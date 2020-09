Grupa Waryński buduje EQ2 - nowy biurowiec na Podolanach

Trwają prace związane z realizacją biurowca EQ2. 8-kondygnacyjny obiekt powstaje w Warszawie, u zbiegu Wschowskiej i Ordona. To 4 300 mkw. powierzchni przeznaczonej głównie na biura, ale nie zabraknie również przestrzeni zarezerwowanej dla działalności usługowo-handlowej. Na dachu budynku Grupa Waryński zaplanowała powstanie zielonego trasu.



- Wchodzimy właśnie w drugą połowę budowy naszego nowego projektu biurowego. Kolejne etapy prac budowlanych zamykane są w planowanych terminach. Wkrótce zakończy się montaż fasady biurowca. Mam nadzieję, że równie sprawnie przeprowadzona zostanie faza związana z wykończeniem budynku i w myśl założeń, w pierwszych miesiącach przyszłego roku do EQ2 zaczną wprowadzać się pierwsi najemcy – mówi Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

Nowy biurowiec to kolejna już realizacja z portfolio Grupy Waryński. 8-kondygnacyjny, liczący sobie 4 300 mkw. obiekt powstaje w sąsiedztwie ukończonego przed trzema laty biurowca EQlibrium. Każda z kondygnacji to około 370 mkw. powierzchni biurowej , która dawać ma przyszłym najemcom szerokie możliwości aranżacyjne. Na parterze budynku zaplanowano przestrzeń o charakterze usługowo-handlowym o metrażu 186 mkw. z dużymi przeszklonymi witrynami od strony Ordona. W podziemiach powstanie dwupoziomowa hala garażowa.Architekci z pracowni OPEN Architekci zaprojektowali budynek w taki sposób, aby stanowił domknięcie pierzei ulicy Juliana Konstantego Ordona, która po rozbudowie okolicznej infrastruktury stać się ma jedną z głównych osi komunikacyjnych Odolan. Inwestycja usytuowana jest w pobliżu alei Jerozolimskich, alei Prymasa Tysiąclecia, ulicy Kasprzaka, a także niedaleko warszawskiego Dworca Zachodniego, który po przebudowie będzie jednym z największych węzłów komunikacyjnych w aglomeracji warszawskiej.O atrakcyjności nowego biurowca przesądzać ma również zielony taras, który usytuowany będzie na dachu budynku. W bezpośrednim otoczeniu EQ2 od strony ulicy Ordona zaprojektowano również strefę z zielenią odpowiednio dobraną pod kątem uli miejskich. Ule zagoszczą na ukwieconej części zielonego tarasu. Dodatkowo relaksowi sprzyjać mają okoliczne, atrakcyjne tereny rekreacyjne. W zieleni zatopione zostanie również wnętrza biurowca.W sąsiedztwie biurowca znajdziemy liczne sklepy, kawiarnie i restauracje, a także siłownię i klub fitness Zdrofit. Barw otoczeniu nada także kamienica usytuowana tuż obok EQ2, która już niedługo stanie się zewnętrzną galerią sztuki. Dodatkowym atutem biurowca ma byćrównież zastosowanie w budynku ekologicznych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, co zostanie potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie Very Good.Budowa biurowca idzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Generalny wykonawca zakończył już roboty konstrukcyjne i żelbetowe, a także prace związane z pokryciem dachu budynku. W biurowcu instalowana jest teraz infrastruktura sanitarna i elektryczna. Szybko posuwa się montaż szklano-aluminiowej fasady EQ2 – zaawansowanie sięga 70 proc. Niedawno rozpoczęto również prace związane z wykończeniem wnętrz obiektu.