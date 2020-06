BIG InfoMonitor: Polacy bez planów na wakacje 2020?

Za nami długi, czerwcowy weekend, który bardzo wyraźnie pokazał, jak bardzo Polacy spragnieni są odpoczynku i oderwania się od codzienności. Turystów nie brakowało ani w górach, ani nad morzem. Nadchodzące wakacje ciągle jednak planujemy z dość sporą powściągliwością. W połowie maja posiadanie planów urlopowych deklarowało 34 proc. Polaków, względem 39 proc. osób, które nie podjęły jeszcze decyzji w tym zakresie – wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Winny temu niezdecydowaniu jest oczywiście koronawirus oraz wywołany nim niepokój o finanse.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy sfinansują tegoroczne wakacje?

Dlaczego niektórzy z nas zrezygnowali z dłuższego wypoczynku?

Co ma najistotniejsze znaczenie dla tegorocznych planów wakacyjnych?



Dlatego do wszelkich wydatków podchodzimy bardziej roztropnie. Jeśli nie mamy oszczędności, a nasze bieżące dochody są niewystarczające, szukamy innych rozwiązań. Te należy również poważnie przemyśleć i nie sięgać pochopnie po kolejne kredyty i pożyczki – wskazuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – W kryzys wkraczamy bowiem w nie najlepszej sytuacji. W pierwszym kwartale nasze przeterminowane zadłużenie zwiększyło się o 2 mld zł, a w kwietniu o kolejne 0,75 mld zł – do 80,5 mld zł. Są to długi związane np. z niepłaceniem rat kredytów, rachunków czy czynszów. Nieopłacone w terminie zobowiązania ma już ponad 2,83 mln Polaków. Średnio na osobę przypada 28,2 tys. zł długu – dodaje.

Wakacje 2020 sfinansujemy z oszczędności

Co czwarty Polak wakacje 2020 spędzi w domu

To lato najprawdopodobniej wyglądać będzie nieco inaczej, niż poprzednie. W dobie pandemii najbardziej popularnym pomysłem na wakacje pozostaje spędzenie ich z dala od dużych skupisk ludzkich, w gronie najbliższych. Ma być zatem nieco bardziej swojsko, rodzinnie i bez ekstrawagancji. W ten sposób Polacy mogą też nieco zaoszczędzić, co w dzisiejszych realiach wcale nie jest bez znaczenia.Jak potwierdza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, finansowa roztropność Polaków to efekt zawirowań, do jakich doprowadził wybuch pandemii. Co trzeci z nas za sprawą koronawirusa stracił część dochodów, a co dwudziesty pożegnał się z zatrudnieniem.Patrząc przez pryzmat branży, ten rok będzie stał pod hasłem wspierania polskiej turystyki, bo zdecydowana większość tych, którzy już podjęli decyzję w sprawie wyjazdu, planuje spędzić urlop w Polsce. Jak wynika z badania Quality Watch zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor, spośród 34 proc. planujących dłuższy letni wypoczynek, 26 proc. chce odpoczywać w kraju, a jedynie 8 proc. za granicą. Polscy usługodawcy mają więc szansę, aby zacząć odrabiać zaległości, które spowodowały ograniczenia w czasie wiosennych długich weekendów. Tym bardziej, że tradycyjnie już zdecydowana większość badanych (67 proc.) swój urlop planuje spędzić właśnie w okresie wakacyjnym, w lipcu lub w sierpniu.Okres wakacyjny dla wielu z nas często oznaczał dotychczas poluzowanie dyscypliny domowych budżetów. Choć warunki się zmieniły i mamy na uwadze finansowe konsekwencje koronawirusa, to ponad połowa osób, które już wiedzą, że wyjadą w tym roku (59 proc.), nie zamierza oszczędzać podczas wypoczynku, a kolejne 8 proc. wyda więcej niż zwykle, aby zrekompensować sobie czas domowej kwarantanny. Co trzeci badany wskazuje jednak, że będzie musiał na urlopie żyć oszczędnie i zrezygnuje z dodatkowych atrakcji.Wydatki na wakacje 2020 będą się dla większości wiązały z wykorzystaniem oszczędności. Co drugi Polak (53 proc.) to z nich sfinansuje wyjazd. 43 proc. pytanych przeznaczy na ten cel bieżące dochody, a 12 proc. deklaruje, że dorobi specjalnie na wakacje – częściej są to osoby młode 18-24 lata (24 proc. vs 10 proc. 25-34 lata). Co dwunasty badany liczy na zapowiedzianą w kwietniu pomoc ze strony rządu. Ostatecznie, jak poinformował prezydent, dofinansowany zostanie wypoczynek dzieci. Elektroniczne bony, z których można będzie dokonać wypłaty tylko na cele turystyczne mają mieć wartość 500 zł. Termin ich realizacji upłynie z końcem 2021 r. Dostanie je każde dziecko, niezależnie od dochodów rodziny. O zapożyczeniu się na wyjazd, czy to u rodziny, czy w banku lub firmie pożyczkowej mówią nieliczni.Koronawirus sprawił, że obok wyjątkowo dużej rzeszy niezdecydowanych, co robić, wyjeżdżać czy też nie, a jeśli tak, to dokąd, zwiększyła się również grupa, która w tym roku nie ruszy się z domu. Podczas gdy nigdy na dłuższe wakacje według nie jeździ 22 proc. badanych, tym razem nie wybiera się wypoczywać 27 proc. Główny powód to oszczędności, które wymieniane są na pierwszym miejscu. Druga z przyczyn to strach przed zarażeniem – częściej wskazywana przez osoby w wieku 55-65 lat (33 proc. vs 19 proc. osoby 65+ i 22 proc. osoby 45-54 lata). Nieliczni wolą też nie wypoczywać wcale w sytuacji, gdy nie ma większych szans na wyjazd w wymarzone miejsce zagranicą. Są też osoby, którym czas lockdownu odebrał urlop.Jak wynika z badania, aż 39 proc. osób nadal nie może się określić co do własnych planów urlopowych. Niezdecydowanie to w równym stopniu (po 36 proc.) jest motywowane obawami, że na wyjeździe trudniej będzie zadbać o higienę i bezpieczeństwo związane z koronawirusem oraz niepewną sytuacją finansową rodziny. Ponad jedna czwarta pytanych czeka na rozstrzygnięcia odnośnie możliwości wyjazdów zagranicznych, a co dwunasty nie rozpoczął jeszcze rozmów na ten temat z rodziną.