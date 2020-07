Jesteś fanem seriali? Chętnie korzystasz z serwisów streamingowych? Firma Kaspersky ostrzega przed coraz częstszymi atakami hakerskimi na ich użytkowników. Najczęściej wykorzystywanym przez cyberprzestępców jako przynęta serialem był "The Mandalorian" dostępny na platformie Disney+.

The Mandalorian (Disney+) Stranger Things (Netflix) Wiedźmin (Netflix) Sex Education (Netflix) Orange is the New Black (Netflix)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hakerzy atakują fanów seriali Cyberprzestępcy najczęściej wykorzystywali produkcję The Mandalorian.

Wraz ze wzrostem popularności platform streamingowych zwiększa się zainteresowanie nimi ze strony cyberprzestępców. Wiele z tych usług odnotowuje bezprecedensowy wzrost w związku z nakazem pozostania w domu oraz koniecznością pracy zdalnej. Chociaż szukanie alternatywnych metod oglądania ulubionych treści online zamiast opłacenia kolejnej subskrypcji wydaje się kuszące, ze względów bezpieczeństwa zawsze lepiej jest mieć dostęp do platform i ich seriali za pośrednictwem oficjalnych źródeł – komentuje Anton Iwanow, analityk szkodliwego oprogramowania w firmie Kaspersky.

Porady bezpieczeństwa

W miarę możliwości uzyskuj dostęp do platform streamingowych jedynie przy użyciu własnej, płatnej subskrypcji na oficjalnej stronie internetowej lub poprzez aplikację z pobraną z oficjalnego sklepu.

Nie pobieraj żadnych nieoficjalnych wersji lub modyfikacji aplikacji platform streamingowych.

Stosuj unikatowe, silne hasła dla każdej usługi online.

Korzystaj z rozwiązania zabezpieczającego, takiego jak Kaspersky Total Security, które zapewnia zaawansowaną ochronę na wszystkich urządzeniach.

Firma Kaspersky zbadała pięć najpopularniejszych platform streamingowych z filmami i serialami (Hulu, Disney+, Netflix , Apple TV Plus oraz Amazon Prime Video) od stycznia 2019 r. do 8 kwietnia 2020 r. W tym okresie 5 577 użytkowników jej produktów zetknęło się z różnego rodzaju zagrożeniami, próbując uzyskać dostęp do serwisu Netflix za pośrednictwem nieoficjalnych plików wykorzystujących jego nazwę. Wykryto łącznie ponad 23 936 prób infekcji wykorzystujących jako przynętę Netfliksa.Analiza 25 oryginalnych seriali dostępnych na badanych platformach wykazała, że najczęściej wykorzystywane przez hakerów seriale to:Tak w przypadku platform, jak i oryginalnych seriali najczęściej spotykane przez użytkowników zagrożenia to rozmaite trojany, które należą do najniebezpieczniejszych szkodliwych programów. Tego rodzaju szkodliwe pliki pozwalają cyberprzestępcom wykonywać szereg czynności: od usuwania i blokowania danych po zakłócanie działania komputera. Niektóre z rozprzestrzenianych trojanów należały do kategorii spyware i miały za zadanie śledzenie działań użytkowników na zainfekowanym sprzęcie. Oprogramowanie spyware może gromadzić osobiste pliki oraz zdjęcia użytkowników, jak również loginy oraz hasła do ich kont finansowych, a wszystko odbywa się niezauważalnie dla właściciela zainfekowanego urządzenia.W celu zabezpieczenia się przed różnymi zagrożeniami podczas korzystania z platform streamingowych eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące działania: