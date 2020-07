COVID-19: pracownicy godzą się na obniżkę wynagrodzenia

Pandemia koronawirusa dotknęła wiele firm na całym świecie. Zmusiła je do podjęcia najróżniejszych kroków, takich jak redukcja pensji czy etatów, po to aby uratować biznesy przed upadłością. Jak na te działania zapatrują się pracownicy? Z badania "Workforce View 2020" zrealizowanego przez firmę ADP Polska wynika, że europejscy pracownicy zgadzają się na obniżenie pensji albo późniejsze wypłaty, o ile to pomoże firmie.

Zgoda na wynagrodzenie niższe nawet o 20 proc.

– Kryzys na rynku pracowniczym spowodował, że wiele osób straciło pracę, mówi się także o końcu tzw. rynku pracownika. Wiele firm wstrzymało rekrutacje, a liczba publikowanych w maju ofert pracy na portalach spadła o niemal 40 proc. Wobec takiej sytuacji wiele osób zmienia swoje plany dot. zmiany pracy i stara się za wszelką cenę utrzymać obecne stanowisko. Badania pokazują, że niemal połowa pracowników boi się utraty pracy, ale w imię wartości, jaką jest utrzymanie firmy zgodziłoby się na obniżenie swojego wynagrodzenia – komentuje Anna Barbachowska, HR Business Partner z ADP Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Maciej Matlak - Fotolia.com Portfel Aby uratować firmę pracownik zgodzi się na redukcję pensji.

Wypłaty będą, ale później

– Wyniki badania ADP pokazują, że więcej osób jest skłonnych do zmniejszenia pensji, niż do opóźnienia płatności. Zaskakujący jest jednak fakt, że pracownicy akceptują brak wypłaty przez dłuższy okres, nawet przez 3 miesiące. Może to wynikać nie tylko z obawy o zachowanie swojego miejsca pracy, ale także wiązać się z dobrą sytuacją ekonomiczną pracowników jeszcze zanim nastąpiła pandemia. Z drugiej strony, europejscy pracownicy są bardzo lojalni wobec swoich pracodawców. Większość z nich deklaruje, że chce zostać w obecnej firmie od dwóch do pięciu lat lub nawet do dziesięciu lat – twierdzi Anna Barbachowska.

Bezrobocie wzrosło w całej Europie. W maju stopa bezrobocia dla krajów Unii Europejskiej wyniosła 6,7 proc. i była o 0,1 proc. wyższa niż w kwietniu. Ale eksperci uważają, że najgorsze jeszcze przed nami.Pracownicy chcą za wszelką cenę zachować swoje miejsca pracy. Z badania "Workforce View 2020" zrealizowanego przez firmę ADP Polska wynika, że 32 proc. pracowników w krajach objętych badaniem (m.in. Stany Zjednoczone, Hiszpania, Wielka Brytania, Chiny) zgodziłoby się na obniżenie wynagrodzenia lub późniejszą jego wypłatę, jeśli to miałoby uratować ich miejsca pracy. W Azji odsetek ten wynosi już 42 proc.Na jak duże redukcje pensji są w stanie przystać pracownicy? Na obniżenie pensji o 10 proc. zgadza się 45 proc. Europejczyków. Niewiele mniej, bo 37 proc. uważa obniżkę o 20 proc. za akceptowalną. Na całym świecie 17 proc. pracowników zgodziłoby się na redukcję pensji o 30 proc., jeśli pomogłoby to firmie w czasie kryzysu związanego z COVID-19.Co ciekawe 24 proc. Europejczyków zgodziłoby się na odroczenie płatności wynagrodzenia, aby pomóc firmie. Aż 37 proc. z nich zapytana o akceptowalną liczbę miesięcy, w których nie dostaliby wypłaty, wybiera przesunięcie wypłaty wynagrodzenia o co najwyżej 2 miesiące. Na opóźnienie płatności o 3 miesiące zgadza się 33 proc. badanych. Tylko 14 proc. wybrało najkrótsze opóźnienie płatności, czyli o mniej niż miesiąc.