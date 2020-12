Philips prezentuje nowy projektor multimedialny - Philips PicoPix Max. Projektor wyświetla obraz o przekątnej do 120 cali w rozdzielczości Full HD, a na jednym ładowaniu może pracować przez 3 godziny.

Projektor PicoPix Max wyświetla obraz o przekątnej do 120 cali w rozdzielczości Full HD.

Philips PicoPix Max ma obudowę w kolorze połyskującej czerni, mini statyw ułatwiający pracę, a w zestawie dostępny jest pilot oraz etui.Projektor PicoPix Max wyświetla obraz o przekątnej do 120 cali w rozdzielczości Full HD. Urządzenie automatycznie dokonuje korekcji zniekształceń i łapie właściwą ostrość obrazu. Projektor sam wybiera najbardziej optymalny kąt wyświetlania, bez względu na powierzchnię, na którą rzucany jest obraz. Prowadzenie prezentacji ułatwi korzystanie z funkcji AirMote, która zamienia pilota w bezprzewodową mysz usprawniającą nawigowanie.Philips PicoPix Max na jednym ładowaniu akumulatora potrafi pracować przez 3 godziny. Może też służyć jako dodatkowy monitor, gdy potrzebujemy zorganizować sobie domowe biuro do pracy zdalnej.Projektor PicoPix Max wyposażono we wszystkie niezbędne porty i moduły komunikacyjne – Bluetooth 5.0, WiFi, USB-C, HDMI, Airplay, Miracast, dzięki czemu prowadzący prezentację może wyświetlić obraz zarówno bezpośrednio z karty SD lub dysku urządzenia, jak i z przeglądarki internetowej, laptopa czy smartfona.Dwa wbudowane 4-watowe głośniki zadbają o odpowiednią akustykę w trakcie prezentacji. Można też podłączyć dodatkowy zewnętrzny głośnik w razie potrzeby. Projektor pracuje w oparciu o system Android, a multum preinstalowanych aplikacji (Netflix, CDA Premium, YouTube) i zintegrowany odtwarzacz pozwolą cieszyć się bogactwem multimediów.