Do sprzedaży w tym miesiącu trafi monitor gamingowy Samsung Odyssey G7. Monitor będzie dostępny w wersji 32 i 27 calowej. Ekrany mają zakrzywione wyświetlacze 1000R.

Monitor Odyssey G7 ma futurystyczny design. Czarna matowa obudowa koresponduje z systemem „core lightning system”, który emituje różne kolory, dzięki czemu gracz może spersonalizować swoje stanowisko do gier. Podświetlenie może być statyczne, przyciemnione, a także pulsujące.Monitory oferują rozdzielczość WQHD (2560 x 1140), proporcje ekranu 16:9 i szczytową jasność dochodzącą do 600cd/m2. Technologia Quantum dot zapewni natomiast idealne odwzorowanie kolorów niezależnie od oświetlenia.Samsung Odyssey G7 ma matrycę wykonaną w technologii QLED. Promień krzywizny monitora wynosi 1000 milimetrów. Czas reakcji wynosi 1ms, a częstotliwość odświeżania - 240 Hz. Potwierdzeniem jakości i wydajności modelu G7 jest certyfikat organizacji TÜV Rheinland, która wyróżniła monitor ze względu na najbardziej zakrzywiony wyświetlacz 1000R i zaawansowaną ochronę dla oczu użytkownika (Eye Comfort).Odyssey G7 jest także kompatybilny z NVIDIA G-SYNC®, Adaptive Sync dla DisplayPort 1.4 oraz FreeSync Premium Pro, oferując graczom wyjątkowo dynamiczną i płynną rozgrywkę niezależnie od rodzaju gry.Samsung Odyssey G7 trafi do sprzedaży na świecie już w tym miesiącu.