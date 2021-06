Dzień Roweru. Czy Polacy kochają jazdę na dwóch kółkach?

3 czerwca przypada Światowy Dzień Roweru. Nationale-Nederlanden postanowił sprawdzić, jak chętnie Polacy korzystają z dwóch kółek.

Wielki boom na własne rowery

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy Polacy chętnie jeżdżą na rowerze? Jazda na rowerze czy hulajnodze to dla Polaków coraz częściej nie tylko alternatywa dla komunikacji miejskiej, ale dodatkowa aktywność fizyczna, a nawet hobby.

Okazja czyni złodzieja

Niestety zaledwie 38 proc. Polaków deklaruje, że zawsze zabezpiecza sprzęt, ale już co czwarty badany przyznaje, że zdarza mu się o tym zapomnieć. Wyniki pokazały nam również, że nie dbamy dostatecznie o własne bezpieczeństwo podczas jazdy, bo tylko 25 proc. ankietowanych zakłada kask i ochraniacze na przejażdżki. Chociaż 69 proc. rowerzystów i 57 proc. użytkowników hulajnóg deklaruje wysokie poczucie bezpieczeństwa na drodze, to nie oznacza, że nie widzą tam zagrożeń – mówi Małgorzata Zgudka, menadżer ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

Wiele niebezpieczeństw, brak ochrony

Chociaż Polacy zauważają zagrożenia na drodze to ponad połowa nie posiada żadnego produktu ubezpieczeniowego, który chroniłby ich przed konsekwencjami wypadku. Tylko jedna trzecia badanych korzysta z polisy NNW. OC w życiu prywatnym posiada jedna piąta Polaków, natomiast 13 proc. ubezpieczyło swój sprzęt od kradzieży i zniszczenia. Rowerzyści, którzy nie zabezpieczają się w żaden sposób uważają, że tego nie potrzebują, a często nawet nie interesowali się taką polisą. Aby móc w pełni cieszyć się jazdą, mieć wolną głowę od zmartwień o sprzęt i swoje zdrowie, warto jednak pomyśleć o takim rozwiązaniu – dodaje Małgorzata Zgudka.

Z drugiej edycji badania Nationale-Nederlanden "Polacy na dwóch kółkach" wynika, że aż 87 proc. badanych regularnie korzysta z roweru albo hulajnogi. Co ciekawe, nie jest to tylko forma transportu, alternatywa dla komunikacji miejskiej, ale forma aktywności fizycznej. Połowa badanych deklaruje, że jazda na rowerze zastąpiła im inne sportowe aktywności Z badania wynika, że ponad połowa Polaków wsiada na rower przynajmniej raz w tygodniu. Na rowerze nie jeździ tylko 13 proc. Polaków.Dla ponad 60 proc. ankietowanych jazda na rowerze jest formą spędzania czasu wolnego. Co drugi badany uważa rower za lekarstwo na stres oraz środek służący do przemieszczania się. Użytkownicy hulajnóg traktują je głównie jako środek transportu.Z badania Nationale-Nederlanden wynika, że aż 92 proc. rowerzystów posiada własny pojazd. Ponad połowa z nich przechowuje go w garażu, a 30 proc. w piwnicy. Rowery najczęściej można spotkać na wsi (95 proc.), a najmniej jest ich na ulicach w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (85 proc.). Co czwarty użytkownik kupił rower w ciągu ostatniego roku i taki sam odsetek planuje w najbliższym czasie wizytę w sklepie rowerowym. Dla porównania, hulajnogę kupiło 8 proc. badanych, a w planach ma to tylko 3 proc.Rosnącą popularność jednośladów potwierdzały już zresztą zeszłoroczne dane GUS. Według nich w maju ubiegłego roku produkcja rowerów w Polsce wzrosła rok do roku o jedną trzecią i była najwyższa od czterech lat. We wspomnianym okresie wyprodukowano aż 119 tys. sztuk.Okazuje się, że w ostatnich latach notujemy nie tylko wzrost produkcji i sprzedaży jednośladów, ale także ich kradzieży. Zgodnie z wynikami badania co dziesiąty właściciel hulajnogi doświadczył rabunku. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku rowerzystów, bo niemal jedna czwarta miała do czynienia ze złodziejem.Jak więc Polacy chronią swoje jednoślady? W celu zabezpieczenia pojazdu cykliści najczęściej korzystają z linki umożliwiającej przypięcie (43 proc.), łańcucha (24 proc.) i zapięcia typu u-lock (20 proc.). W przypadku hulajnóg największą popularnością cieszą się zapięcia składane (26 proc.), lokalizatory GPS (24 proc.) oraz zapięcia u-lock (20 proc.).Jeśli chodzi o ryzyko kradzieży, to jako duże ocenia je 39 proc. właścicieli hulajnóg i 27 proc. rowerzystów.Ponad połowa Polaków dostrzega niebezpieczeństwo ze strony samochodów czy autobusów, blisko jedna piąta obawia się pieszych, a 17 proc. innych rowerzystów czy użytkowników hulajnóg. Od 20 maja br. prawo o ruchu drogowym objęło właśnie korzystających z tak popularnych ostatnio hulajnóg elektrycznych, które mogą poruszać się po drogach dla rowerów, a poza nimi muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. W przypadku braku infrastruktury, hulajnogą pojedziemy po jezdni, ale nie szybciej niż 30 km/h.Z badania wynika, że Polacy pozytywnie oceniają swoje zachowania na drodze – 53 proc. badanych czuje, że jeździ bardziej przepisowo niż inni uczestnicy ruchu. Respondenci wskazali również, jakie zachowania innych rowerzystów uważają za najbardziej niebezpieczne. Trzy piąte z nich za najgroźniejsze uznało jazdę bez oświetlenia po zmroku. Niewiele mniej Polaków (51 proc.) za niebezpieczne uważa brak sygnalizowania manewrów i korzystanie ze smartfona w czasie jazdy.