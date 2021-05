Katowice - biura czekają na najemców

Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach wynoszą blisko 590 tys. mkw. Niestety popyt pozostawia wiele do życzenia. W I kwartale 2021 roku wynajęto 4.300 mkw., czyli aż o 79% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - wynika z raportu "Office Occupier: Rynek biurowy w Katowicach" firmy doradczej Cresa.

Katowicki rynek biurowy nadal się rozwija, a jego zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej wynoszą już blisko 590 tys. mkw. Wysoki poziom podaży i zmniejszony popyt powodują dalszy wzrost wskaźnika pustostanów. W minionym kwartale nie zaobserwowaliśmy zwiększonej aktywności wśród najemców, którzy nadal przesuwają w czasie podjęcie decyzji o relokacji lub rezygnują z tej możliwości. Obserwujemy natomiast bardziej elastyczne podejście wynajmujących do renegocjacji. Z tego względu rekomendujemy naszym klientom, aby nie wstrzymywali procesów decyzyjnych, ponieważ rynek najemcy pozwala na wynegocjowanie bardzo korzystnych warunków najmu – mówi Elżbieta Golik, Starszy Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Biura w Katowicach czekają na najemców Wskaźnik pustostanów na koniec marca wzrósł do 9,3%.

Popyt na powierzchnię biurową odnotowany w pierwszych trzech miesiącach jest najniższym wynikiem od czwartego kwartału 2018 roku, kiedy wyniósł on niespełna 3.800 mkw. – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w Katowicach powiększyły się w ciągu roku o 6,7% i wynoszą obecnie 584.500 mkw. W I kwartale 2021 nie oddano tu do użytku żadnego nowego budynku biurowego. W realizacji znajdują się jednak takie projekty jak .KTW II oraz część wieżowa Global Office Park.W pierwszym kwartale 2021 roku najemcy podpisali umowy na łącznie 4.300 mkw., czyli aż o 79% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Najwięcej powierzchni wynajęto w ramach nowych umów (51%) oraz ekspansji (43%), a następnie renegocjacji (6%).Do największych umów najmu powierzchni biurowej w pierwszym kwartale 2021 r. zaliczamy: ekspansję firmy Keywords Studios w Green Park I & II (1.900 mkw.), nową umowę firmy Ista Shared Services w budynku Supersam (1.100 mkw.) oraz nową umowę poufnego najemcy w Brynów Center (600 mkw.).Pierwszy kwartał 2021 roku zakończył się ujemną absorpcją (-600 mkw.), co oznacza, iż wolumen powierzchni zajmowanej przez najemców nieznacznie się zmniejszył w stosunku do poprzedniego kwartału.Wskaźnik pustostanów na koniec marca wzrósł do 9,3%, co jest wartością wyższą 0,1 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 3,1 p.p. względem pierwszego kwartału ubiegłego roku.Czynsze wywoławcze w nowoczesnych biurowcach w Katowicach utrzymują się na poziomie od 9 EUR/mkw./mc do 15 EUR/mkw./mc (w centrum miasta).