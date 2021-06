Microsoft przedstawił Windows 11

Podczas konferencji What's Next for Windows, Microsoft ogłosił następną generację systemu Windows - Windows 11. Windows 11 jest wyposażony we wszystkie funkcje i zabezpieczenia dostępne w systemie Windows 10, lecz został przeprojektowany i odświeżony.

Nowa integracja Teams bezpośrednio na pasku zadań umożliwia natychmiastowe połączenia tekstowe, czatowe, głosowe lub wideo z dowolną osobą w dowolnym miejscu w systemie Windows, Android i iOS.

Windows 11 zapewnia najlepsze wrażenia z gier na PC, oferując Auto HDR, Direct Storage i dostęp do aplikacji Xbox, aby grać w gry z Xbox Game Pass.

Widżety, nowy spersonalizowany kanał napędzany przez sztuczną inteligencję, otwierają widok bezpośrednio z pulpitu. Dla twórców i wydawców Widżety otwierają również nową przestrzeń w systemie Windows do dostarczania spersonalizowanych treści.

Nowy Microsoft Store to jedno zaufane miejsce dla aplikacji i treści, tworzące bardziej otwarty ekosystem dla deweloperów i twórców, a także szybsze i bezpieczniejsze doświadczenie dla specjalistów IT.

Windows 11 jest wyposażony we wszystkie funkcje i zabezpieczenia dostępne w systemie Windows 10, lecz został przeprojektowany i odświeżony.

System Windows 11 będzie dostępny na nowych komputerach oraz w ramach bezpłatnego uaktualnienia dla komputerów z systemem Windows 10 pod koniec tego roku.

Microsoft zmodernizował wygląd i doświadczenie użytkownika w systemie Windows 11, od nowego przycisku Start i paska zadań po każdy dźwięk, czcionkę oraz ikonę. Nowe układy, grupy i pulpity w systemie Windows 11 pozwalają na łatwiejszą pracę wielozadaniową i organizację systemu Windows.Oto kilka z najważniejszych funkcji:Minimalne wymagania systemowe to procesor 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub procesor zgodny ze standardem System on a Chip (SoC), karta graficzna zgodna z biblioteką DirectX 12/WDDM 2.x, 4 GB pamięci RAM, 64 GB lub więcej miejsca na dysku, wyświetlacz większy niż 9" z rozdzielczością HD (720p). Do konfiguracji systemu Windows 11 Home wymagane są konto Microsoft i połączenie z Internetem.System Windows 11 będzie dostępny na nowych komputerach oraz w ramach bezpłatnego uaktualnienia dla komputerów z systemem Windows 10 pod koniec tego roku.