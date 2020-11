Bezrobocie przeraża coraz bardziej. Utraty pracy boi się co 5. Polak

Wybuch pandemii wstrząsnął dotychczas stabilną sytuacją na rynku pracy. Utraty zatrudnienia obawia się już 19% Polaków. Nie jest to jednak zbyt dużym zaskoczeniem, skoro co 4. z nas zna kogoś, kogo koronawirus wysłał na bezrobocie. Z badania zleconego przez Personnel Service wynika również, że największą niepewność wzbudzają w pracownikach najbliższe miesiące, a ich nastrojów z pewnością nie uspokajają kolejne z obostrzeń wprowadzanych w polskiej gospodarce.

Druga fala koronawirusa uderza jednak w starsze grupy wiekowe. Najbardziej zwolnień w okresie jesienno-zimowym obawiają się osoby w wieku od 35 do 44 lat oraz 25-34-latkowie. Część z nich boi się, że na bezrobocie trafi jeszcze w tym roku – dodaje Krzysztof Inglot.

Bezrobocia zaczynają bać się wszyscy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. umpalumpas - Fotolia.com Bezrobocie przeraża coraz bardziej Co trzecia młoda osoba zna kogoś, kto w pandemii stracił pracę.

Czeka nas nerwowe półrocze na rynku pracy

Czeka nas nerwowe pół roku, w trakcie którego sytuacja finansowa wielu ludzi będzie zależała od stopnia nasilenia się pandemii i rządowych restrykcji z tym związanych. W najbliższych miesiącach najmocniej zagrożone wydają się osoby 25-34-letnie, z umowami o dzieło i zlecenie. Pracownicy do 26 roku życia, dzięki przysługującym ulgom, są tańsi co w dobie kryzysu daje im przewagę. Są też bardziej elastyczni i chętniej godzą się np. na zmniejszenie liczby godzin lub pensji. Pracownicy, którzy przekroczyli granicę 26 lat, znacznie częściej mają umowy o pracę, tym samym ich ewentualne zwolnienie jest trudniejsze niż osób młodych i w razie przeciągającego się kryzysy gospodarczego, nastąpi później. Niemniej ich obawy są całkiem spore i oczywiście uzasadnione – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy, zwraca uwagę, że pierwszy lockdown w największym stopniu odbił się na sytuacji najmłodszych pracowników. Bezrobocie wzrosło w tej grupie dość pokaźnie i to właśnie osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia najczęściej przyznają, że znają kogoś, kto stracił pracę w wyniku pandemii. Taką deklarację składa co 3. z młodych respondentów. Jest to przede wszystkim efekt tego, że młodzi Polacy dość często zatrudniani są na podstawie stosunkowo łatwych do rozwiązania umów cywilnoprawnych.Aż 26% Polaków zna kogoś, kto w trakcie epidemii koronawirusa stracił zatrudnienie. Najczęściej taką odpowiedź udzielali ludzie młodzi od 18 do 24 roku życia (36%) oraz 25-34-latkowie (27%). Wyniki badania są zgodne z danymi OECD, z których wynika, że od początku trwania epidemii koronawirusa bezrobocie w najmłodszej grupie wiekowej we wszystkich krajach rozwiniętych wzrosło z poziomu niespełna 12% do prawie 18%.Zdecydowanie najrzadziej z przypadkami zwolnień wśród swoich znajomych spotykali się ankietowani w wieku 35-44 lata (19% wskazań). Jednak to właśnie ta grupa wiekowa obecnie najmocniej obawia się utraty pracy – 27%, przy średniej wynoszącej 19% dla ogółu społeczeństwa. Na drugim miejscu znajdują się młodzi (25-34 lata), wśród których 27% odczuwa strach przed zwolnieniem, a na trzecim 45-54 latkowie (23%). Najmniejsze obawy przed bezrobociem deklarują osoby powyżej 55 roku życia – strach o swoją posadę wyraża zaledwie 10% z nich.Już 34% spośród osób obawiających się bezrobocia jest zdania, że utrata pracy jest najbardziej prawdopodobna jeszcze przed końcem bieżącego roku. Z kolei dla 25% z nich newralgicznym okresem będzie pierwszy kwartał 2021 roku. Zwolnienia w drugim kwartale boi się 6%, a po czerwcu przyszłego roku niepokój spada prawie do zera. Obawy wyraża tylko 3% osób.Patrząc na poszczególne grupy wiekowe, w bieżącym roku najbardziej zagrożone są posady osób 25-34-letnich (48% wskazań w tej grupie), a na początku 2021 roku największa niepewność dotyczy pracowników w średnim wieku 35-44 lata (41%).