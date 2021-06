Firmy ubezpieczeniowe wypłaciły ponad 10 mld zł w I kw.2021

Polska Izba Ubezpieczeń podała, że w I kwartale 2021 ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym kwotę 10,2 mld zł. Najbardziej wzrosły wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie, co niewątpliwie jest efektem większej śmiertelności w wyniku pandemii COVID-19.

Ubezpieczenia na życie

Dane pokazują tragiczne skutki pandemii. Wyższą śmiertelność obserwowaliśmy już od listopada 2020 r. natomiast w I kwartale 2021 r. dotyczyła ona także młodszych grup wiekowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Prawie 88 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.

Prawie 17,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.



Ubezpieczenia majątkowe

Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 2,4 mld zł i były o 5,4 proc. mniejsze niż przed rokiem.

Odszkodowania z autocasco wyniosły 1,4 mld zł, o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem.

Ubezpieczyciele powinni konkurować przede wszystkim jakością obsługi, np. poprzez uczestnictwo w systemie bezpośredniej likwidacji szkód. Zbyt duży spadek stawek prowadzi do tego, z czym mieliśmy do czynienia kilka lat temu - wojna cenowa na rynku OC skończyła się znacznymi podwyżkami cen, co wzbudziło zrozumiały sprzeciw społeczny. Obniżanie składek przy wzroście kosztów tylko pozornie jest korzystne dla kierowców. W długim okresie nie ma pozytywnego efektu ani dla branży ani dla klientów – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Przed nami najcieplejsze miesiące w roku, podczas których często występuje nasilenie niekorzystnych zjawisk pogodowych. Nie jesteśmy w stanie ich uniknąć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć finansowo dzięki ubezpieczeniu – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z I kw. 2021 r.

Silna pozycja kapitałowa ubezpieczycieli

Jak wspomniano we wstępie, ubezpieczyciele wypłacili z tytułu odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych 10,2 mld zł. Z tego 4,8 mld zł to świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie. 3,8 mld zł z tej kwoty to odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC). 1,6 mld zł stanowiły świadczenia z pozostałych ubezpieczeń.Polacy wydali na ubezpieczenia kwotę 17,6 mld zł, to o 5,3 proc. więcej niż rok temu.W I kwartale 2021 widać wyraźny wzrost wypłat z ubezpieczeń ochronnych.W ubezpieczeniach na życie rośnie też składka, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie tymi produktami. Składka z ubezpieczeń ochronnych wyniosła 2,2 mld zł, o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych. Większym zainteresowaniem cieszyły się także polisy o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. Polacy przeznaczyli na nie 1,6 mld zł, o 6 proc. więcej niż przed rokiem.W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość utrzymuje się na poziomie podobnym do zeszłorocznego:Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I kwartale 2021 r. 496 zł, o 11,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8 035 zł, o 11,3 proc. więcej niż przed rokiem.Pierwsze trzy miesiące tego roku nie przyniosły poważniejszych strat, jeśli chodzi o szkody związane z pogodą. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 651 mln zł, o 1,5 proc. mniej niż rok temu.Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2021 r. 1,1 mld zł zysku netto, czyli o 7,6 proc. więcej niż przed rokiem. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 333 mln zł podatku dochodowego.