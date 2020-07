Usługi transportowe: co i za ile przewozimy w czasie pandemii?

Pandemia wstrząsnęła wszystkimi dziedzinami życia i gospodarki, a usługi transportowe nie okazały się pod tym względem żadnym wyjątkiem. O ile jednak transport samochodów i przeprowadzki wyraźnie wyhamowały, o tyle już tego samego nie można powiedzieć np. o transporcie zwierząt domowych. Więcej szczegółów w komunikacie z raportu opracowanego przez serwis Clicktrans.pl.

W okresie pandemii królował transport zwierząt

Koronawirus nie sprzyjał przeprowadzkom, sprowadzaniu samochodów i motocykli

Spadek cen usług transportowych

– Spadek cen usług transportowych był spowodowany większą konkurencją o zlecenia wśród przewoźników. Część firm miała problem ze stałymi zleceniami, m.in. na trasach międzynarodowych, i zaczęła intensywnie szukać ich w Internecie, proponując bardziej konkurencyjne stawki szczególnie w transporcie krajowym – tłumaczy Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.pl.

W czasie społecznego dystansu wielu Polaków zapragnęło mieć czworonożnego pupila. I właśnie w tym należy upatrywać powodów blisko 40-procentowego wzrostu zleceń krajowego transportu zwierząt domowych w okresie od połowy marca do końca maja. Ponadto osoby przebywające na kwarantannie zmuszone były przetransportować swoich pupili do rodziny lub znajomych.Transport zwierząt ruszył zatem z kopyta. Tego samego nie można powiedzieć o przeprowadzkach - z oczywistych względów okres epidemii nie był najlepszym czasem na takie działania. Liczba zleceń w serwisie Clicktrans na przeprowadzkę spadła zarówno na trasach międzynarodowych (o 11,9%), jak i krajowych (28,8%). Podobny spadek dotyczył samochodów. W trakcie COVID-19 międzynarodowy transport samochodów spadł o 10,6% a krajowy o 2,7%. To pokazuje, że Polacy w niepewnym finansowo czasie nie byli gotowi na kosztowne wydatki, jak przeprowadzka czy sprowadzenie samochodu. Przeprowadzkom nie sprzyjała także obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granic wielu europejskich państw.W większości przypadków, niezależnie czy transport był krajowy czy międzynarodowy, koronawirus wywołał spadek cen transportu w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.Najwyższy spadek cen widać w krajowych przeprowadzkach, wyniósł niemal 16% (z 664 zł do 559 zł). O 15% spadły także ceny międzynarodowego transportu zwierząt (z 1095 zł do 931 zł). Spory spadek cen (o 11%) odnotowano także w krajowym transporcie mebli (z 225 zł do 200 zł).