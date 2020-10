Najczęściej cytowane media IX 2020. Onet.pl, RMF FM i Rzeczpospolita na podium

Onet po raz kolejny został najbardziej opiniotwórczym medium. Z analizy przeprowadzonej we wrześniu 2020 roku przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że na kolejnym miejscu podium znalazło się radio RMF FM. Na miejscu trzecim dziennik Rzeczpospolita.

Prasa

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Media ekonomiczne i biznesowe – prasa

Media ekonomiczne i biznesowe – portale

Media regionalne

Wrześniowy lider, portal Onet.pl, był cytowany ponad 5,2 tys. razy. Na jego łamach pisano między innymi o projekcie ustawy „Piątka dla zwierząt” w nawiązaniu do wypowiedzi ministra rolnictwa, Jana Ardanowskiego. RMF FM zawdzięcza drugie miejsce w rankingu między innymi wypowiedzi Marka Suskiego o jego opinii dotyczącej Zjednoczonej Prawicy w kontekście głosowania nad ww. ustawą. Rzeczpospolita cytowana 3,1 tys. razy zajęła miejsce trzecie między innymi za sprawą toczącej się na jej łamach dyskusji, czy szczepionka przeciwko grypie powinna być obowiązkowa.Największe awanse odnotowały Radio Zet (o 23 miejsca) i Puls Biznesu (o 13 miejsc). Radio Zet awansowało za sprawą wypowiedzi lidera PO, Borysa Budki, który opowiedział się za nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, natomiast Puls Biznesu podał informację, że Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić mechanizm, na podstawie którego wydawane będą zakazy lotów w związku z COVID-19. Ponadto, w rankingu znalazła się również stacja TVN, gdzie aktorka Julia Wróblewska opowiadała o walce z depresją, jak również portal Interia.pl, gdzie wywiadu udzielił Paweł Kukiz.We wrześniu 2020 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita. Kolejne miejsca na podium zajęły Gazeta Wyborcza, cytowana ponad 1,8 tys. razy oraz Super Express. O trzy miejsca w rankingu wzrosła pozycja tytułu Sieci, któremu wywiadu udzielił Jarosław Kaczyński. W rankingu znalazł się również tytuł Do Rzeczy, na zlecenie którego pracownia Estymator przeprowadziła sondaż wyborczy.Wśród najczęściej cytowanych tygodników września liderem zostają Sieci. Na drugim miejscu znalazł się tygodnik Do Rzeczy, natomiast trzecie miejsce podium to Wprost. O dwie pozycje w rankingu wzrosły również pozycje tytułów Gazeta Polska, której dziennikarka Dorota Kania wypowiadała się o sytuacji Romana Giertycha, jak również magazyn Viva, gdzie wypowiadała się Oliwia Bieniuk.Na podium wśród najczęściej cytowanych miesięczników znalazł się Forbes, gdzie przedstawiono listę najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Kolejne miejsca należały do miesięcznika Twój Styl, któremu wywiadu udzielała Agata Kulesza, i do Press.Wśród stacji telewizyjnych we wrześniu 2020 liderem została Polsat News – w programie „Debata Dnia” o księdzu Tadeuszu Rydzyku wypowiedziała się posłanka PIS Anna Milczanowska oraz poseł Lewicy Andrzej Rozenek. Kolejne miejsca na podium zajęły TVN24 i TVN. O trzy oczka w rankingu wzrosła pozycja TVP Sport, gdzie były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel wypowiadał się o braku obecności Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu kadry. Częściej niż w sierpniu cytowana była również stacja Polsat Sport, gdzie wywiadu udzielał piłkarz Kamil Jóźwiak. W rankingu pojawił się również Canal +, gdzie wypowiadał się sportowiec Tymoteusz Puchacz.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET oraz Radio Plus. To ostatnie awansowało aż o 11 oczek, dzięki wypowiedzi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg na temat wprowadzenia przepisów mających na stałe uregulować zdalną formę pracy.Najczęściej cytowanym portalem internetowym został Onet.pl. Kolejną pozycję zajęła Wirtualna Polska oraz Interia.pl. O dwie pozycje w rankingu wzrosła natomiast pozycja Wpolityce.pl, gdzie pojawiła się informacja o porozumieniu pomiędzy Zbigniewem Ziobro a Jarosławem Kaczyńskim.Pierwsze miejsce kategorii zajmuje dziennik Rzeczpospolita. Kolejne w rankingu są Dziennik Gazeta Prawna cytowany ponad 1,4 tys. razy oraz Puls Biznesu z wynikiem 864 cytowań.Na podium najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomicznym i biznesowym znalazły się Money.pl, Bussinesinsider.com.pl oraz Bankier.pl. O dwie pozycje wzrosła również pozycja Forsal.pl, gdzie o fotowoltaikach wypowiadał się doradca finansowy Jacek Arciszewski.Wśród mediów regionalnych na pierwszym miejscu we wrześniu 2020 znalazło się Radio Poznań. Na miejscu drugim Głos Wielkopolski, a na trzecim Gazeta Wrocławska.