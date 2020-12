Odporny HAMMER watch

Na rynku pojawił się pierwszy smartwatch marki HAMMER firmy mPTech. HAMMER watch to wzmocniony zegarek z dotykowym ekranem 1,3”, GPS i czujnikami do pomiaru tętna z nadgarstka, ciśnienia oraz saturacji. Jego odporność została potwierdzona certyfikatem IP68. Do końca grudnia smartwatch jest dostępny jako gratis przy zakupie smartfona HAMMER Blade 3. W niezależnej sprzedaży ma pojawić się niebawem w cenie 349 zł.

HAMMER watch to wzmocniony smart zegarek z dotykowym ekranem 1,3", GPS i czujnikami do pomiaru tętna z nadgarstka, ciśnienia oraz saturacji.

HAMMER prezentuje odporny smartwatch HAMMER watch jest obecnie dostępny jako prezent dla Klientów, którzy kupią HAMMERA Blade 3 w sklepie internetowym producenta.

HAMMER watch ma 1,3 calowy ekran, który chronią ekstra bumpery oraz bezel (pierścień) z metalu. Zegarek waży 55 g. Ekran wyróżnia duży kontrast, a do dyspozycji użytkowników na start są trzy różne tarcze do wyboru.HAMMER watch jest kompatybilny ze wszystkimi innymi smartfonami działającymi pod kontrolą systemów Android 4.4 / iOS8 oraz nowszymi. Poza szybkim podglądem aktualnej godziny prezentuje nam wprost na nadgarstku powiadomienia o połączeniach i SMS-ach.Smartwatch pozwala monitorować treningi i aktywność w zakresie 8 różnych dyscyplin sportowych: chodzenie, bieganie, wspinanie, jazda na rowerze, pływanie, piłka nożna, badminton i koszykówka, informując o spalonych kaloriach czy przebytym dystansie. Oferuje więcej informacji o wykonanych treningach, w tym także podgląd do mapy, po sparowaniu go ze swoim smartfonem za pomocą BT 4.0 z aplikacją o tej samej nazwie - HAMMER Watch application. Dzięki aplikacji istnieje też możliwość wgrania dodatkowych tarcz zegarka. Co ważne, za sprawą smartwatcha można monitorować jakość snu, tętno (czujnik pomiaru z nadgarstka), ciśnienie i poziom nasycenia tlenem krwi (funkcja pulsoksymetru) w ciągu każdego momentu dnia. Wystarczy założyć zegarek. Opcjonalnie, z poziomu zegarka można też aktywować spust migawki aparatu fotograficznego smartfona. Ponadto, HAMMER watch oferuje też wgląd do prognozy pogody, powiadomień z innych aplikacji i poziomu naładowania baterii. A wbudowana bateria 440 mAh oferuje działanie do 40 dni w trybie czuwania lub do 10 dni podczas zwykłego użytkowania (bez GPS), albo do 10 godzin w trybie treningu (GPS+pomiar tętna).W zestawie z zegarkiem dostępny jest drugi pasek silikonowy gratis.HAMMER watch jest obecnie dostępny jako prezent dla Klientów, którzy kupią HAMMERA Blade 3 w sklepie internetowym producenta www.sklep.mptech.eu. Promocja trwa od 10 do 31 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów (ilość HAMMER watch’ów w promocji jest ograniczona).