytu na biura zlokalizowane w stolicy Górnego Śląska. Nie obniżyło to jednak wskaźnika pustostanów, ponieważ gros transakcji związanych było z renegocjacją dotychczas obowiązujących umów najmu.Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. zasoby nowoczesnych biur w Katowicach wynosiły 591.000 mkw. i powiększyły się w ciągu roku o 5,6%. W drugim kwartale do użytku oddany został tylko jeden budynek biurowy – 3QUBES (zrealizowany przez inwestora prywatnego, pow. 1.500 mkw.). Jest to pierwsza inwestycja dostarczona na katowicki rynek w bieżącym roku.W pierwszym półroczu 2021 r. najemcy wynajęli 39.100 mkw. biur, o 47% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W samym drugim kwartale wolumen transakcji wyniósł 34.800 mkw., a wśród typów transakcji przeważały renegocjacje (52%), a następnie nowe umowy (29%) i ekspansje (19%).Do największych umów najmu powierzchni biurowej w pierwszym półroczu 2021 r. zaliczamy: renegocjację i ekspansję firmy Rockwell Automation (19.500 mkw., A4 Business Park III), nową umowę firmy UPC Polska (4.300 mkw., Global Office Park C) oraz renegocjację firmy UPC Polska (4.200 mkw., Green Park I & II).Absorpcja za pierwsze półrocze 2021 r. sięgnęła zaledwie 1.400 mkw., natomiast w samym drugim kwartale wyniosła prawie 2.000 mkw. Decydujący wpływ na ten wynik miał niski wolumen nowo oddanych biur oraz niewielki udział popytu netto.Wskaźnik pustostanów na koniec drugiego kwartału 2021 r. wyniósł 9,2%, co oznacza spadek o 0,1 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału i jednocześnie wzrost o 3,1 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.Czynsze wywoławcze w nowoczesnych biurowcach w Katowicach utrzymują się na poziomie od 9 EUR/mkw./mc do 14,5 EUR/mkw./mc (w centrum miasta).