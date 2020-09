Które stacje paliw doceniają Polacy? Królowa jest tylko jedna

Na terenie Polski działa obecnie przeszło 7,6 tys. stacji paliw. Nie wszystkie cieszą się oczywiście identyczną popularnością. Nie każda jest również obdarzana takim samym zaufaniem. Który z koncernów cieszy się największym poziomem sympatii? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza zrealizowana przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”.

Stacje benzynowe, którym ufamy

Kliknij, aby powiekszyć fot. maurogrigollo - Fotolia.com Które stacje paliw doceniają Polacy? Stacje ORLEN są najbardziej rozpoznawalne i lubiane przez Polaków.



PKN ORLEN, do którego należy 1 800 punktów, BP (575), Grupa LOTOS (506), Shell (415), Circle K (353), Amic (116).

Dane Polskiej Organizacji i Handlu Naftowego wskazują, że na polskim rynku najliczniej reprezentowane są następujące spółki: PKN ORLEN, do którego należy 1 800 punktów, BP (575), Grupa LOTOS (506), Shell (415), Circle K (353), Amic (116). Warto też wspomnieć o niezależnej sieci Moya z 244 stacjami paliw.

A jakie stacje paliw lubimy?

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że stacją paliw, którą Polacy obdarzają zdecydowanie największą ufnością jest PKN Orlen (62 proc.). Spółka Skarbu Państwa daleko w tyle zostawia inne firmy z podium - na zaufanie do BP i Shell wskazuje odpowiednio 32 i 30 proc. badanych. Na kolejnych pozycjach plasują się Lotos (27 proc.), Circle K (20 proc.), Moya (8 proc.) oraz Amic (6 proc.).Warto też podkreślić, że Orlen jest jedyną stacją paliw, która zanotowała wzrost zaufania względem poprzedniej edycji badania.Na potrzeby badania wyodrębniono spośród respondentów grupę najbardziej aktywnych kierowców. Okazało się, że i oni najbardziej ufają Orlenowi (65 proc. – wzrost o 2 pp. r/r). Na drugim miejscu znalazły się stacje BP (36 proc., spadek o 6 pp.), a na trzecim Shell, na którego wskazała jedna trzecia ankietowanych (spadek o 7 pp.).Również jeżeli chodzi o największą sympatię klientów, to bezapelacyjnym zwycięzcą był PKN ORLEN. Stacje płockiego koncernu darzy sympatią 61 proc. Polaków. To aż o 11 pp. więcej niż rok temu. Niemal jedna trzecia respondentów (30 proc.) wskazała na Shell (wzrost o 5 pp. r/r), a 29 proc. na BP (spadek o 3 pp.). Jedna czwarta ankietowanych lubi stacje Lotosu (wzrost o 1 pp.), 14 proc. Circle K (spadek o 2 pp.), a 6 proc. stacje pod marką Moya (spadek o 6 pp.). Na ostatnim miejscu w tym zastawieniu znalazł się Amic (4 proc.), co oznacza spadek aż 15 pp. w stosunku do zeszłego roku.Wśród aktywnych kierowców także to stacje PKN ORLEN cieszą się największą sympatią (63 proc.). Płocki koncern zanotował wzrost o 5 pp. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji. Wynik ORLENU jest większy niż dwóch następnych marek łącznie. Na BP wskazało 32 proc. respondentów (spadek o 13 pp.), a Shell 30 proc. (wzrost o 2 pp.) Stacje Lotos cieszą się sympatią niespełna jednej czwartej aktywnych kierowców (23 proc. – spadek o 13 pp.).