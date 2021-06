Modułowa platforma F-Secure Elements

Firma F-Secure wprowadziła do oferty opartą na chmurze, modułową platformę F-Secure Elements. Rozwiązanie obejmuje wykrywanie podatności oraz incydentów i reagowanie na nie, ochronę urządzeń końcowych, a także systemów współpracy w chmurze (m.in. Microsoft Office 365).

Cztery rozwiązania w jednej platformie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe F-Secure Elements - Endpoint Protection Endpoint Protection to ochrona urządzeń końcowych w każdym miejscu i czasie, bazująca na zaawansowanym oprogramowaniu antywirusowym i zarządzaniu aktualizacjami. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Endpoint Protection – ochrona urządzeń końcowych w każdym miejscu i czasie, bazująca na zaawansowanym oprogramowaniu antywirusowym i zarządzaniu aktualizacjami.

– ochrona urządzeń końcowych w każdym miejscu i czasie, bazująca na zaawansowanym oprogramowaniu antywirusowym i zarządzaniu aktualizacjami. Endpoint Detection and Response – wykrywanie zaawansowanych i ukierunkowanych ataków oraz reagowanie na nie. Zapewnia pełen wgląd w stan pracy firmowego środowiska IT, ostrzega o incydentach i zarządza sposobem reagowania.

– wykrywanie zaawansowanych i ukierunkowanych ataków oraz reagowanie na nie. Zapewnia pełen wgląd w stan pracy firmowego środowiska IT, ostrzega o incydentach i zarządza sposobem reagowania. Vulnerability Management – moduł zautomatyzowanego zarządzania podatnościami, który skanuje sieć firmy w pod kątem luk w zabezpieczeniach, a po ich wykryciu natychmiast o tym alarmuje.

– moduł zautomatyzowanego zarządzania podatnościami, który skanuje sieć firmy w pod kątem luk w zabezpieczeniach, a po ich wykryciu natychmiast o tym alarmuje. F-Secure Elements dla Microsoft 365 – ochrona współpracy w chmurze przed nawet najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami rozpowszechnianymi z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Opłata tylko za rzeczywiste wykorzystanie

Platforma F-Secure Elements umożliwia firmom elastyczne dobieranie usług cyberbezpieczeństwa do swoich potrzeb, a płatność za usługę uzależniona jest od stopnia jej rzeczywistego użytkowania.F-Secure Elements zapewnia dostęp do czterech podstawowych rodzajów rozwiązań ochronnych: zarządzania podatnościami, ochrony współpracy online, zabezpieczania urządzeń końcowych oraz wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Wszystkie komponenty pakietu Elements udostępniają sobie dane w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia naruszenia w jednym obszarze, automatycznie uruchamiane są odpowiednie reakcje także w innych, bez konieczności ingerencji informatyków. Zapewnia to pełny wgląd w stan pracy sieci, urządzeń oraz wszelkich wykrytych incydentów, co przekłada się na szybsze reagowanie i mniejszą liczbę błędów.składa się z czterech komponentów:Aktualizacje komponentów F-Secure Elements są dokonywane automatycznie, a wszystkimi zabezpieczeniami można zarządzać z jednej konsoli w chmurze. Rozwiązanie to nie wymaga więc dodatkowych inwestycji w serwery, znacznie zmniejsza potrzebny nakład pracy i upraszcza nadzorowanie zasobów. W trudniejszych przypadkach firmy mogą skorzystać z opcji „Elevate to F-Secure” i przekazać ich rozwiązanie zespołowi ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa F-Secure.F-Secure Elements dostępne jest w elastycznym modelu licencjonowania. Firmy mogą korzystać ze wszystkich modułów lub wybierać te, które są im w danej chwili potrzebne. Sposób prowadzenia rozliczeń uzależniony jest od rzeczywistego wykorzystania poszczególnych komponentów, co pomaga uniknąć płacenia za nieużywane licencje czy niepotrzebne usługi.Rozwiązanie F-Secure Elements jest dostępne poprzez sieć partnerów F-Secure jako w pełni zarządzana usługa subskrypcji bazującej na czasie użytkowania lub jako licencjonowane rozwiązanie, którym można zarządzać samodzielnie. Dostępna jest także bezpłatna 30-dniowa testowa wersja próbna.