EY: na częstszą pracę zdalną liczy tylko 14% Polaków

Ile czasu zajmie nam powrót do pracy, jaką znaliśmy sprzed pandemii? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie „EY Future Consumer Index”. Wypływa z niego obraz Polaka-optymisty - 54% z nas liczy ten czas w dniach lub co najwyżej w tygodniach, a 36% w miesiącach. Jednocześnie tylko 10% zakłada, że zajmie to lata lub też nie nastąpi nigdy. Dla porównania wśród światowych respondentów odsetek tego rodzaju wskazań wynosi odpowiednio 51, 32 i 17%.

To pokazuje, że w skali całego kraju praca zdalna nie jest aż tak powszechna, jak można by sądzić patrząc jedynie na firmy zlokalizowane w większych aglomeracjach. Porównując z kolei wyniki z Polski z badaniem globalnym, wyraźnie widać, że w Polsce formy pracy zdalnej i rozwiązania pozwalające na unikanie służbowych kontaktów bezpośrednich nie są tak powszechne jak w innych krajach. Oczywiście dalsze rozpowszechnienie pracy zdalnej zależne będzie zapewne od sytuacji epidemicznej, ale skala oczekiwanych przez Polaków zmian w sposobie pracy, jest obecnie stosunkowo niewielka w porównaniu ze zmianami, jakich spodziewają się respondenci ankietowani przez EY w innych krajach – mówi Łukasz Wojciechowski, Partner EY, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

Jak szybko możliwy będzie powrót do „normalnej pracy", kiedy skończy się już pandemia Co 10. Polak uważa, że praca nigdy już nie wróci do normalności sprzed pandemii.

- Choć wydawać by się mogło, że praca zdalna jest korzystna dla większości osób, trzeba pamiętać o wielu kwestiach, które mogą być kłopotliwe. Organizacja miejsca i czasu pracy, czy konieczność jednoczesnego łączenia opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi mogą okazać się dla wielu pracowników sporym i w pełni zrozumiałym wyzwaniem. Po początkowym entuzjazmie związanym z oszczędnością czasu na dojazdy do miejsca pracy, wiele osób zaczęło odczuwać dyskomfort wynikający z izolacji i rozszerzeniem sfery zawodowej na sferę domową.

Oczekiwania Polaków dotyczące zmian w sposobie pracy Jedynie 14% Polaków spodziewa się, że będzie pracować z domu częściej.

Nowa sytuacja to też nowa rzeczywistość prawna. Niektóre przepisy pozostawiają wiele wątpliwości interpretacyjnych, nawet w zakresie samej pracy zdalnej. Instytucja pracy zdalnej nie została jak dotąd uregulowana w Kodeksie Pracy i nadal zgłaszane są wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób taka praca może być zlecona i wykonywana i w jakim zakresie pracownik może wykonywać ją poza granicami kraju. Taka praca może wygenerować materialne ryzyka podatkowego nie tylko dla pracowników, ale także pracodawców – tłumaczy Karol Raźniewski, Associate Partner w zespole People Advisory Services EY.