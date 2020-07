Pracuj.pl: jak wygląda zawodowy styl życia pracowników?

Zainteresowania, typ osobowości, wiek, czy styl życia to tylko niektóre z czynników, które wywierają przemożny wpływ na sposób pracy. Najnowsze badanie Pracuj.pl skupia się na ostatniej z wymienionych kwestii, pokazując, jak ważną rolę w kształtowaniu karier polskich pracowników odgrywał tzw. lifestyle. Autorzy badania zwracają również uwagę na zmiany, jakie przyniosła zawodowemu stylowi życia pandemia.

Nowe formy integracji

Najbliższe miesiące są testem kreatywności pracodawców w obszarze utrzymywania więzi w zespole bez „fizycznych” form integracji. Firmy zaczęły mocniej pobudzać aktywności w firmowych sieciach społecznościowych, organizować wewnętrzne konkursy, przykładać większą wagę do komunikacji wewnętrznej. Trudno jednak prognozować, by tego typu działania w pełni wypełniły lukę po spotkaniach i wyjazdach integracyjnych - komentuje Łukasz Marciniak, ekspert Grupy Pracuj.

Nowa integracyjna rola biur

Nowe wyzwania zawodowego stylu życia

Epidemia koronawirusa zmieniła wiele w naszym życiu zawodowym. Poświęciliśmy i poświęcamy jej sporo uwagi w różnorodnych materiałach i działaniach Pracuj.pl. W najbliższych miesiącach będziemy obserwować wpływ efektów epidemii zarówno na podstawowe kwestie związane z pracą, np. mobilność zawodową, wymagania płacowe, jak i jej bardziej „miękkie” aspekty. Raport pozwala przyjrzeć się, jak zmieniający się wokół nas świat łączy się w pracy z wieloma rolami, które pełnimy w życiu - podsumowuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

Jedną z kwestii, nad którą pochylili się autorzy raportu są relacje międzyludzkie. W przekonaniu 6 na 10 respondentów przyjaźnie nawiązywane w pracy sprzyjają lepszemu wykonywaniu obowiązków zawodowych. W najnowszym opracowaniu po raz pierwszy też zaprezentowano zupełnie nowe dane odnośnie stosunku Polaków do różnych form integracji jeszcze przed pandemią.Zdaniem badanych budowaniu relacji międzyludzkich w pracy pomagają przede wszystkim fizyczne spotkania, a więc np. imprezy integracyjne , wyjazdy firmowe czy wspólne warsztaty.Wskazane powyżej formy integracji zostały jednak znacznie ograniczone wraz z wybuchem pandemii koronawirusa . Na skutek izolacji społecznej „fizyczne” spotkania stanęły pod znakiem zapytania, wszelkiego rodzaju aktywności i wyjazdy zakładające bezpośredni kontakt musiały zostać przełożone lub odwołane. Rośnie natomiast liczba aktywności integracyjnych w przestrzeni wirtualnej - pisze Pracuj.pl.Jak piszą eksperci Pracuj.pl w raporcie, w drugiej połowie maja i czerwcu 2020 część firm zaczęła ponownie otwierać dostęp do biur dla pracowników. O całkowitym powrocie do sytuacji sprzed pandemii nie sposób było jednak mówić. Pracodawcy, którzy mogli sobie pozwolić na dalszą pracę zdalną zespołów – np. bez znaczącego spadku efektywności – wprowadzali różnego rodzaju rozwiązania obniżające ryzyko zakażeń. Należały do nich m.in. dobrowolny wybór miejsca pracy przez pracowników, udostępnienie tylko części biurek w budynku czy rotacyjna obecność w biurach poszczególnych zespołów.Według ekspertów sytuacja ta będzie mieć miejsce jeszcze przez wiele miesięcy. Wielki test pracy zdalnej, jakim był wybuch pandemii, w wielu środowiskach wypadł zaskakująco pozytywnie. Jak wpłynie to na rolę biur i innych przestrzeni pracy w życiu firm? Z jednej strony zdecydowana większość pracowników (89%) chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie po opanowaniu pandemii. Z drugiej jednak ponad połowa twierdzi, że dzięki pandemii mocniej docenili możliwość spotkań ze współpracownikami w siedzibie firmy.Można spodziewać się, że biura stopniowo będą ewoluować w stronę miejsc dedykowanych aktywnej pracy zespołowej, organizacji spotkań projektowych i budowaniu więzi między współpracownikami. Rzadziej natomiast będą służyć jako przestrzeń traktowana wyłącznie jako miejsce indywidualnej, codziennej pracy w stale wyznaczonym miejscu.Pandemia nie zmieniła większości naszych hobby, postaw i preferencji związanych ze stylem życia, ale nowe warunki stwarzają nowe wyzwania dla pracowników i pracodawców. Raport zwraca uwagę na cztery z nich: nową rolę biur i przestrzeni pracy, budowę relacji międzyludzkich w rozproszonych zespołach, nowe oczekiwania dotyczące benefitów oraz potrzebę wsparcia różnorodnych grup specjalistów w pracy zgodnej z ich stylem życia (kliknij, by otworzyć od razu sekcję poświęconą zmianom spowodowanym przez COVID-19).Jak zauważyli rekruterzy badani niedawno przez zespół Pracuj.pl, szczególnie ciekawa ewolucja dotyczy podejścia Polaków do benefitów. W najbliższych miesiącach wszystkie wspomniane zagadnienia mogą wpływać znacząco zarówno na sposób pracy zespołów, jak i na przyciąganie nowych pracowników przez firmy.