Dziś Światowy Dzień Roweru. Jak jeżdżą Polacy?

Dziś Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji Ipsos przeprowadził badanie w 28 krajach, w tym w Polsce, pytając ankietowanych o jazdę na rowerze. Czym rower jest dla Polaków? Czy umiemy i lubimy jeździć?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu Polaków jeździ na rowerze?

Jak wielu Polaków posiada rower?

Jak postrzegamy jazdę na rowerze?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy Polska jest rowerowym gigantem? Jesteśmy światowym liderem, jeśli chodzi o posiadanie własnych dwóch kółek oraz deklarowaną umiejętność jazdy na nich.

Wyniki są i nie są zaskakujące zarazem. Widać, że w Polsce jazda na rowerze to przede wszystkim sport i czas wolny, a znacznie rzadziej codzienne przemieszczanie się, w tym po mieście. Przed nami długa droga, a jednak mamy duży potencjał do dalszej popularyzacji roweru jako środka transportu. Masowo mamy je i umiemy na nich jeździć, więc główne bariery wejścia są zewnętrzne – prawdopodobnie niewystarczająca infrastruktura miejska i… pogoda.

Z przeprowadzonego przez Ipsos badania wynika, że prawie dwie trzecie dorosłych na świecie deklaruje, że umie jeździć na rowerze. W Polsce takich osób jest najwięcej: aż 82%. Jednocześnie Polska, Szwecja i Holandia to kraje, których mieszkańcy najczęściej posiadają własne rowery. Średnio na świecie 42% osób posiada własne dwa kółka, podczas gdy w Polsce - 69%, w Holandii - 72%, a w Szwecji - 68%.Badani dwukrotnie częściej traktują jazdę na rowerze jako sport (28%) niż jako środek transportu (12%). W Polsce jazdę na rowerze uważa za sport aż 61% osób i jest to najwyższy wskaźnik we wszystkich badanych krajach.Rower rzadziej postrzegany jest jako środek transportu. Tu liderem jest, co nie dziwi – Holandia. W tym kraju aż 45% osób postrzega rower jako swój główny środek transportu. W peletonie za liderem są Chiny (33%) i Japonia (27%). W Polsce takich osób jest 18%, co – jak się okazuje - i tak jest wynikiem wyższym niż średnia na świecie.Jednocześnie jazda na rowerze jest często postrzegana jako coś niebezpiecznego – najgorzej jest w Ameryce Południowej – w Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru rower za niebezpieczny uważa ok. 70% osób.I znów niespodzianka – w Polsce odsetek osób uznających rower za niebezpieczny jest relatywnie niski – tak twierdzi tylko 30% osób, co jest jednym z najniższych wyników w badaniu, na poziomie Szwecji i Norwegii. Co jeszcze może zaskakiwać, Polacy mają ogólnie najbardziej pozytywny stosunek do rowerów jako środka transportu we porównaniu do wszystkich badanych krajów! Aż 93% Polaków deklaruje pozytywny stosunek do roweru. Zaraz potem plasują się Chiny i Indie (91%).Jak mówi Anna Karczmarczuk, prezeska Ipsos Polska: