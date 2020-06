Rynek pracy: coraz więcej chętnych na przebranżowienie

Najniższa od dekad stopa bezrobocia, rosnące wynagrodzenia, coraz szersza gama oferowanych przez pracodawców benefitów pozapłacowych, spora stabilność zatrudnienia. Jeszcze do niedawna sytuacja na rynku pracy prezentowała się właśnie w ten sposób. Nic dziwnego, że chęć zmiany pracy czy zawodu deklarowało wówczas stosunkowo wąskie grono pracowników. Potem nastała pandemia, która nie pozostała obojętna dla sytuacji zatrudnionych. Jej efektem jest m.in. coraz silniejszy zwrot ku przebranżowieniu.

Kto myśli o zmianie zawodu i gdzie widzi swoją przyszłość?

- Największe zainteresowanie przebranżowieniem i nauką programowania odnotowujemy wśród osób posiadających tytuły inżynierskie. Są to przedstawiciele związani z takimi sektorami, jak m.in. automatyka, robotyka i mechatronika czy inżynieria biomedyczna. Pracę w IT chciałyby podjąć także osoby pracujące do tej pory w logistyce, budownictwie oraz architekci.

Jednym ze skutków pandemii jest pogorszenie sytuacji na rynku pracy, w tym redukcja etatów, cięcia płac i coraz większe zainteresowanie przebranżowieniem. Pracownicy zwracają swój wzrok przede wszystkim ku takim sektorom, które w czasach kryzysu wykazały się odpornością i stabilnością. Dziś, jak podaje Randstad, najważniejszą kwestią przestają być wynagrodzenia i benefity pozapłacowe - liczy się przede wszystkim gwarancja zatrudnienia oraz dobra kondycja finansowa pracodawcy.Z danych Randstad wynika również, że tym, czego w największej mierze obawiają się pracownicy, jest:Nie jest to jednak zaskoczeniem, ponieważ podobnych odpowiedzi pracownicy udzielali poprzez poprzedniego kryzysu. Zdziwienia nie powinien więc budzić również fakt, że coraz więcej osób myśli o przebranżowieniu, poszukując pracy w sektorach, które cieszą się mianem stabilnych.Z danych Pracuj.pl wynika, że przebranżowienie i zmianę zawodu rozważa aż dwie trzecie (64%) polskich pracowników, a 77% pracujących respondentów deklaruje, że zmieni pracę, jeśli otrzyma nową propozycję zatrudnienia. Z raportu wynika ponadto, że oprócz nastrojów niepewności, panujących wśród pracowników i kandydatów, zdecydowanie widać „gotowość Polaków na zmianę ścieżki zawodowej i przyjęcie nowych wyzwań w karierze”.Sytuację na polskim rynku pracy potwierdzają dane Kodilla.com będące wynikiem analizy blisko 4 tys. zgłoszeń od kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w szkoleniach po 14 marca 2020 r. (od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego). Jak podaje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com, największą gotowość do przebranżowienia się (w tym przypadku do pracy w IT) wykazali przedstawiciele takich sektorów, jak inżynieria, gastronomia, budownictwo, marketing, finanse, edukacja, logistyka i produkcja.To pokazało, że wystartować w nowej, technicznej branży chcą osoby zarówno związane z IT - jak np. analitycy danych lub graficy, którzy szukają możliwości podwyższenia kompetencji twardych i zwiększenia własnej konkurencyjności, jak i te, które z tą branżą nie miały wcześniej do czynienia - jak np. specjaliści ds. marketingu czy HRu, nauczyciele, pracownicy gastronomii, hotelarstwa czy turystyki. Jak dodaje Magdalena Rogóż:Poza tym eksperci z Kodilla.com dokonali analizy wyszukiwań w Google, chcąc sprawdzić, jakimi jeszcze zawodami są zainteresowani polscy pracownicy. Z uzyskanych danych wynika, że od momentu wybuchu pandemii, największą popularnością cieszą się kursy pozwalające na wyuczenie się do zawodu księgowego (2900), spawacza (2900), operatora wózka widłowego (2400), trenera personalnego (1600) czy ratownika medycznego (1300 wyszukiwań).Uzyskane dane pokazują, że pracownicy nie czekają biernie na rozwój wydarzeń. Wiedzą, że choć rynek pracy w wielu branżach zamarł, sytuacja ta nie będzie trwać wiecznie. To od ich zaangażowania i autodyscypliny zależy, czy wykorzystają daną im szansę na przebranżowienie i znalezienie lukratywnej pracy.