Automatyzacja: Czy przez pandemię zastąpią nas roboty?

Eksperci rynku pracy nie pozostawiają złudzeń: postępująca automatyzacja sprawi, że pokaźna część wykonywanych dziś zawodów odejdzie do lamusa. Scenariusz ten może zmaterializować się wcześniej niż zakładano, ponieważ okazało się, że wybuch pandemii w znacznym stopniu przyczynił się do jeszcze szybszego wdrażania nowych narzędzi technologicznych. Czy przez koronawirusa zastąpią nas roboty? Czy Polacy zdradzają w tym zakresie obawy? Odpowiedzi na te i inne pytania niesie za sobą najnowszy raport Procontent Communication.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki mogą zadecydować o zwiększeniu skali bezrobocia?

Czy pandemia wydłużyła czas spędzany przed komputerem i smartfonem?

Czego Polacy wymagają od swoich pracodawców?



„Wyniki raportu pokazują, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożeń, jakie mogą występować przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych. Ze względu na ryzyko utraty pracy w pandemii więcej Polaków dostrzega zagrożenia płynące z cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz więcej badanych obawia się wdrożenia nowych technologii w firmach, w których są zatrudnieni. Pracodawcy decydujący się na pracę zdalną i automatyzację stanowisk pracy mogą się, więc liczyć z dużym stresem w zespołach. Oznacza to konieczność edukacji i wdrażania odpowiedzialnej polityki cyfrowej w firmach” – podkreśla Iwona Kubicz z Procontent Communication.

„Obrazuje to fakt, iż w wyniku pandemii zepchnęliśmy tematy kiedyś kluczowe na drugi tor. Najważniejszym dla społeczeństwa jest dziś, bowiem zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i stabilizacja zatrudnienia. Tematy kluczowe dotyczące bezpieczeństwa zatrudnienia oraz wizji radzenia sobie z kryzysem, powinny zostać zaadresowane w komunikacji wewnętrznej i korporacyjnej firm, które chcą by pracownicy koncentrowali się na działaniu i pozostali produktywni” – komentuje Iwona Kubicz.

„Ponad 1/3 badanych stwierdza, że stosunek firm do pracowników w wyniku pandemii uległ znacznemu pogorszeniu. To bardzo niepokojące dane związane ze zmieniającym się trendem i najprawdopodobniej kończącym się rynkiem pracownika. Zaufanie do pracodawcy nadwyrężyło zaledwie kilka miesięcy od wybuchu epidemii, jednak jego odbudowa może potrwać lata, choć dobra gospodarcza koniunktura może powrócić wraz ze spodziewaną skuteczną szczepionką – dodaje Iwona Kubicz, prezes Procontent Communication.

Jeszcze do niedawna o rodzimym rynku pracy mówiło się przede wszystkim w kontekście rekordowo niskiego bezrobocia, rosnących wynagrodzeń i przechylania się szali na stronę pracownika. Niestety wraz z pojawieniem się pandemii coraz częściej słyszymy o firmach, które zmuszone są do cięć płacowych i redukcji etatów . Nie jest zatem zaskoczeniem, że wśród Polaków pojawiają się coraz większe obawy o utratę pracy.Z opracowanego przez Procontent Communication raportu „Pandemia automatyzuje Polskę?” wynika, że bezrobocia boi się już ponad połowa z nas. Jako jego potencjalny powód najczęściej wskazujemy recesję i kryzys gospodarczy. Obawy dotyczą również przymusowej izolacji - aż 41,6% wyraża lęk przed zakażeniem wirusem, bądź kontaktem z osobą zarażoną, co wymusi pozostanie na kwarantannie.Roboty nie chorują, nie męczą się, ani nie przenoszą wirusa – ze względu na te właśnie zalety stanowią idealną odpowiedź na czasy pandemii. Aspekt ten jest widoczny, wśród pracowników, gdyż prawie, co piąty badany (18,7%) obawia się automatyzacji swojego stanowiska, które może zostać zastąpione przez nową technologię.Należy jednocześnie podkreślić, że na automatyzację pracy wskazało więcej respondentów obawiających się utraty zatrudnienia niż na ucieczkę inwestorów z naszego rynku (15,9%). Jeszcze mniej badanych, gdyż jedynie 11,3% obawia się konkurencji ze strony imigrantów zarobkowych.„Pandemia sprawiła, że znacznie więcej czasu spędzam przed komputerem i smartfonem”– z tym stwierdzeniem zgodziło się ponad 2/3 badanych. Na to wpływ bez wątpienia miała praca zdalna , z której, jak wynika z raportu Procontent, w ostatnim czasie korzystał, co drugi ankietowany. Polakom jednak ta forma pracy odpowiada coraz mniej. Ponad połowa z nich (52%) potwierdza, że przez zdalne wykonywanie obowiązków pracowali oni ciężej i dłużej niż zwykle.Jednocześnie ankietowani w wyniku wzmożonego kontaktu z technologią podczas pandemii coraz bardziej obawiają się cyfrowej manipulacji. Aż 56 proc. badanych jest zdania, że firmy projektujące i kontrolujące technologie wykorzystują je do manipulowania użytkownikami. Z takim wnioskiem zdecydowanie nie zgadza się jedynie 2% Polaków.Dodatkowo, przez obecną sytuację gospodarczą Polacy chcą ograniczać wydatki. Ponad połowa badanych (52%) deklaruje, że oszczędza w strachu przed drugą falą epidemii. Obawy przed drugą falą wpływają również na priorytety w naszym życiu zawodowym. Od swoich pracodawców Polacy wymagają dziś przede wszystkim przygotowania się na druga falę epidemii COVID-19 (56,1%) oraz poradzenia sobie z kryzysem gospodarczym i odbudową gospodarki (53,8%). Istotnym aspektem jest też dbanie o dobrostan pracowników i ich samopoczucie psychiczne po izolacji (47,3%). Tylko nieliczni wskazali zmiany klimatyczne (21,1%), jako istotny temat, którym powinni się obecnie zajmować pracodawcy.Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią może zaostrzyć trend ku automatyzacji i robotyzacji procesów, ponieważ firmy szukają sposobów, aby zredukować zatrudnienie i być bardziej konkurencyjnymi. Jednocześnie wiele firm, które wprowadzi nowe technologie i zainwestuje w automatyzację może nigdy nie wrócić do starych nawyków.