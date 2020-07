Santander Consumer Bank: co 3. Polak nie jedzie na wakacje 2020

Wakacje 2020 można uznać za oficjalnie rozpoczęte. Jakie plany na ten okres mają Polacy? Badanie zrealizowane przez Santander Consumer Bank jest kolejnym, które potwierdza, że to lato będzie wyraźnie różnić się od poprzednich. Winne temu są oczywiście reperkusje związane z koronawirusem, które spowodowały, że spora rzesza z nas przestała w ogóle myśleć o tegorocznym urlopie. Ci, którzy się zdecydują na wyjazd, wypoczywać będą raczej kameralnie.

Wakacje 2020 będą raczej skromne

Kliknij, aby powiekszyć fot. Warren Goldswain - Fotolia.com Wakacje Prawie co trzeci Polak nie wyjedzie w tym roku na wakacje.

Urlop zagraniczny dla… seniorów

- Brak poczucia stabilności i obawa o utratę pracy w kolejnych miesiącach mogą skutecznie zniechęcać wielu Polaków do wyjazdów na urlop, który wiąże się z realnymi kosztami. Z badania wynika, że ponad 30 proc. Polaków nie pracujących na etacie i ponad 11 proc. etatowców nie planuje w tym roku wakacyjnych wyjazdów. Pokazuje to, że komfort, jakim obecnie jest stały, regularny dochód, może być obecnie trudny do osiągnięcia. Dlatego, jeśli takie osoby nie mają opcji nisko kosztowego wypoczynku, np. u rodziny czy znajomych, często zmuszone są rezygnować z planów – mówi Agnieszka Kociemska, Zastępca Dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer.

Tegoroczne plany wakacyjne Polaków są dość okrojone. Z badania zrealizowanego przez Santander Consumer Bank wynika, że urlopu nie planuje aż 80 proc. gospodarstw domowych z dochodem do 1000 zł/osobę. Bardzo interesująco przedstawia się również to, że na wakacje nie wybierze się także ponad 24 proc. Polaków z miesięcznymi wpływami przekraczającymi 5000 zł.Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że ci, którzy pomimo ciągle istniejącego zagrożenia epidemicznego zdecydują się jednak na urlop, spędzać będą go dość kameralnie. 16 proc. badanych wybierze zakwaterowanie w małym pensjonacie lub hotelu. Na taką opcję wskazało 11,6 proc. ankietowanych w wieku 18-29 lat i 26,4 proc. 30-latków.Do popularnych odpowiedzi należało też wynajęcie prywatnej kwatery (niespełna 12 proc.) czy spędzenie lata u rodziny (prawie 9 proc.). Pobyt w kwaterze prywatnej w tym roku wybierają także najlepiej zarabiający Polacy o dochodach przekraczających 5000 zł (18,5 proc.).Podczas pandemii popularność zyskała też możliwość odpoczynku wakacyjnego na własnej działce . Wybrało ją ponad 7 proc. Polaków, w tym najwięcej osób w średnim wieku (11,6 proc.)Niezależnie od wieku zamierzamy unikać dużych kompleksów hotelowych i hosteli. Te odpowiedzi jako miejsce na spędzenie urlopu wskazało odpowiednio jedynie 3,3 i 0,6 proc. z nas. Potwierdzają to też dane Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Według danych IGHP z połowy czerwca, aż 87 proc. hoteli ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej.Obecna sytuacja epidemiologiczna skutecznie zniechęciła Polaków do wakacji za granicą. Ponad 53 proc. z nas nie planuje w tym roku spędzenia urlopu poza granicami kraju. Co może zaskoczyć, w grupie osób rozważających letni wypoczynek na zagranicznych plażach przeważają seniorzy powyżej 60. roku życia. Lato w obcym kraju planuje spędzić co szósty z nich. Dla kontrastu, taka opcja wakacyjnego wyjazdu jest najmniej popularna wśród najmłodszych ankietowanych w wieku 18-29 lat. Ponad 60 proc. z nich deklaruje, że w tym roku w ogóle nie planuje wyjazdów zagranicznych. Podobnie chcą postąpić 30-latkowie (prawie 70 proc. wskazań).Wakacje poza krajem planują raczej osoby o wyższych dochodach. Wybiera je ponad 17 proc. osób o zarobkach między 4000 a 4999 zł oraz 11 proc. tych, których miesięczny dochód przekracza 5000 zł. Polacy o najniższych dochodach, nie przekraczających 2000 zł, w ogóle nie planują w tym roku letnich wyjazdów zagranicznych.Jeśli jednak wyjedziemy na jakiekolwiek wakacje, to na jak długo? Zdecydowana większość z nas planuje tygodniowy (36,8 proc.) lub dwutygodniowy wypoczynek (41,6 proc.). Niespełna 5 proc. może sobie pozwolić wyłącznie na dwu- lub trzydniowy wypad, a podobny odsetek wyjedzie na ok. trzy tygodnie.