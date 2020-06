T-Mobile wprowadza nowe taryfy

T-Mobile przygotował nowe taryfy dla klientów abonamentowych. W ramach nowej oferty klienci dostaną nielimitowane rozmowy i smsy, duże paczki danych oraz atrakcyjne rabaty w opcji dla rodzin i duetów.

Większe pakiety internetu

Rabaty dla duetów i rodzin

Internet elastyczny dla tych, którzy chcą więcej

T-Mobile wprowadza nowy wariant abonamentu - XS - w ramach którego klienci dostaną 3 GB internetu w cenie 35 zł miesięcznie (bez telefonu) lub 55-85 zł miesięcznie (w zależności od wybranego modelu smartfona).Klienci mają do wyboru cztery warianty abonamentu, a w nich nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi i komórkowymi, a także darmowe SMS-y i MMS-y, jak również atrakcyjne paczki internetu.W wariancie M na klientów czeka 15 GB internetu (w cenie 55 zł miesięcznie bez telefonu lub 75-145 zł miesięcznie w przypadku wybrania opcji ze smartfonem), z kolei pakiet L zapewnia 70 GB danych i dostępny jest już od 75 zł miesięcznie (lub 165-185 zł miesięcznie przy wybraniu opcji z telefonem). Użytkownicy, którzy zdecydują się na dwa najwyższe pakiety, będą mogli po wykorzystaniu pakietu korzystać z sieci bez limitu danych korzystając z usług z prędkości obniżoną do 1 Mb/s.T-Mobile przygotował też specjalne rabaty. Zasada jest prosta: im więcej numerów, tym większa oszczędność.W przypadku abonamentów XS i S dla w opcji dla duetu przyznawany jest upust w wysokości 5 zł miesięcznie dla obu numerów. Oznacza to, że miesięczna faktura będzie łącznie o 10 zł niższa. Z kolei wybranie opcji dla rodziny pozwala uzyskać rabat w wysokości 10 zł miesięcznie na każdy z trzech numerów, a więc możemy zaoszczędzić nawet 30 zł. Dla taryf M i L obniżka w opcji dla duetu wynosi łącznie 20 zł miesięcznie (10 zł za numer), a w opcji dla rodziny – 15 zł, zapewniając łącznie 45 zł oszczędności co miesiąc. Klienci mają pełną swobodę w zakresie wyboru terminu kiedy podpiszą umowy na drugą lub kolejne karty SIM i zawsze będą mogli skorzystać ze zniżek dla duetów i rodzin.T-Mobile przygotował możliwość dokupienia paczek danych w sytuacjach, w których intensywność korzystania z sieci jest większa.Klienci wszystkich planów taryfowych mogą zdecydować się na jednorazowe powiększenie pakietu danych o 5 GB (w cenie 15 zł) – aktywacja usługi jest możliwa za pomocą aplikacji „Mój T-Mobile”, poprzez wysłanie SMS o treści TAK pod numer 8026 lub kontakt z konsultantem pod numerem 602 900 000 (gdy dzwonimy z telefonu komórkowego) lub 22 413 69 96 (w przypadku telefonów stacjonarnych).